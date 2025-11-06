Alicante busca abrirse al turismo estadounidense tras un primer contacto con British Airways en Londres

El Patronato municipal de Turismo Alicante quiere aprovechar el interés creciente del mercado estadounidense para atraer nuevos viajeros a la ciudad. Durante la feria World Travel Market (WTM) de Londres, representantes municipales han mantenido un primer encuentro con British Airways, que ha detectado un aumento de ciudadanos de Estados Unidos que hacen escala en la capital británica para volar desde Gatwick al Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

La feria, considerada una de las más relevantes del sector turístico internacional, concluye este jueves tras tres días en los que Alicante ha promocionado su oferta como destino de escapadas urbanas, turismo gastronómico, deportivo y de congresos (MICE).

Según fuentes del Patronato, la delegación alicantina ha celebrado unas quince reuniones con aerolíneas, touroperadores, agencias de viaje, consultoras y medios especializados. De esos encuentros ha surgido el compromiso de mantener una nueva reunión de trabajo con British Airways para analizar el comportamiento del mercado norteamericano y estudiar vías para potenciarlo.

Gastronomía

Además, la presencia de Alicante en la feria ha estado marcada por la condición de la ciudad como Capital Española de la Gastronomía. Los chefs alicantinos Joaquín Baeza Rufete (estrella Michelin), Pablo Montoro (sol Repsol) y Paco Torreblanca han elaborado el menú servido en un evento organizado por Turisme Comunitat Valenciana para captar turismo gastronómico.

La estrategia promocional de Alicante en la capital británica se ha centrado en una gran pantalla ubicada en Leicester Square, donde cada minuto se proyectan mensajes turísticos bajo la etiqueta “Spain Says” con un toque de humor e imágenes vinculadas al clima, las playas y la gastronomía local. La campaña estará activa desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre y se prevé que tenga un alcance de 250.000 visualizaciones diarias.

“Venimos con una campaña promocional muy potente, con una gran pantalla en Leicester Square” Ana Poquet — Concejala de Turismo de Alicante (PP)

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha afirmado: “Muy positiva la presencia de Alicante en la WTM, donde un año más venimos con una campaña promocional muy potente, con una gran pantalla en Leicester Square, al ser el británico nuestro principal mercado, pero en la que aprovechamos también para avanzar en otros como el estadounidense, el irlandés y el polaco”.

Sobre el mercado norteamericano, Poquet ha añadido: “Ya estábamos detectando una mayor presencia de turismo americano y sobre todo el creciente interés de empresas estadounidenses por el turismo MICE en la ciudad, de manera que es un fenómeno que debemos analizar y potenciar”.