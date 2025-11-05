Las Hogueras se revuelven contra los cambios en las subvenciones al monumento

Inquietud en la Fiesta. El anuncio de los nuevos criterios para las subvenciones al monumento ha desatado un profundo malestar entre las comisiones de Hogueras. Las asociaciones festeras consideran que el nuevo sistema, presentado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, durante una asamblea extraordinaria celebrada el martes, complica aún más la ya delicada situación económica que afrontan cada año.

El Ayuntamiento plantea restringir las ayudas exclusivamente a la construcción del monumento y establecer un nuevo modelo de anticipos: las comisiones podrán recibir parte de la subvención antes de la Plantà, pero solo si acreditan previamente con facturas y pagos justificados un 75 % del gasto. El objetivo, según explicó Cutanda, es mejorar el control y la transparencia en el uso de los fondos públicos. Pero entre las comisiones la lectura ha sido muy distinta: la consideran una traba más que puede dejar a muchas sin liquidez para afrontar los pagos al artista foguerer.

"Un sistema que desincentiva la inversión"

El presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, Josep Amand Tomàs, calificó el nuevo modelo como "complicado" y alertó de que puede generar desigualdades entre categorías. "Si se exige justificar el 100 % del contrato, lo lógico es que la ayuda se calcule en función del porcentaje invertido. No se puede dar la misma cantidad a quien invierte 100.000 euros que a quien destina 85.000 euros a su monumento", advirtió Tomàs.

Tomàs señaló que el sistema actual "penaliza a quienes más invierten" y puede provocar que las comisiones opten por presupuestos más bajos para garantizar el cobro de la ayuda. Puso como ejemplo el modelo de Valencia, donde "las Fallas reciben un porcentaje proporcional y se anticipa el 75 % antes de las fiestas, lo que da liquidez a todas las categorías". En cambio, en Alicante "el que más invierte acaba cobrando un menor porcentaje, lo que desincentiva la calidad del monumento y el trabajo de los artistas".

Por su parte, Miguel Ángel Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Primera, consideró que el nuevo sistema "ha sido un jarro de agua fría" para las comisiones de las categorías superiores. "Hay que cumplir la normativa, eso está claro, pero el esfuerzo económico que hacemos para tener buenos monumentos es enorme. Si además se excluyen conceptos como transporte o grúas, que son esenciales, se nos complica muchísimo", explicó Olivares.

Olivares recordó que cada comisión tiene su propio plan de pagos con el artista y que el nuevo sistema "rompe la planificación habitual". "Los ingresos llegan a partir de enero, pero ahora nos piden justificar antes de plantar. Es un cambio que puede dejar a muchos sin liquidez. Entiendo que la ley es la ley, pero habría que matizar los términos", señaló Olivares quien confía en que las reuniones con la Federació de Fogueres sirvan "para aclarar dudas y buscar una solución más realista".

Preocupación por la falta de liquidez

Las quejas se repiten en todos los niveles de la fiesta. Luis Morata, presidente de la hoguera Sant Blai-La Torreta, de Primera categoría, expresó su temor a que "el sistema genere un problema de liquidez para las comisiones". "No nos preocupa justificar los pagos, sino los plazos. Si el último pago se hace después de la Plantà, nos obliga a adelantar todo el dinero sin haber recibido la subvención", lamentó Morata.

Una preocupación similar compartió Rafael Martínez, presidente de la hoguera Vía Parc-Vistahermosa, de Cuarta categoría, quien señaló que "muchas comisiones utilizan la subvención como el último plazo de pago al artista". ""i el anticipo depende de justificar un 75 % previo, se rompe la planificación económica de todo el año", señaló Martínez quien criticó además las contradicciones del Ayuntamiento: "Nos dijeron que no se podían aumentar las ayudas y ahora sí se van a aumentar. Parece que nos toman el pelo. Si sigue así, muchos acabarán reduciendo el presupuesto del monumento o fragmentando facturas para poder cobrar".

Entre la legalidad y la viabilidad

Desde la Federació de Fogueres, su presidente, David Olivares, ha decidido abrir un proceso de diálogo interno antes de plantear una propuesta al Ayuntamiento. "No queremos saltarnos la ley, pero estamos en un momento de aprieto. Somos la fiesta oficial de Alicante y necesitamos que se nos escuche", afirmó Olivares quien destacó que las Hogueras "son un motor económico para la ciudad y vamos a exponer el trabajo que hemos hecho y todos los beneficios que deja la Fiesta en Alicante".

Tras el anuncio de la concejala de Fiestas en la asamblea de este martes, Olivares anunció una ronda de reuniones con las distintas categorías para recoger las inquietudes de cada comisión. "El objetivo es elaborar una propuesta consensuada que permita cumplir con la normativa pero sin hipotecar a las comisiones. Las ayudas no pueden llegar en octubre o noviembre; deben servir para que las Hogueras se planten con dignidad", añadió. La asamblea extraordinaria está prevista para el 14 de noviembre en la Casa de la Festa, donde se debatirá una propuesta común, aunque este lunes está previsto un primer contacto con representantes de todas las categorías, desde Especial a Sexta.

La oposición pide explicaciones

El malestar no se ha limitado al ámbito festero. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, acusó a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, de "asfixiar a las comisiones de Fogueres" y anunció que pedirá su comparecencia en el próximo pleno municipal. "Primero prometió que las Hogueras cobrarían en mayo, y no fue así. Ahora propone un sistema de anticipos que obliga a las comisiones a pagar primero y cobrar después. No se puede tratar a los festeros como si fueran empresas", denunció. Mas exigió "más diálogo y menos trabas administrativas" y recordó que "les Fogueres son la fiesta oficial de la ciudad, un motor económico y cultural que merece respeto y estabilidad".

El nuevo modelo de subvenciones ha abierto un debate de fondo sobre el futuro de las Hogueras y la sostenibilidad de su financiación. La concejala de Fiestas defiende la necesidad de adaptar las ayudas a la normativa estatal y garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos. Las comisiones, por su parte, reclaman que se tengan en cuenta las particularidades de una fiesta que combina tradición, arte y participación ciudadana. Mientras tanto, la Federació de Fogueres busca una salida común que permita mantener vivo el espíritu de la fiesta sin poner en riesgo a las comisiones. "Es hora de ajustar el sistema para beneficiar a todas las categorías sin que nadie salga perdiendo", resume Olivares.