"El dolor tiene siempre una implicación subjetiva y puede tratarse con la palabra y la medicina"

Su nuevo libro aborda el dolor desde una perspectiva humana y psicoanalítica. ¿Cómo entiende el psicoanálisis el dolor crónico más allá de lo puramente físico?

El libro es una investigación que realicé durante varias décadas, desde el campo de la medicina y del psicoanálisis, sobre el tratamiento del dolor crónico de causa no conocida. Parte de la idea de que existe una clínica posible del dolor con la palabra, en alianza con la medicina. Está centrado en la experiencia clínica con pacientes diagnosticadas de fibromialgia, que en España son alrededor del 4 % de la población, más de un millón de mujeres. Se trata de un dolor deslocalizado, generalizado, sin causa conocida, que además se acompaña de múltiples síntomas corporales y dificultades para dormir. Se ha tendido a separar el dolor corporal del sufrimiento psíquico: el primero se atribuye a una causa biológica, el segundo al campo de lo mental. Desde el psicoanálisis, esa diferenciación no conviene para abordar el dolor crónico, porque la frontera entre el cuerpo y el alma es permeable. El síntoma del dolor tiene siempre una implicación subjetiva y, por tanto, puede tratarse también con la palabra, además de con la medicina.

La fibromialgia suele generar incomprensión médica y social. ¿Qué papel juega la escucha y la palabra en el alivio de ese sufrimiento?

Genera muchas dificultades, porque sitúa a la medicina en el terreno de la impotencia. Históricamente, incluso, se ha considerado la fibromialgia o el dolor crónico como un dolor imaginario, no real. Eso ha provocado desencuentros entre el paciente, que pide alivio, y el médico, que a menudo se angustia ante la falta de respuestas. La exclusión de la subjetividad en el tratamiento del dolor tiene consecuencias, muchas pacientes circulan por diferentes especialidades médicas sin encontrar un lugar donde, además de tratar los síntomas, puedan ser escuchadas. El psicoanálisis ofrece precisamente esa posibilidad de escucha.

El psicoanalista, Santiago Castellanos / INFORMACIÓN

Los problemas de salud mental se han disparado. ¿A qué se debe?

Refleja las insuficiencias del sistema sanitario en prácticamente todas las comunidades autónomas. Vivimos en un mundo que parece orientado al bienestar, donde se nos propone la idea de ser sano para ser feliz y ser feliz para estar sano. Sin embargo, lo que retorna es justamente lo contrario, una epidemia silenciosa de depresión y padecimientos psíquicos, en muchos casos graves, que requieren atención regular e inmediata. A menudo, el sistema pone el foco en las bajas laborales, como si los trabajadores no quisieran trabajar o se aprovecharan de la situación. Pero la mayoría de las personas buscan tratamiento porque su sufrimiento es real y profundo. Estos problemas no afectan solo al ámbito laboral, sino también a la infancia y la juventud.

¿Cuál es la solución?

La solución no está tanto en medidas de control, que pueden ser necesarias, sino en ampliar los recursos en salud mental. Hay un déficit enorme de psicólogos y psiquiatras en los centros públicos, y por esa vía debería empezar a abordarse el problema.