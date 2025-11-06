Alicante revisa el reglamento del transporte urbano para adaptarlo a los patinetes eléctricos y actualizar las sanciones

Alicante revisará el reglamento del transporte público para incorporar la regulación de patinetes eléctricos, actualizar el régimen sancionador y mejorar la accesibilidad. El Ayuntamiento de Alicante pone en marcha un proceso de consulta pública para modificar el Reglamento de Uso del Transporte Público Urbano con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente en materia de transporte, protección de datos y nuevas tecnologías.

El proceso, impulsado por el departamento de Movilidad, busca además introducir una regulación específica sobre el acceso de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) al transporte público de la ciudad, actualizar el régimen sancionador y adaptarlo a las exigencias actuales en accesibilidad para garantizar su uso por parte de personas con movilidad reducida.

La consulta, publicada este miércoles en el tablón de edictos municipal, permanecerá abierta durante veinte días hábiles para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan presentar sus aportaciones. Una vez concluido ese plazo, el Ayuntamiento estudiará las sugerencias recibidas y valorará su inclusión en el texto antes de elevar la propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

El actual reglamento se aprobó Pleno en noviembre de 1997, cuando el transporte urbano no contemplaba ni la irrupción de los patinetes eléctricos ni la aplicación de tecnologías avanzadas de gestión y control. Desde entonces, los cambios en la movilidad y la legislación han dejado obsoletos varios aspectos de la norma, que el Consistorio considera necesario actualizar.

Objetivos de la modificación

El documento de consulta señala varios problemas a resolver: la imprecisión en la definición de los derechos y deberes de los usuarios, especialmente de las personas con movilidad reducida, las lagunas jurídicas en la regulación de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes, la necesidad de adaptar el texto a la normativa vigente en materia de accesibilidad y la actualización del régimen sancionador.

Entre los principales objetivos de la reforma se encuentran garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad del servicio de transporte público urbano, adaptar la norma a la legislación actual y definir con mayor claridad los derechos y deberes de los usuarios. También se pretende regular expresamente el uso de los vehículos de movilidad personal en el transporte público, estableciendo criterios claros sobre su acceso y convivencia con otros pasajeros.

El Ayuntamiento considera que la revisión integral del reglamento es la "opción más adecuada", ya que no existen soluciones alternativas que permitan responder de forma efectiva a las necesidades actuales del sistema de transporte urbano.

Las aportaciones podrán presentarse durante el periodo de consulta a través de instancia general en el Registro General del Ayuntamiento o en las oficinas del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), así como mediante la sede electrónica municipal: https://www.alicante.es/es/tramites/presentacion-online-instancia-generica.

Un año de incremento del control a los patinetes eléctricos

La modificación del reglamento llega en un contexto de endurecimiento del control sobre los patinetes eléctricos en Alicante. Entre enero y agosto de 2025, el Ayuntamiento impuso 2.500 sanciones por el mal uso de estos vehículos, una cifra que equivale a casi el 60 % de todas las multas registradas en los cuatro años anteriores, desde que la ordenanza específica entró en vigor en agosto de 2020.

Este repunte ha elevado la media de tres actas diarias a más de diez, en una campaña en la que las infracciones más comunes han sido circular sin casco (806 denuncias), hacerlo por zonas peatonales sin autorización (440), transportar a más de una persona (352) o conducir con auriculares conectados a dispositivos (157). También se han registrado 130 denuncias por conducción negligente o peligrosa, más de un centenar por saltarse la semaforización o las señales de tráfico y 26 por circular bajo los efectos del alcohol.

Ante las quejas de peatones y conductores por la "vía libre" de la que gozaban los VMP, la Concejalía de Seguridad ha intensificado las campañas de vigilancia dentro de su estrategia de seguridad vial y convivencia urbana. La edad mínima para conducir patinetes eléctricos es de 16 años y que solo se autoriza una plaza por vehículo. Las infracciones pueden suponer sanciones de entre 100 y 500 euros, según la gravedad de la conducta.