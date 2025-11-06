El PSOE presiona por el futuro del proyecto de rehabilitación de Virgen del Remedio en Alicante tras la pérdida de subvenciones

El grupo municipal socialista ha exigido este jueves al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), que aclare de inmediato cuál será el futuro del proyecto de rehabilitación de viviendas y reurbanización del barrio de Virgen del Remedio, un plan financiado con fondos europeos que “acumula tres años de retraso sin haberse iniciado ninguna obra material”.

El proyecto, aprobado en junio de 2022 y financiado con 10 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, preveía la rehabilitación de 456 viviendas y la remodelación del entorno urbano. El Gobierno transfirió al Ayuntamiento cinco millones a finales de 2022, con el objetivo de que los trabajos comenzaran cuanto antes. Sin embargo, señala el PSOE, más de 40 meses después, solo se ha adjudicado la reforma de 72 viviendas y tres de los cuatro lotes sacados a licitación han quedado desiertos y no se ha anunciado un plan alternativo.

Tras la reducción unilateral del proyecto hasta las 288 viviendas y el ajuste de la subvención a 6,5 millones de euros, el Ayuntamiento ha perdido ya 3,5 millones para el inicio de los trabajos y otros cinco millones siguen en riesgo. Según alerta el PSOE, con la licitación actual, el Consistorio solo recibiría 1,5 millones para la rehabilitación y reurbanización del barrio.

Abril de 2024

La concejala socialista Silvia Castell recuerda que esta situación ya fue llevada al pleno en abril de 2024, cuando su grupo reclamó al equipo de gobierno de Barcala acelerar la ejecución para evitar la pérdida de fondos.

Castell denuncia que “han pasado casi tres años y no se han iniciado las obras de rehabilitación de viviendas, que deben de estar terminadas antes del 30 de junio de 2026. Cada vez queda menos tiempo y Barcala continúa sin reaccionar”.

Advertencia

La concejala socialista advierte también de que “los fondos de la rehabilitación de viviendas van ligados a los de reurbanización y, cuantos menos pisos se reformen, menos fondos se recibirán para reurbanizar calles”.

Por último, añade: “Resulta especialmente grave que el alcalde lleve semanas quejándose de que no le conceden nuevos fondos europeos, cuando tiene cinco millones en un cajón desde hace tres años y no ha hecho absolutamente nada con ellos. No hay excusas: lo que falta es voluntad política y capacidad de gestión”.