El tiempo en Alicante hoy: las nubes ganan terreno, pero el calor no se rinde

La provincia de Alicante afronta este miércoles 5 de noviembre una jornada de transición, con el cielo más cubierto que en días anteriores, aunque sin apenas riesgo de lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé brumas y bancos de niebla matinales en el interior, y un aumento de la nubosidad conforme avance la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, sin grandes cambios, y el viento soplará flojo de dirección variable, girando al este a mediodía.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina amanece con cielos muy nubosos que se mantendrán durante buena parte del día. No se esperan precipitaciones, y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 24 grados. El viento del este soplará suave, con rachas apenas perceptibles, dejando una jornada templada y con algo más de humedad.

El tiempo en Elche

En Elche el cielo se presenta muy nuboso durante toda la jornada, aunque sin lluvias previstas. Los termómetros se moverán entre 12 y 23 grados, con una sensación térmica prácticamente idéntica. El viento, del este, se mantendrá flojo, propiciando un día estable y de temperatura agradable.

El tiempo en Benidorm

El sol se resiste a aparecer en Benidorm, donde predomina el cielo cubierto. Pese a las nubes, no se esperan lluvias, y la máxima alcanzará los 23 grados, con una mínima de 15. El viento del este, muy suave, soplará principalmente por la mañana y tenderá a calmarse al caer la tarde.

El tiempo en Elda

Elda vivirá una jornada de nubes abundantes, especialmente por la tarde, aunque el riesgo de lluvia es muy bajo (10%). Las temperaturas se sitúan entre los 10 y los 22 grados, y el viento sopla flojo del sureste, dejando una sensación ligeramente más fresca al amanecer.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja amanecerá con cielos muy nubosos, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 15 y 23 grados, y el viento del este soplará con ligera intensidad durante la mañana, amainando al final del día.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela el cielo estará nuboso al inicio del día, despejándose ligeramente por la tarde. No hay riesgo de lluvia y los termómetros marcarán entre 12 y 24 grados. El viento del este, débil, aportará una sensación templada y húmeda, típica de principios de noviembre.

El tiempo en Alcoy

En el interior, Alcoy amanece con brumas y cielo poco nuboso, aunque se esperan nubes altas y medias a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantienen suaves, con máximas de 21 y mínimas de 8 grados. El viento del sureste sopla flojo, dejando un ambiente otoñal agradable.

El tiempo en Dénia

Dénia registra hoy un cielo cubierto por la mañana que tenderá a muy nuboso durante la tarde, aunque sin precipitaciones relevantes (solo un 5% de probabilidad). Las temperaturas rondan entre los 12 y los 24 grados, y el viento soplará débil del sureste, favoreciendo una jornada templada junto a la costa.

Así será el tiempo en la provincia de Alicante el resto de la semana

El tiempo dará un giro a partir del viernes, cuando la llegada de aire más húmedo incremente las probabilidades de lluvia en buena parte de la provincia. Según la AEMET, se esperan precipitaciones más frecuentes en el litoral y el interior norte, especialmente en municipios como Dénia, Benidorm, Alcoy o Elda, donde podrían ir acompañadas de tormentas puntuales.

El sábado seguirá siendo inestable, con chubascos intermitentes y cielo muy nuboso durante gran parte del día, aunque el ambiente continuará templado, con máximas cercanas a los 22 grados. A partir del domingo, la previsión apunta a una mejoría progresiva, con descenso de las lluvias y cielos que tenderán a despejarse en las comarcas del sur.