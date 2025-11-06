Expertos urgen a las administraciones actuaciones para el aprovechamiento total del agua en Alicante

Optimizar el aprovechamiento del agua en un ámbito geográfico en el que la sequía es estructural. Assolir, autodefinida como “asociación por la sostenibilidad y la resiliencia”, ha publicado un informe sobre “vertidos a la costa de Alicante” en el que analiza diferentes aspectos a “mejorar” a la hora de tratar los recursos hídricos y de hacer un uso adecuado a las circunstancias.

Alrededor de este estudio, la entidad convocó esté jueves un acto en la Sede Universitaria de la calle San Fernando de Alicante, en el que participaron expertos en la materia para hacer aportaciones sobre estos aspectos y también el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.

Según expresan desde Assolir, la costa del término municipal de Alicante sufre dos problemas: “La llegada de vertidos de aguas residuales no tratadas durante episodios de precipitación intensa”, debido a “la falta de capacidad de drenaje y de almacenamiento del agua de lluvia”; y “la posible afectación negativa sobre el medio marino por los vertidos de aguas depuradas”, que piden que sean aprovechadas en beneficio de los regantes.

Un instante de la mesa redonda celebrada la tarde de este jueves, en Alicante / Pilar Cortés

En la entidad organizadora del acto y autora del informe interpretan que esta situación es “imputable a la falta de ejecución, o al retraso, de proyectos necesarios” para reparar “infraestructuras obsoletas”, paliar la “falta de control sobre los vertidos industriales y domésticos” o evitar “las filtraciones que elevan la conductividad del agua residual” debido, interpretan, a la omisión institucional. “Faltan resultados y compenetración por parte de las administraciones”, afirmaba Glòria Gómez, representante de Assolir que moderó el acto.

Actuar

Con tres proyectos actualmente en tramitación pensados para poner remedio a esta situación, desde Assolir dan especial importancia a una cuarta actuación pendiente de culminar. Se trata del proyecto “Vertido Cero”, pensado para que los 20 hectómetros cúbicos que, según los cálculos de la entidad, se “vierten al mar” desde las depuradoras alicantinas de Rincón de León y Monte Orgegia sean destinados a la agricultura.

El proyecto, considerado estratégico, cuenta con la participación del Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante, y se encuentra en fase de tramitación administrativa ambiental. Si en julio de 2026 no se justifica su continuidad, desde Assolir recuerdan que “se perderán todas las inversiones y esfuerzos realizados, ya que el plazo máximo de ejecución establecido era entre 2023 y 2026”, y destacan que la iniciativa fue reconocida con el Premio a la Innovación en los Premis Rei Jaume I de Fomento Profesional de la Ingeniería Agronómica, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.

Francisco Zapata, jefe del Servicio de Infraestructuras Hidráulicas de la Generalitat, recordaba que este proyecto “se iba a financiar con fondos Next Generation, pero se llegó tarde y el ministerio lleva más de dos años tramitándolo”. Por su parte, Antonio Prieto, profesor del Departamento de Análisis Geográfico y Regional de la Universidad de Alicante (UA), ponía en valor que el aprovechamiento de estas aguas “reduciría la dependencia de los trasvases en el consumo agrícola y se beneficiarían las comarcas de l’Alacantí, el Medio Vinalopó e incluso una parte de Elche: es una manera de ser autosuficientes”.

El catedrático de Biología en la UA José Luis Sánchez Lizaso pedía poner “soluciones” ante “la entrada muy importante de nutrientes que provienen de la depuradora de Rincón de León”, en referencia al agua vertida no reutilizada, mientras que Manuel Aldeguer, exdirector general de Agua de la Generalitat en la etapa del Botànic, señalaba la “falta de liderazgo por parte de la Generalitat y en el Ayuntamiento” para culminar el proyecto. “Pese al apoyo verbal mostrado, no ha habido acciones”, lamenta.

También participó en la mesa Sol Garcín, presidenta de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, que se refirió a los “vertidos crónicos” en toda la Bahía de Alicante y lamentó “las obras para acabar con esta situación siguen sin ejecutarse”, señalando que “hay un marco legislativo para impedir que esto ocurra, pero sigue ocurriendo con la degradación consecuente del medio marino y de la biodiversidad con los vertidos cada vez que hay lluvias, como el pasado 9 de octubre”.

Por último José Manuel Lázaro, responsable de Planificación y Oficina Técnica de Proyectos de Aguas de Alicante, se centró en aclarar algunos aspectos técnicos del informe de Assolir y explicó que “el funcionamiento del sistema de drenaje urbano de la ciudad de Alicante es correcto, y se realiza un mantenimiento de colectores y control de vertidos adecuado”. También hizo hincapié en el “buen funcionamiento” de infraestructuras como el depósito anticontaminación de San Gabriel y el Parque La Marjal, y mencionó futuras instalaciones con proyectos constructivos en fase de redacción.

Incidió, por otra parte, en que “todos los puntos de desbordamientos en lluvias que se producen al Dominio Público Marítimo Terrestre en el entorno del Barranco de las Ovejas están recogidos en la autorización de vertido actual de la depuradora de aguas residuales Rincón de León”, y aseguró estar cumpliendo las normativas que regulan la gestión de los vertidos y la prevención de la contaminación, así como la elaboración del inventario de los puntos de desbordamiento o la preparación del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento “donde se plantearán las medidas estructurales que sean necesarias ejecutar dentro de los plazos recogidos en la normativa”.