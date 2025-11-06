El talento científico de provincia se da cita el 27 de noviembre en Alicante

Los mejores proyectos de investigación médica de la provincia de Alicante serán protagonistas en la primera Gala de Investigación Médica, Becas Lumed, que se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, en el Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

La Fundación del Colegio de Médicos de Alicante (Funcoma) y la Fundación Navarro-Trípodi respaldarán con 170.000 euros, en conjunto, las mejores iniciativas "con sello alicantino, enfoque de alta relevancia clínica y potencial impacto social" que persigan mejorar la calidad asistencial.

El encuentro nace con el propósito de reconocer y apoyar el talento científico, así como de impulsar los mejores proyectos de investigación médica a través de las becas, una iniciativa destinada a fortalecer el futuro de la medicina.

Este lanzamiento supone un hito histórico para la fundación pues se trata de "la primera convocatoria de una ayuda que nace con vocación de ser un referente anual para la Ciencia y la Medicina, un compromiso vital para apoyar a quienes construyen el futuro médico desde la provincia de Alicante con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y la salud de toda la población".

Investigación en el Instituto Isabial de Alicante / Áxel Álvarez

14 proyectos

Además de la "Ayuda Extraordinaria a la Investigación" de 50.000 euros, la primera convocatoria de la "Gala becas Lumed" incluirá la entrega de becas para estancias formativas en instituciones nacionales e internacionales de prestigio, clasificadas por categorías (MIR, especialistas jóvenes y senior), así como reconocimientos a la excelencia académica y profesional, las mejores tesis doctorales, currículums MIR y casos clínicos.

En total se han presentado 14 proyectos para obtener esta ayuda extraordinaria, procedentes de distintos hospitales, universidades y centros de investigación de la provincia. Este éxito de participación demuestra, según el presidente del COMA y del Patronato de Funcoma, Dr. Hermann Schwarz- "la capacidad, el talento y la vocación investigadora que existen en la provincia de Alicante y el compromiso del Colegio con la formación continua y la investigación, para que los avances científicos se traduzcan en una mejor atención a los pacientes".