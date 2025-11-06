Polémica por el envío de bomberos del servicio ordinario al rodaje de una película en Alicante

Polémica con los bomberos del Ayuntamiento de Alicante. Según ha denunciado el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), cuatro profesionales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) fueron trasladados el miércoles de sus puestos de trabajo en horario laboral al complejo cinematográfico de Ciudad de La Luz, situado en el barrio de Agua Amarga, a unos siete kilómetros del centro de la ciudad, para atender un rodaje en el que se estaba llevando a cabo el uso de explosivos.

Esta decisión, que desde el sindicato citado adjudican al Consistorio, ha sido criticada por el SEP, que afirma que los bomberos cuentan “con un procedimiento específico” para este tipo de actuaciones a través de una bolsa en el que se estipulan precios y horas por cubrir actuaciones fuera de servicio ordinario y a las cuales los profesionales se apuntan de manera voluntaria.

Sin embargo, según señalan fuentes sindicales, ningún profesional se inscribió para acudir a este rodaje de forma voluntaria, que requería de la presencia de bomberos para evitar incidentes derivados del uso de explosivos. Según el sindicato, la ausencia de voluntarios se debía a que la retribución no se cargó a una bolsa de logística, sino a una bolsa de horas extra, que suponen una compensación económica menor y, además, están limitadas en un máximo de 80 al año que muchos profesionales ya habían alcanzado.

Ante la falta de voluntarios, según declaran desde el mismo sindicato, “la jefatura ordenó que cuatro bomberos que estaban de servicio fueran a cubrir el rodaje”, dejando así el servicio “por debajo de los mínimos” establecidos en los acuerdos.

Estos mínimos se fijan en 21 bomberos y/o conductores y cuatro mandos (de los cuales uno es sargento y los otros tres, cabos) en una jornada laborable como la de este miércoles. Según apuntan desde el SEP, “la ley no obliga a que los bomberos sean de Alicante: pueden venir de otros lugares”, y lamentan que “si se llega a producir cualquier incidente en la ciudad los bomberos" habrían trabajado "bajo mínimos”.

En el mismo sindicato piden “que no se vuelva a producir este caso” y exigen “cumplir los mínimos establecidos”. Según expresaron en un escrito enviado por registro general al alcalde de Alicante, Luis Barcala, este mismo miércoles, “estas actuaciones en el uso de personal de guardia pueden afectar a la adecuada cobertura de emergencias y a la realización de tareas ordinarias realizadas por el personal”.

Reacción del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Alicante, en cambio, aseguran que la Concejalía de Seguridad, dirigida por Julio Calero, "autorizó ese servicio preventivo excepcional en el que participaron tres bomberos por tratarse de una actividad beneficiosa para la ciudad, dado que reporta ingresos en esta industria complementaria y proyecta su imagen internacional". A su vez, defienden que "en ningún caso se vio comprometido el servicio de seguridad que presta el Speis", ya que "los tres bomberos intervinientes estaban totalmente disponibles para incorporarse de inmediato al servicio municipal en caso de emergencia".

Al mismo tiempo, la concejalía de Seguridad afirma que "informó con antelación a la productora del rodaje del importe económico a satisfacer por la prestación de este servicio excepcional".

Una relación con tensiones

La relación entre los bomberos y el Ayuntamiento atraviesa dificultades desde hace tiempo. Éstas vivieron su momento más álgido en el pleno ordinario de marzo, cuando miembros del cuerpo intentaron acceder al Salón de Plenos y fueron frenados por agentes de la Policía Local.

La protesta se debía a la inconformidad por las condiciones laborales de los efectivos y por el estado de mantenimiento de los parques y de la flota de vehículos, entre otras cuestiones previas a un acercamiento entre las partes que nunca ha llegado a ser definitivo.