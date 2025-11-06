La Asociación Parkinson Alicante recibirá la recaudación de la gala Bienvenida a la Navidad de Vectalia

La Bienvenida a la Navidad, gala organizada por el grupo Vectalia que se celebrará el lunes 1 de diciembre, donará la recaudación del evento a la Asociación Parkinson Alicante. Así lo ha anunciado la empresa, que un año más convoca este cóctel benéfico que reunirá empresas, instituciones y ciudadanos.

La recaudación donada a la entidad servirá para “desarrollar y mejorar la accesibilidad y atención a personas con Parkinson avanzado y sus familias”, han explicado desde Vectalia. La Asociación Parkinson Alicante tiene la intención reformar la planta superior de su sede, ubicada en la calle General Pintos, para crear dos cuartos de baño adaptados, accesibles y seguros, uno de ellos con ducha, que permita realizar el aseo personal de las personas atendidas.

Esta obra resulta esencial para la entidad, que actualmente no cuenta con baños accesibles en esa planta ni tampoco con un espacio adecuado para el aseo, necesario ante el aumento de personas en situación de dependencia con Parkinson avanzado.

Con la reforma, la planta superior podrá acoger nuevas actividades y terapias rehabilitadoras, y también lugares para la inclusión social y el apoyo, además de mejorar la atención integral a personas afectadas y facilitar la conciliación familiar.

La gala

Las personas que acudan a la Bienvenida a la Navidad del grupo Vectalia donarán una cantidad mínima de 35 euros, que se abonará en el acceso en efectivo o tarjeta y se destinarán a la finalidad citada de los dos cuartos de baño adaptados en la sede de la Asociación Parkinson Alicante. Quienes deseen colaborar pese a no poder acudir a la cita podrán realizar sus donaciones a la Fila Cero, a través del número de cuenta ES37-2100-4245-2322-0002-4148 con el concepto “Bienvenida 2025”. Quienes vayan a acudir a la gala deberán confirmar la asistencia en www.vectalia.es. El evento se celebrará en el restaurante Maestral.

Para la edición de este año del evento ha habido 25 asociaciones que han presentado sus propuestas para ser beneficiarias de la recaudación. El jurado decidió por unanimidad que el proyecto de la Asociación Parkinson Alicante fuera finalista por “responder a las necesidades de un colectivo vulnerable, cubrir aspectos esenciales como el aseo y la higiene personal y contribuir a los programas de terapia y rehabilitación que desarrolla la asociación”.

En las nueve ediciones anteriores las recaudaciones de la Bienvenida a la Navidad han ido destinadas a ONG como Cruz Roja, APSA (Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual), Apnea (Asociación de familias con niños y niñas especiales de la Provincia de Alicante), Proyecto Veritas de Cáritas, Cocemfe Alicante (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Adema (Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante), Fundación Alinur, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, AODI (Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual), Centro San Rafael de Santa Faz y el Centro Ocupacional La Torre de València, arrasado por la dana del año pasado.

La Bienvenida a la Navidad del grupo Vectalia se ha convertido en una cita esencial en Alicante que reúne a representantes de la sociedad civil, personas que colaboran con ONG, empresarios y políticos. El comité evaluador lo integró el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el rector en funciones de la Universidad de Alicante, Juan Mora; el responsable de contenidos del grupo Editorial Prensa Ibérica, Juan R. Gil; el director de Cáritas Parroquial, Jaime Pérez; y el presidente ejecutivo del grupo Vectalia, Antonio Arias.