El poder de la música en los cuidados

La música tiene un impacto positivo tanto en las personas cuidadoras como en quienes reciben su cuidado. Así lo han vivido una treintena de cuidadores en unos talleres organizados por el Centro de Salud Cabo Huertas ha organizado, con la colaboración del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante.

"La música no es solo un estímulo auditivo; es una experiencia multisensorial que activa múltiples áreas del cerebro de forma simultánea, no es un simple pasatiempo, sino una experiencia profundamente transformadora para el cerebro humano, tal y como demuestran los últimos descubrimientos neurológicos”, explica la musicoterapeuta y responsable de la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital Sant Joan d’Alacant, Sonia Sánchez.

En este sentido se ha referido a que está demostrado científicamente que las intervenciones de musicoterapia mejoran la atención, la concentración, la respiración, la relajación y la coordinación. Por ejemplo, en la rehabilitación del lenguaje, el canto terapéutico y las canciones familiares permiten que personas con afasia puedan comunicarse de forma fluida. También se utilizan técnicas que aprovechan el ritmo y la melodía para recuperar capacidades lingüísticas. En este sentido, Sánchez ha aconsejado a las personas cuidadoras que recopilen la historia musical de los enfermos y les pongan sus canciones preferidas, por ejemplo, para ayudarles a relajarse y concentrarse.

Los cuidadores han disfrutado y participado activamente en la parte práctica del taller de musicoterapia / INFORMACIÓN

Los talleres

El ciclo ha consistido en ocho talleres, dirigidos a ofrecer apoyo y herramientas a las personas cuidadoras. Este miércoles, con motivo del Día Internacional del Cuidador, se ha celebrado la sesión de clausura, un taller de musicoterapia aplicada a la salud.

La directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant, Fabiola Marrades, ha destacado la importancia de "visibilizar el papel que los cuidadores tienen en el día a día de nuestros pacientes, ya que desempeñan un papel fundamental en nuestro sistema sanitario. Actividades como éstas permiten reforzar el autocuidado, compartir experiencias y recordar que cuidar también implica cuidarse”.

Estos talleres han sido impulsados por la enfermera gestora comunitaria del Centro de Salud Cabo Huertas, Carmen Miquel junto a la trabajadora social municipal Sol Tendero y se han desarrollado en el Centro Comunitario Playas. “En total se han impartido 20 horas de sesiones grupales, en las que ha primado el intercambio de experiencias entre las personas cuidadoras para que, con el apoyo de los profesionales, cada una de ellas pudiese encontrar la herramienta más adecuada para afrontar su labor cotidiana”, ha explicado Miquel.

El taller de musicoterapia ha incluido ejercicios prácticos como el uso de la flauta dulce para ayudar a la respiración consciente y la creación de instrumentos rítmicos con cucharas y tiras de papel. La celebración del Día Internacional del Cuidador ha concluido con el “Vals de la novia”, una dinámica lúdica en la que los participantes han experimentado cómo el movimiento y el ritmo pueden contribuir también a su bienestar físico y emocional.

El Centro de Salud Cabo Huertas incorpora la musicoterapia en los talleres de apoyo para cuidadores / INFORMACIÓN

El valor de cuidar

La experiencia de estos talleres de apoyo ha mostrado su eficacia en ediciones anteriores. El perfil mayoritario de las personas cuidadoras es el de una mujer mayor de 65 años que cuida a familiares con Alzhéimer u otras demencias. “A lo largo de las sesiones observamos un cambio: las cuidadoras toman conciencia de su propio bienestar, reducen la culpa y recuperan actividades personales que habían abandonado para dedicarse exclusivamente a su labor”, ha señalado Carmen Miquel.

Cabe destacar que el cuidado prolongado de una persona dependiente puede provocar síndrome del cuidador, caracterizado por agotamiento físico, estrés emocional, alteraciones del sueño, ansiedad o dolor musculoesquelético, además de una tendencia al aislamiento social. Por ello, iniciativas como estos talleres resultan esenciales para ofrecer apoyo psicológico, fomentar el autocuidado y prevenir el desgaste.