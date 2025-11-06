“No tenemos a dónde ir”: los sintecho de Alicante visibilizan su drama durmiendo frente al Ayuntamiento

Con cánticos como “ni casa sin gente ni gente sin casa”, “tenemos derecho a agua, luz y techo” o “la vivienda es un derecho, no un negocio”, unas 150 personas se manifestaron este jueves en Alicante para exigir a las administraciones que atiendan a las personas sin hogar, actualmente unas 300 según las entidades sociales y en aumento respecto a años anteriores.

La protesta, organizada por la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante (Reapsha), fue convocada en la avenida de la Constitución, frente a la Concejalía de Bienestar Social, donde se leyó el manifiesto y se abrió el micrófono a los participantes (tal como se haría minutos después frente al Ayuntamiento) para que explicaran las situaciones que les habían llevado a dormir en la calle y para exigir soluciones.

Las entidades convocantes señalaban problemas que multiplican situaciones de vulnerabilidad a las personas sin hogar, tales como la barrera idiomática, la salud mental o la imposibilidad de acceder a la vivienda debido a su precio elevado.

Testigos del sufrimiento

Josefina Martínez, una de las personas que se preparaba para dormir frente al Ayuntamiento, explicaba que lleva acudiendo a Cáritas desde hace un año y medio. “Después del covid no pude encontrar piso, dormía en el coche, me acogieron en un albergue y gracias a la asistencia de las entidades he podido tratar problemas de salud mental y prepararme para encontrar trabajo”, dice esta alicantina, madre de un hijo de 10 años, que se sorprende de la subida del precio del alquiler: “Toda la vida viví de alquiler y jamás imaginé estos precios”.

Después de la covid no pude encontrar piso, toda la vida he vivido de alquiler y nunca imaginé estos precios Josefina Martínez — Persona sin hogar

Otro de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad es David Andrei Sánchez, que lleva más de un año durmiendo en la calle “sin otro sitio al que poder ir”. Este joven, que habita al raso junto a su pareja, lamenta que “no hay manera de pagar pisos y no se puede acceder a ayudas”.

No tenemos sitio a dónde ir que no sea la calle: no hay manera de pagar alquileres y no podemos acceder a ayudas David Andrei Sánchez — Persona sin hogar

Una de las personas que pudo dejar atrás esta situación de vulnerabilidad es Álvaro Saurín. Después de “muchos años” viviendo en la calle, con la ayuda de Cáritas logró superar la adversidad, aunque reconoce que le “cuesta hablar” del pasado. “Sé lo que se siente al dormir en la calle y tener que esconderse para que no te agredan. Eso solo lo sabe quien lo ha vivido”, lamenta, y asegura que los que sufren estos problemas “tienden a victimizarse” porque “sienten que molestan”. Saurín tiene claro que hay que atender a los sintecho porque “sin ayuda no se puede salir”.

Sé lo que se siente al dormir en la calle y tener que esconderse para que no te agredan. Eso solo lo sabe quien lo ha vivido Álvaro Saurín — Vivió en la calle durante años

Por último, Vanesa de la Cueva, miembro de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), también durmió este jueves frente al Ayuntamiento para “visibilizar la realidad de Alicante”, ya que “las administraciones no hacen todo lo que se tiene que hacer y es de justicia que todo el mundo sepa lo que pasa, aunque poco a poco se va sabiendo”. De la Cueva lamenta que ante estas situaciones “falta sensibilidad” y “sobra temor hacia lo desconocido”.

Las administraciones no hacen todo lo que se tiene que hacer y es de justicia que todo el mundo sepa lo que pasa Vanesa de la Cueva — Miembro de ASTI Alicante

Denunciar la vulnerabilidad

La manifestación fue convocada por Reapsha con el objetivo de dar voz a las personas sin hogar, y partió desde la avenida de la Constitución para posteriormente por la calle del Teatro, la Rambla y la calle Rafael Altamira y finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde parte de los convocantes acamparon para pasar la noche como forma simbólica de protestar ante esta realidad.

Reapsha contabiliza “un aumento claro de personas que duermen en la calle en el último año”, y las entidades solidarias lamentan que en Alicante sólo hay un centro con 60 plazas para acoger personas sintecho y que el resto depende de la implicación de las ONG. Además, relacionan esta situación con el encarecimiento de la vivienda, inaccesible para muchas personas que incluso tienen empleo.

Manifestación de solidaridad con las personas sin hogar a pocos metros del Ayuntamiento de Alicante. / Pilar Cortés

En el manifiesto final, los organizadores defendieron “la justicia social, la igualdad de oportunidades y el derecho a una vivienda y a una vida digna”, y recordaron que “el sinhogarismo no es una elección: es el resultado de la falta de vivienda, de la exclusión y del abandono institucional”.

También lamentaron que las personas que viven en la calle lo hacen “sin seguridad, sin pertenencia y sin oportunidades”, y exigieron a las administraciones “un plan público, coherente, con recursos reales, que garantice una atención digna, profesional y estable”, subrayando también que la vivienda “es un derecho humano”.

Por último, Reapsha se ofreció a “tender la mano para colaborar con todos los agentes y administraciones”, y la entidad aseguró que “es posible erradicar el sinhogarismo” a través de “trabajo conjunto, atención integral, compromiso ciudadano y modelos de vivienda digna”, señalando además que “los servicios públicos son un deber del Estado”.