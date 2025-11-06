Más cortes de tráfico y cambios en los autobuses este domingo en Alicante

La Gran Carrera del Mediterráneo que se disputará el domingo en Alicante trae cambios en el tráfico de la ciudad. Unas medidas especiales activadas por el Ayuntamiento de Alicante ya que la prueba recorrerá muchas de las principales vías de la ciudad.

Los 5.000 corredores inscritos en la prueba saldrán a las 09.00 horas de la avenida de la Estación, pasarán por las avenidas de Salamanca, Óscar Esplá y Elche para ir por la carretera que une Urbanova y los Arenales del Sol hasta llegar a Santa Pola.

Los cortes de tráfico afectarán el domingo a la avenida de la Estación desde la esquina de la calle Tucumán hasta la avenida de Salamanca desde las 5.30 horas hasta las 09.15 horas y las calles que la atraviesan: General Lacy, Catedrático Ferré Vidiella y Serrano, así como Tucumán y General O’Donnell.

Además, las limitaciones afectarán al resto del itinerario que realizarán los corredores desde las 08.45 hasta las 09.30 horas y hasta entrar en la carretera de Urbanova hasta los Arenales del Sol, desde las 9.00 hasta las 10.00 horas.

Cambios en el autobús

Para los autobuses que circulan por la avenida de la Estación correspondiente a las líneas 6, 9 y C6 se establecerán desvíos previamente al paso de los corredores por Maisonnave, en ambos sentidos. Tanto estos como los que circulen por la avenida de Elche (27 y C-6), Pintor Lorenzo Casanova (1 y 2), Maisonnave (3, 5, 12, 21, 22, 27 y turibús), Catedrático Soler (1, 2 y 27), Aguilera (7, 3 y 4), Óscar Esplá (1, 2, 6, 7, 7P, 9, 21, 22, 23, C6 y 24) y Salamanca (4, 5 y 12), se verán obligados a esperar momentáneamente al paso de los corredores en su encuentro con el itinerario de la carrera.

Otras calles cortadas

La prueba también obligará a dejar libre de coches la calle Catedrático Ferré Vidiella con avenida de la Estación para colocar 20 aseos portátiles desde el sábado a las 17.00 horas hasta el domingo a las 10.00 horas.

También se hace necesario dejar libre de coches la calle Tucumán hasta la calle San Juan Bosco para la colocación de tres trailers de la organización encargados de la guardarropía de los participantes desde el sábado a las 17.00 horas hasta las 9.30 del domingo, que es cuando estos vehículos saldrán hacia Santa Pola.

Esta limitación al estacionamiento afectará también desde el sábado por la tarde a las calles Guitarrista José Tomás intersección con el Paseo Tomás Durá y Músico Antón Roch intersección con este último.