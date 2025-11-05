El obispo de Orihuela-Alicante critica la “la imposición del pensamiento único frente a la libertad de conciencia”

El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha protagonizado la presentación del “Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025”, llevada a cabo este miércoles en la sede alicantina de su obispado.

El prelado, en ser preguntado por si en el entorno cercano se dan este tipo de casos, ha respondido que en países occidentales existe, como “riesgo principal”, la “imposición del pensamiento único frente a la libertad de conciencia”. “La cultura woke de la cancelación es un problema”, ha enfatizado, y ha puesto como ejemplos el hecho de “no respetar la potestad de los padres sobre la educación de sus hijos o que se pretenda que aquel" sanitario "que no esté dispuesto a practicar abortos se le ponga en la lista, como en una diana”.

Munilla también ha detectado el “riesgo” de “no saber convivir entre religiones", y ha criticado que “identificar a un musulmán como un yihadista siempre es un error”, ha dicho relacionando este tipo de generalizaciones con la “polarización”.

Por otra parte, el obispo se ha pronunciado sobre la Oficina de la Maternidad de Alicante, identificada por la izquierda como “oficina antiaborto” afirmando, en cuanto a la escasa asistencia de usuarias que ha tenido en un año, que “rescatar solamente una vida humana merece” este tipo de centros y considerando que “es una incongruencia poner más medios para acabar con las vidas humanas que para sacarlas adelante”. Esta oficina fue habilitada por el gobierno local liderado por el alcalde, Luis Barcala (PP), a instancia de Vox.

El informe

El estudio presentado este miércoles lo ha llevado a cabo la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España) y que analiza la “persecución” y la “discriminación” por motivos de creencias religiosas en 191 países. Munilla ha destacado la situación vivida en Nigeria y el enfoque mediático adquirido estos días tras el pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de redes sociales, que amenazó con una “acción militar”.

En este sentido, Munilla ha destacado que el conocimiento que se tiene tanto de Nigeria como de la situación de Gaza ha sido debido a la “información” que ha llegado de estos lugares. “Si en Gaza no hubiera habido tantos periodistas haciendo llegar vídeos diariamente estarían todavía bajo los efectos de las bombas”, ha dicho para comparar este conocimiento con el que se tiene sobre “otros lugares” en los que “no hay tanta facilidad comunicativa”.

En el estudio se han centrado en la “persecución religiosa” sufrida en diversos países de África y Asia, destacando también el caso de Nicaragua en Latinoamérica; y en la “discriminación” en estados de los mismos continentes, incorporando lugares como Rusia, Turquía, Malasia, Cuba, México o Venezuela.

En el caso de Pakistán se ha hablado de “conversiones forzadas por musulmanes” y de “niñas cristianas explotadas sexualmente”, mientras que en la India se señalaba la existencia de “leyes anticonversión” o el “sistema que hay en China para hacer capturas de pantalla en teléfonos móviles cada dos o tres minutos” con la finalidad de perseguir a personas por motivos religiosos, según ha expresado Blanca Tortosa, miembro del departamento de comunicación de la entidad que ha elaborado el informe.

ACN España ha emitido un manifiesto en este sentido, asegurando que “los derechos humanos, la verdadera democracia y el futuro de la humanidad están en juego”, y Munilla ha pedido “colaboración a los inmigrantes para que pidan la reciprocidad en sus países de origen al respecto de la libertad religiosa”.