Los menús más caros y baratos de las Jornadas Gastronómicas de Alicante: de 95 a 25 euros

Este 5 de noviembre han arrancado las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía que se prolongarán hasta el 30 de noviembre. Un total de 44 restaurantes de la ciudad han elaborado sus menús especiales con productos alicantinos que harán las delicias de los comensales.

Los restaurantes que participan en las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía son:

2&3 Gastrobar Airén Bodega Alma Cocina Viajera Alma de Barra Béton Brut Casa Pepe César Anca Chaflán Luceros Chaflán O ‘Donell Cheos El Mincho El Verde Estiu Fondillón Hospes Amérigo Gastrobar Jorge Hotel Boutique Calas Alicante K La Iaia Koiné Bistró La Cuina de Nico La Ereta La Marmita alicantina La Sastrería La Terreta Gastrobar La Terreta Gourmet Castaños La Vendimia taberna L’ Arruz c/San Francisco L’ Arruz c/Portugal Nou Pinet Orma Plaza Canalla Plëgat by Nanín Pérez Puntapiedra Racó del Pla Alicante Racó del Pla La Condomina Restaurante Diurno Restaurante Pocardy Trasluz Hotel Meliá Alicante La Taverna del Racó del Pla Riquelme Sabolé centro Sabolé Playa San Juan Insensato Santa Bar Teselas

Los menús cuentan con entrantes, plato principal, postre y bebida y su precio oscila entre los 25 y los 95 euros, aunque la mayoría de restaurantes ofrecen sus preparaciones con un rango de precios de entre 30 y 50 euros por comensal.

Los restaurantes más caros de las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía

El menú más caro que hemos encontrado en la web de las jornadas es el de La Ereta. El precio es de 95 euros y consta de tres entrantes (Bonito Aguachile de Ciruela y Aguacate a la brasa, Blanco y Gamba Roja amb Bleda) y dos platos principales que son arroz meloso de ternera y esparraguina y cabrito confitado con frutos rojos y ajo negro. De postre La Ereta ofrece cítricos y chocolates.

El segundo menú más caro es el del restaurante Orma que ofrece cuatro snacks, 11 pases salados y tres postres a un precio de 89 euros. Los platos del llamado Menú Experiencia son los siguientes: paté marino, turrón de hígado de pollo, dátil y bacon, salpicón de arenque, gazpacho de melocotón, takoyaki, bonito curado, gónada y miso, trilogía calamar; pan, AOVE y mantequilla; vieira, anacardo e hinojo; almendros y la huerta de la Vega Baja; colmenilla y cardo; sepieta, arroz negro y eneldo; callos, bogavante y esparraguines; pepino, pera y mostaza; corvina madurada, suero ahumado y salicornia; mamiña de ternera, mole y cogollo brasa; torrezno, buñuelo de calabaza, leche de cabra, uva y cantueso y petit fours.

Orma también ofrece el Menú Cinco Sentidos compuesto por 4 snacks, 9 pases salados y dos postres por 68 euros por comensal.

Por último, entre los más caros, el menú degustación del restaurante Koiné Bistro que ofrece cuatro entrantes al centro a elegir y un principal y postre también a elegir. La bebida no está incluida y hay opciones de maridaje. El precio es de 75 euros.

Los restaurantes más baratos de las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía

Los menús más económicos de las jornadas los encontramos en tres restaurantes a un precio de 25 euros por persona. Lo ofrecen estos tres establecimientos:

La Marmita Alicantina. Incluye como entrantes bravas de boniato y capellanes con mollitas de coca, de principal olleta de blat, y como postre un coulant de turrón con helado de horchata.

Incluye como entrantes bravas de boniato y capellanes con mollitas de coca, de principal olleta de blat, y como postre un coulant de turrón con helado de horchata. Sabolé Centro. Como entrantes al centro incluye tapa de patatas con pollo guisado desmechado y salsa Sabolé y tapa de tequeño de queso (palito de queso envuelto en harina de trigo frito). Como principal tiene chapata de queso de mano y ternera guisada desmechada (torta suave de Maíz dulce rellena de queso artesanal venezolano estilo mozzarella y ternera desmechada guisada bañada con queso latino). Como postres puedes elegir entre tarta tres leches (postre popular en Venezuela a base de bizcocho húmedo en 3 tipos de leches y un toque de canela o quesillo) o flan venezolano hecho con ron y leche condensada. Por último, se incluye una bebida tradicional venezolana a elegir entre zumo de maracuyá o papelón con limón y un café.

Sabolé San Juan Playa. Como entrantes tienes tapa de patatas con ternera guisada desmechada y queso cheddar fundido y tapa de tequeño de queso. El plato principal es el de chapata sabolera, una torta suave de maíz dulce rellena de queso edam fundido y pollo guisado desmechado, acompañada de salsa Sabolé y bañada con queso edam. Los postes y las bebidas son los mismos que en el del centro.

Esta iniciativa está impulsada por el Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía.