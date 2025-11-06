Mayores, sindicatos y la izquierda reclaman municipalizar los talleres de Alicante y usar el ahorro del Palas para ampliar personal

Representantes de los centros de mayores de Alicante, los sindicatos CC OO y SEP y los grupos municipales de Compromís y EU-Podemos se han unido este jueves para reclamar que el Ayuntamiento municipalice los talleres ocupacionales y cumpla los acuerdos aprobados en el pleno del pasado mes de mayo. En el encuentro han coincidido en exigir que estos servicios pasen a ser gestionados directamente por personal municipal, sin externalizaciones, y que se amplíe la jornada de los 32 monitores ocupacionales existentes.

Según explican las entidades convocantes, medio año después de la aprobación de esos acuerdos plenarios, ninguno de los compromisos adquiridos se ha materializado: no se ha ampliado la jornada de los monitores, no se ha asignado una nueva partida presupuestaria ni se ha abierto un proceso de diálogo formal con los sindicatos, pese a que las necesidades de los centros siguen creciendo y los retrasos en la contratación han forzado la implantación de actividades temporales al aire libre y con personal voluntario.

Desde los colectivos de mayores y los sindicatos afirman que la falta de personal público y la externalización están generando "retrasos, desigualdades y pérdida de calidad" en los talleres municipales, al depender de procesos de licitación que se dilatan en el tiempo, como el actual, a la espera de que la adjudicataria Sararte S.L. presente la documentación final para formalizar el contrato, con el consiguiente perjuicio para las 27.000 personas inscritas en los 19 centros municipales.

Iniciativa conjunta

Los grupos municipales de Compromís y EU-Podemos han anunciado que presentarán una iniciativa conjunta en el próximo pleno para exigir al equipo de gobierno "el cumplimiento inmediato de la Declaración Institucional aprobada en mayo, la ampliación de jornada del personal monitor y la municipalización de los talleres en todos los centros de mayores de la ciudad".

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que “el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado. Hay un mandato claro del Pleno y un consenso social y sindical: reforzar los servicios públicos y acabar con las contratas precarias. Los mayores de Alicante no merecen talleres a medio gas ni promesas incumplidas”.

Jornadas parciales

Por su parte, Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, ha recordado que el Ayuntamiento dispone actualmente de 28 monitores municipales con jornadas parciales de 10 a 25 horas semanales y ha planteado “ampliar sus jornadas a tiempo completo, lo que permitiría superar las 1.100 horas semanales de talleres públicos”.

Tanto Mas como Copé defienden dedicar los más de 600.000 euros de ahorro tras dejar de alquilar el edificio del antiguo Palas a reforzar plantilla y estructura pública. “Con esos recursos se pueden ampliar las jornadas actuales y crear hasta cincuenta plazas de monitores, de forma que los 19 centros de mayores cuenten con al menos tres monitores funcionarios”, han finalizado.