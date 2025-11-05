Los estudiantes de la escuela de diseño de Alicante se niegan a volver a un edificio "en ruinas"

Alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda) han decidido no regresar a las aulas el próximo lunes, tras cuatro semanas con las instalaciones cerradas por una plaga de pulgas. Denuncian el grave deterioro del edificio y la falta de condiciones mínimas de seguridad e higiene. Reclaman un nuevo centro y, mientras tanto, barracones dignos para poder continuar sus estudios.

Según un manifiesto difundido por la comunidad educativa, la situación ha llegado a un punto límite tras la aparición de una plaga de pulgas en las instalaciones, que obligó a suspender las clases presenciales y pasar a la modalidad online. Sin embargo, los estudiantes aseguran que "lo más grave no son las pulgas, sino todo lo demás", en referencia al estado de "ruina técnica" del edificio.

En un documento han detallado un largo listado de deficiencias: grietas en muros y techos, goteras, humedad, moho, mobiliario roto, falta de accesibilidad, problemas eléctricos, insectos y basura en los alrededores. Una de las quejas más repetidas es que las aulas presentan agujeros en los techos y que durante la lluvia los pasillos se mojan por filtraciones.

Además, el alumnado denuncia que solo uno de los dos edificios está adaptado para personas con discapacidad y que la falta de mantenimiento y presupuesto insuficiente ha convertido la sede actual en un espacio "inhabitable y peligroso".

"Exigimos soluciones reales, no parches", señala el comunicado difundido en redes con el lema "No volvemos a la Easda". El manifiesto también recoge problemas específicos por especialidades, como la falta de profesorado, la desorganización de los planes de estudio, la ausencia de visitas prácticas en Diseño de Interiores o la obsolescencia de los equipos informáticos en Ilustración. En el área de Moda, se denuncia que el taller cuenta con pocas máquinas de coser y mobiliario inadecuado para las clases prácticas.

Entre las propuestas presentadas al respecto, la comunidad educativa también demandan a la Conselleria de Educación el traslado definitivo a un nuevo edificio, preferiblemente en el entorno de la Universidad de Alicante, y la instalación temporal de aulas prefabricadas seguras hasta que se concrete el traslado.

"La educación artística merece espacios dignos, recursos adecuados y una gestión comprometida. No pedimos privilegios, sino condiciones básicas para aprender y enseñar con seguridad y respeto", concluye el manifiesto.