Vicente Magro: "La IA va a ser fundamental para reducir los crímenes de violencia de género en España"

"La inteligencia artificial (IA), si la utilizamos bien, va a reducir los crímenes en violencia de género". Así lo ha afirmado el magistrado de la sala II del Tribunal Supremo, el alicantino Vicente Magro, durante la sesión “Desafíos de la IA en Geoestrategia”, dentro del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, organizado por Encuentros NOW, la Fundación Ellis Alicante, la Real Academia de Ingeniería de España y Prensa Ibérica.

En el transcurso del debate se ha abordado el impacto de la IA en la estrategia global, la justicia, la energía y la defensa, estableciéndose como principales preocupaciones su potencial para la delincuencia, la necesidad de una aplicación ética y la autonomía estratégica de Europa en materia de tecnología. También se aprecian oportunidades en los algoritmos como herramienta para la eficiencia, la prevención del delito y la mejora de la toma de decisiones.

"La IA, y lo vamos a decir en breve en una resolución, es muy buena para el precrimen, para valorar el riesgo de las víctimas y que no sean asesinadas por sus parejas. Esto es fundamental ahora mismo. Cincuenta mujeres han sido asesinadas por sus parejas este año y solamente cuatro habían denunciado. Si utilizamos la IA de forma correcta en violencia de género vamos a evitar crímenes de género en este país. Es fundamental para la predictividad, y esto lo está haciendo muy bien el FBI en Virginia, en Quantico, con los mind hunters, los cazadores de mentes, y la adivinación de lo que puede ocurrir".

Los delitos que se están cometiendo con tecnología llegan hasta las violaciones online y el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias

Voces trucadas

En una sesión moderada por Javier Pérez de Vargas, director general de la Real Academia de Ingeniería de España, el magistrado ha revelado que en uno de cada cinco delitos se utiliza la tecnología.

Javier Pérez de Vargas, director general de la Real Academia de Ingeniería de España / Alex Domínguez

"Da miedo porque el 20 % de la delincuencia que hay ahora mismo en el mundo es tecnológica. El legislador ha tenido que fijar estos delitos en el Código Penal. Dicho esto, la inteligencia artificial está hecha para el bien y, como se ha dicho en este congreso, para mejorar nuestras condiciones personales, laborales, médicas, etcétera. La pregunta que nos hacemos los juristas es si puede ser utilizada por los mismos grupos y organizaciones criminales que están usando ahora las tecnologías para el delito, y la respuesta es que sí".

Así, se ha referido a los SMS que llegan a los móviles con mensajes como papá, soy tu hijo, mándame dinero porque me hace falta, que tengo este problema. "Casi ninguno caemos, pero ¿qué pasa si recibes una llamada telefónica con la voz de tu hijo, te dice que está en un apuro y te piden dinero con la voz de tu hijo?. No es un SMS, es la voz de tu hijo".

Magro ha asegurado que la justicia está poniendo énfasis para determinar los grupos y organizaciones criminales expertos en tecnología para delinquir, y se ha referido a que el fraude bancario es brutal en delincuencia tecnológica en la actualidad. "El fraude económico monetario se está produciendo y genera grandes perjuicios".

Sextorsión

Los delitos que se están cometiendo con tecnología llegan hasta las violaciones online, ha afirmado. "En el Tribunal Supremo hemos puesto cuatro sentencias hablando de la sextorsión, que es violación online. Alguien que está aquí puede pensar: pero ¿cómo se puede cometer un delito de agresión sexual online? Se está cometiendo. Fui el ponente de la primera sentencia de esa sextorsión".

Magro ha contado el caso de un informático que mandó un virus gusano a cinco chicas para introducirse en sus ordenadores, coger archivos que les perjudicaban y extorsionarlas (de ahí el término sextorsión), "diciéndoles o haces sexo online conmigo o subo esto a las redes sociales y te perjudico".

Las cinco chicas cayeron en la sextorsión hasta que una de ellas se lo contó a su novio, que "se la llevó a comisaría, lo denunció y se hizo una entrada de registro. La delincuencia tecnológica está encima de la mesa", ha afirmado.

Los juristas no podemos dar la espalda a la IA. Nos va a permitir resolver más rápido. En justicia, si hay algo de lo que se queja la gente, es que quiere una respuesta urgente Vicente Magro — Magistrado del Tribunal Supremo

Herramienta auxiliar

Pese a todo, Magro valora la inteligencia artificial como una herramienta auxiliar del juez. "Es fundamental porque nos va a agilizar la justicia. Estoy diciendo a todos mis compañeros y compañeras juristas, abogados, jueces y fiscales que no podemos dar la espalda a la IA en justicia, nos va a dar eficiencia, nos va a permitir resolver mejor y más rápido. Y en justicia, si hay algo de lo que se queja la gente, es que quiere una respuesta urgente y rápida".

No obstante, considera ilícito lo que se hace en países como Estonia o China, donde han creado la figura del "juez sabio", al que se dan los datos y pone la sentencia. "La IA nos puede ayudar pero no es el juez. No podemos coger y decirle: estos son los datos, ponme la sentencia. La motivación es del juez".

Sentencia con IA y pena anulada en Argentina Vicente Magro ha explicado un caso del mes pasado en Argentina, donde se anuló la sentencia de un tribunal penal que condenó a una persona a 2 años y 3 meses de prisión porque el juez "copió y pegó" de la IA, y el abogado del procesado recurrió. "Le dieron un rapapolvo al juez diciéndole: usted no ha motivado y se ha aprovechado de lo que ha dicho la IA. La sentencia no la ha puesto usted, la ha puesto la IA y eso no puede ser." Por esto, ha explicado durante el Forum Europeo de IA que todos los comités de justicia están diciendo que quien utilice IA debe advertirlo.

También ha recordado que el algoritmo puede no ir según lo que dice la jurisprudencia. "Si la inteligencia artificial se aplicara siempre, perpetuaría la jurisprudencia que es por naturaleza modificable, atendiendo a la realidad social del momento que tiene que aplicarse y nosotros interpretamos la norma a lo mejor otra vez. Incluso el Tribunal Supremo, cambiando la interpretación, ha provocado que el legislador cambie la norma".

Ciberespacio

En esta mesa han intervenido también Enrique Ávila, director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa, mando conjunto del ciberespacio, quien ha destacado la importancia de la tecnología en materia de defensa en el marco geopolítico actual.

A la hora de valorar hasta qué punto la IA hay que entenderla como una amenaza, Ávila se ha referido a la situación geopolítica inestable, con la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto en Oriente próximo o la inestabilidad impulsada desde Estados Unidos en el Caribe Sur. "Todo esto pone en agenda el valor de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías en general en esta anhelada estabilidad global".

Enrique Ávila, director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa / Alex Domínguez

Disponer de estas capacidades tecnológicas en materia de Defensa no es discutible. O disponemos de ellas, alguien nos arrasa tarde o temprano Enrique Ávila — Director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa

Según este experto, la tecnología en materia de defensa es un multiplicador de capacidades. "Básicamente, lo que tienes es que tomar decisiones antes que tu enemigo. Cuando estás en el mundo de la defensa, tienes que tener más información que el contrario. Tienes que analizar esa información de forma más rápida y tomar mejores decisiones estratégicas, tácticas y operativas".

En este sentido, sostiene que la inteligencia artificial da soporte. "Aquí ha puesto de manifiesto en ponencias anteriores, sobre todo conectada con el mundo de la ciencia. Conectémoslo con el mundo de la toma de decisiones tácticas operativas. En este caso, disponer de estas capacidades no es discutible. O disponemos de ellas, alguien nos arrasa tarde o temprano".

La IA ha provocado un cambio de paradigma en defensa, que sale de los campos de batalla y entra en entornos dominados la tecnología

Guerra híbrida

Porque, afirma, esto ya no va de tanques o campos de batalla sino de guerra híbrida en entornos claramente dominados por la tecnología, de tal manera que a lo mejor no necesita ni siquiera el enemigo entrar en un conflicto directo para ganar una batalla o para una guerra. Es decir, estamos ante un cambio de paradigma.

Asimismo, ha animado a Europa a una autonomía estratégica en materia de tecnología. "Tenemos que asumir que tenemos enemigos y que esos enemigos, unos evidentes y otros menos, van a intentar interponerse en nuestro avance. Tenemos que cambiar el foco y pensar de una forma alternativa a la que hemos pensado hasta ahora. No puedo ocultar el riesgo de la amenaza".

Por su parte, Ángeles Santamaría, consejera independiente de Mapfre y FFCC, y exCEO de Iberdrola España, ha hablado del impacto de la ingente cantidad de datos y su generación para el medio ambiente con el consumo de agua que supone, y de la ayuda de la IA, por ejemplo, para predecir el funcionamiento de los parques eólicos o en caso de interrupciones del suministro eléctrico.

La experta ha definido qué es una infraestructura energética, sobre todo eléctrica, principal soporte para los centros de datos sobre los que se sustenta la inteligencia artificial. "La infraestructura energética consta de fuentes de generación, de todo tipo, carbón, nuclear, hidroeléctrica, renovables; de unas redes de transporte y de distribución que lleva la electricidad hasta los centros de consumo, sea domésticos, industriales, etcétera; y de sistemas de almacenamiento. Esto es el conjunto. El liderazgo tecnológico de un país se mide por la capacidad de innovación, aplicación de tecnologías avanzadas y de influencia en estándares globales".

Energía competitiva

Así, considera un requisito necesario, pero no suficiente, disponer de unas infraestructuras energéticas sólidas y una disponibilidad de energía en cuanto a precios competitivos.

"Hablando recientemente con un experto del sector, se refería a la construcción de centros de datos en la zona de Texas en Estados Unidos de 1 GW, que es 1000 MW, que es la misma capacidad en consumo de una central nuclear. Estamos hablando de estas dimensiones, cuando en España y Europa se están hablando más de decenas o centenares". De ahí que la innovación tecnológica y la capacidad de creación de modelos avanzados influyan en la eficiencia y calidad de las infraestructuras energéticas.

En este sentido, ha incidido en que Europa es dependiente energéticamente pues en un 58% necesita importar desesperadamente, sobre todo hidrocarburos.

Ángeles Santamaría, consejera independiente de Mapfre y FFCC / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

El liderazgo tecnológico de un país se mide por la capacidad de innovación, aplicación de tecnologías avanzadas y de influencia en estándares globales Ángeles Santamaría — Consejera independiente de Mapfre y FFCC

Minería de datos

También se ha referido al uso de minería datos en la producción de parques eólicos, ya que hay predecir el viento que va a hacer a escala, "muy importante para ofertar en el mercado mayorista la electricidad producida. Esto se empezó a hacer a principios de los 2000 pero la precisión que pueden procurar las herramientas de ingeniería digital es bestial. También en la detección de fallos en redes eléctricas. En base al histórico, no imagináis la anticipación y la capacidad de reacción que se puede implementar a través de este tipo de herramientas".

En este sentido, ha puesto como ejemplo a la Agencia Estatal de Abu Dhabi, que se dedica a exploración y explotación de recursos de petróleo, que ha reconocido haber introducido en su cadena la inteligencia artificial para mejorar las operaciones.

"La geoestrategia es un área muy sensible. Es un ámbito de alcance global, fundamental para la sociedad global" Javier Pérez de Vargas — Director general de la Real Academia de Ingeniería de España

Javier Pérez de Vargas, por su parte, ha destacado el valor de unos sectores esenciales para la sociedad española y global, y de los ponentes en un área tan sensible como la defensa.