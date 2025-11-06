El tiempo en Alicante hoy: lluvias pasajeras durante la mañana y una tarde de claros

La provincia de Alicante vive este jueves una jornada de transición atmosférica. Tras un amanecer muy nuboso y con alguna lluvia débil en puntos del norte e interior, las nubes tenderán a disiparse con el paso de las horas, dejando una tarde más despejada. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas mínimas apenas cambiarán, mientras que las máximas descenderrán ligeramente en las comarcas interiores. El viento soplará flojo del oeste, con intervalos moderados en las horas centrales del día.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina amanece con cielo muy nuboso y posibilidad de alguna lluvia débil durante la primera mitad del día. A partir del mediodía se abrirán claros y predominará el ambiente soleado. Las temperaturas oscilan entre 14 y 23 grados, con sensación térmica similar, y el viento del oeste sopla moderado por la mañana, amainando al final del día.

El tiempo en Elche

En Elche los cielos presentan intervalos nubosos a primera hora, aunque tenderán a despejarse por la tarde. No se esperan precipitaciones significativas. Los termómetros marcan entre 13 y 23 grados, con sensación térmica apenas inferior, y el viento del noroeste sopla flojo a moderado.

El tiempo en Benidorm

Benidorm ha amanecido bajo nubes y algún episodio de lluvia débil, especialmente en la primera parte del día. Por la tarde se prevé cielo despejado y ambiente más agradable. Las temperaturas se sitúan entre 15 y 22 grados, con viento del oeste moderado que irá disminuyendo al anochecer.

El tiempo en Elda

Elda registra una mañana nubosa con alguna llovizna ocasional, aunque el riesgo de precipitación desaparece al mediodía. Las temperaturas descienden ligeramente respecto a días anteriores, con valores entre 11 y 19 grados, y el viento del noroeste sopla con rachas moderadas, dejando una sensación algo más fresca a primeras horas.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja el cielo se presenta nuboso durante la mañana, sin lluvias destacables. Por la tarde predominará el sol. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 15 y 23 grados, y el viento del oeste sopla flojo, aportando una jornada estable y luminosa junto al mar.

1237º Programa. Días de cielo muy variable o cambiante. Predicción meteorológica para mañana jueves (06/11/2025) y los dos días siguientes en la comarca de la #VegaBaja del Segura y las provincias de #Alicante y #Murcia. Espacio del Tiempo de @MeteOrihuela. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/iu1cWbg8tF — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) November 5, 2025

El tiempo en Orihuela

Orihuela vive un día de intervalos nubosos, con posibilidad de alguna gota débil al amanecer. El resto de la jornada será seca y con cielos poco nubosos. Las temperaturas se mueven entre 13 y 22 grados, y el viento del oeste sopla con cierta intensidad en las horas centrales, suavizando el ambiente.

El tiempo en Alcoy

En el interior, Alcoy amanece con cielo muy nuboso y algo de lluvia débil durante la madrugada, aunque por la tarde se esperan amplios claros. Las máximas bajan hasta los 17 grados, con mínimas de 9, y el viento del oeste sopla moderado, dejando un ambiente fresco y otoñal.

El tiempo en Dénia

Dénia registra cielos muy nubosos y lluvia débil por la mañana, especialmente en las primeras horas. Con el paso del día, las precipitaciones cesarán y los cielos tenderán a despejarse. Las temperaturas se sitúan entre 14 y 23 grados, con viento del noroeste moderado y rachas de hasta 55 km/h que remitirán al final del día.

Así será el tiempo en la provincia de Alicante el resto de la semana

El viernes volverán las nubes y la inestabilidad. Se esperan lluvias intermitentes en el litoral norte y en el interior, más probables en Dénia, Benidorm, Alcoy y Elda. Durante el sábado persistirá el ambiente variable, con chubascos ocasionales y temperaturas templadas, en torno a los 22 grados.

A partir del domingo, la previsión apunta a una mejoría progresiva con cielos despejados y un descenso leve de las temperaturas nocturnas.