El juzgado retrasa su decisión sobre las medidas cautelares de la ZAS y da cinco días al Ayuntamiento para presentar alegaciones

El conflicto entre el Ayuntamiento de Alicante y los locales de ocio del Casco Antiguo por la aplicación de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) suma un nuevo capítulo judicial. El juzgado encargado del recurso contencioso-administrativo presentado por varios hosteleros ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante que formule alegaciones antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes. Con esta decisión, el magistrado amplía el plazo de resolución hasta, al menos, la próxima semana, lo que implica que los locales demandantes podrán seguir funcionando durante otro fin de semana con los horarios previos a la entrada en vigor de la ZAS.

Esta prórroga mantiene en suspenso las restricciones horarias impuestas por el Consistorio de forma cautelar el pasado 14 de octubre, en tanto no se resuelvan las medidas cautelares. Los siete establecimientos que interpusieron el contencioso el pasado viernes alegan que la solicitud de estas medidas suspende la aplicación efectiva de la norma mientras el juzgado no se pronuncie, lo que en la práctica les permite abrir hasta las 2.30 horas, en el caso de los pubs, y hasta las 4.00 horas las discotecas.

De esta forma, el juzgado da un plazo de cinco días hábiles al Ayuntamiento para presentar sus argumentos frente al recurso, en el que los hosteleros piden la suspensión de las restricciones horarias y cuestionan la legalidad del procedimiento seguido para declarar la ZAS. La decisión de abrir este trámite significa que el juez opta por tramitar medidas cautelares ordinarias, y no cautelarísimas, que habrían permitido resolver sin escuchar previamente a la administración.

En cualquier caso, el efecto práctico para los empresarios del ocio nocturno es el mismo: mientras el juzgado no dicte resolución, la aplicación de los límites horarios permanece en suspenso para los locales demandantes. El proceso se mantiene a la espera de las alegaciones municipales, y solo después de recibirlas el juez podrá pronunciarse sobre si mantiene o levanta la suspensión temporal de la norma.

Un segundo fin de semana sin restricciones

La decisión judicial implica que los hosteleros afrontarán su segundo fin de semana sin las limitaciones impuestas por la ZAS. Los empresarios ya aprovecharon el pasado fin de semana para mantener sus horarios previos, argumentando que la interposición del recurso y la solicitud de medidas cautelares los amparaban legalmente. Durante esos días, la Policía Local se personó en la zona para controlar el cumplimiento de la normativa, y según el Ayuntamiento de Alicante, levantó al menos tres actas por presuntos incumplimientos solo el pasado viernes.

El Consistorio aún no ha concretado si estas sanciones afectan a los establecimientos que presentaron el recurso judicial o a otros negocios de la zona y, por el momento, el Consistorio sigue recabando los datos del sábado. Desde la puesta en marcha de la ZAS el pasado 15 de octubre, el Ayuntamiento ha contabilizado un total de 32 actas por incumplimientos de horarios y retirada de veladores.

El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manolo Villar, advirtió este martes tras la Junta de Gobierno de que "la presentación de un recurso no exime del cumplimiento de la normativa". Villar insistió en que "cada uno es responsable de sus actos" y que “quien haya cumplido no tendrá problema, pero quien no lo haya hecho puede encontrarse con un expediente sancionador".

Los empresarios, por su parte, defienden que no están vulnerando la ley, sino ejerciendo su derecho a solicitar amparo judicial ante una medida que consideran "desproporcionada" y "lesiva" para su actividad económica. Afirman que comunicaron tanto al Ayuntamiento como a la Policía Local la interposición del recurso y que, hasta que exista una resolución expresa, la normativa ZAS no puede aplicarse en sus negocios.

La ZAS definitiva

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma definitiva la declaración de la Zona Acústicamente Saturada del Casco Antiguo, tras recibir el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente. La medida afecta a calles y plazas del entorno de Santa Faz, Padre Maltés, Montengón y Virgen de Belén, donde la elevada concentración de locales de ocio y el exceso de ruido habían provocado reiteradas quejas vecinales.

Con la aprobación definitiva, el Ayuntamiento considera cerrada la tramitación administrativa de la ZAS. Sin embargo, los hosteleros estudian ahora ampliar sus recursos para incluir también esta aprobación final, dado que el contencioso actual se centra en la aprobación provisional y en las medidas cautelares que forzaron su entrada en vigor el pasado 14 de octubre.

En el recurso contencioso-administrativo, los establecimientos recurrentes del Casco Antiguo sostienen que la medida se aplicó sin cumplir las garantías legales básicas, al no haber sido publicada en ningún boletín oficial ni en el tablón de anuncios municipal antes de su entrada en vigor. Denuncian además que el expediente aún no contaba con el informe preceptivo de la Conselleria de Medio Ambiente y que se basa en mediciones acústicas obsoletas, realizadas antes de la aprobación de la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, que ya redujo los horarios de veladores en toda la ciudad.