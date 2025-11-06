Luis Barcala (Alcalde de Alicante): "La IA debe garantizar el ejercicio libre de los derechos de las personas"

"La inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, un destornillador descomunal, pero solo una herramienta de la que tenemos que servirnos". De esta forma, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha abogado este jueves por regular las nuevas tecnologías para minimizar sus riesgos y conseguir que el mayor número de personas se beneficien de estos avances.

Ha sido durante la inauguración del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, en el que también ha reivindicado el potencial y el lugar que ya ocupa la ciudad en el panorama tecnológico español e internacional.

Así, Barcala ha recordado que hace ya siete años el consistorio puso en marcha su estrategia Alicante Futura con un objetivo que, según ha reconocido, parecía "pretencioso", y que aseguraba que quería convertir la ciudad en "un hub de referencia, en el punto de encuentro, el mayor núcleo y locomotora de las nuevas tecnologías dentro del Mediterráneo".

IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, en directo | Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA / INFORMACIÓNTV

A pesar de esa pretenciosidad, el edil ha señalado que a día de hoy se está demostrando que Alicante "cuenta con todo lo necesario, incluido el talento necesario, para que la innovación encuentre el futuro para crear futuro" en la ciudad.

Y ha puesto como ejemplo de ese avance el hecho de que el propio Forum Europeo de Inteligencia Artificial vaya ya por su cuarta edición.

En cuanto a su visión de la IA, Luis Barcala, ha insistido en que esta tecnología es sólo "una herramienta puesta al servicio de la verdadera inteligencia, que es la inteligencia humana", y que ahora el gran reto es "establecer la ética digital".

Lourdes Agapito recibe el premio a la excelencia en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante / Rafa Arjones

Una cuestión para la que ha abogado por crear un "código ético" y "una regulación normativa, que acoten los términos en los que la IA puede desarrollarse y, sobre todo, los fines para los que se desarrolla".

"El gran reto al que nos enfrentamos ya no es el imparable desarrollo de la inteligencia artificial, que se está llevando a cabo en una carrera desenfrenada, ni siquiera los múltiples millones de beneficios que se pueden obtener, sino principalmente al control por el cual trabajamos", ha reflexionado el político. Así, Barcala ha hablado de la necesidad de crear también un "estado del bienestar digital", para que todas estas nuevas herramientas sirvan "para garantizar y asegurar el ejercicio libre de los derechos de las personas".