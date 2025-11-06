Una viróloga advierte en Alicante del riesgo de la gripe aviar por su rápida mutación

El aumento del riesgo de la gripe aviar ha llevado al Ministerio de Agricultura a prohibir la cría de aves al aire libre a partir del próximo lunes. El problema, que golpea de lleno al sector agrícola y a las exportaciones, ha desatado la preocupación de la comunidad científica a nivel mundial por el temor a que los contagios se propaguen entre los humanos y acabe convirtiéndose en otra pandemia.

Bajo el título, ¿Gripe, próxima pandemia?, Kateri Bertran, investigadora del Grupo de Virus Aviares del Centro de Investigación en Sanidad Animal de Barcelona (IRTA-CReSA), acercó este jueves a los profesionales de la salud de Alicante la inquietud que existe por la posibilidad de que vuelva a declararse una enfermedad epidémica, como se declaró hace cinco años con el covid, debido a la rápida evolución de un virus que está contagiando en todos los continentes, excepto en Oceanía, a diversas especies de animales. Su conferencia se enmarcó en la IV Jornada One Health Alicante, del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), anfitrión e impulsor del encuentro, que este año organizó junto al Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante.

"Estamos hablando de un problema global. El rango de huéspedes susceptibles se ha ampliado tanto que no hay precedente", advirtió la investigadora. Frente a ello, la clave, insistió, está en la vigilancia y en la cooperación internacional. "No sabemos si habrá más eslabones o si no pasará nunca, pero debemos seguir muy de cerca qué está circulando, en qué especies y cuál es el riesgo real que tenemos". De cualquier manera, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, porque Europa, según Bertran, está vigilando casi a tiempo real las nuevas mutaciones.

En estos momentos, aunque el virus todavía no se transmite eficazmente entre personas, la experta advirtió de que su evolución es imprevisible, ya que ya ha infectado a multitud de mamíferos, entre ellos, a vacas y gatos. Como ejemplo cercano, en 2022 en España se detectó en una granja gallega de visones. "Cuanto más circula el virus, más oportunidades tiene de adquirir mutaciones que lo hagan capaz de transmitirse entre humanos", señaló, un riesgo que la viróloga aseguró que "podría llegar a pasar".

De las aves acuáticas a las gallinas y los mamíferos

Ahora mismo la variedad de virus que más preocupa y que más se ha propagado es el H5N1 y se considera no solo una amenaza para la industria avícola, sino también para la salud pública. "No es un problema solo para el sector avícola, porque causa pérdidas económicas y restricciones comerciales, además, es una zoonosis y nos afecta a los humanos, y por eso tiene un riesgo añadido que debemos tener en cuenta", explicó.

Según la investigadora, el virus de la gripe aviar pertenece al grupo de los virus RNA, conocidos por su alta capacidad de mutación y recombinación genética. En aves silvestres, especialmente en patos, gansos y aves costeras, la infección circula sin causar síntomas, pero, avisó de que pueden transformarse en cepas altamente patógenas con elevada mortalidad cuando llegan a aves domésticas y a los mamíferos.

En este sentido, explicó que cuando los virus entran en contacto con las gallinas, donde hay otras enfermedades bacterianas, pueden adquirir mutaciones con un impacto mucho más agresivo, como es la muerte.

El problema es que en los últimos años se ha demostrado que el virus, que habitualmente se propagaba con el cambio de las migraciones de aves, ahora se ha mantenido en el tiempo y circula de manera persistente entre las aves costeras, como son las gaviotas, que también anidan en zonas urbanas y de interior.

Kateri Bertran, investigadora del Grupo de Virus Aviares de IRTA-CReSA en Alicante / Pilar Cortés

Impacto en Europa

Según la experta, el origen de los actuales virus H5N1 se remonta al sudeste asiático a finales de los años 90 y Europa ha vivido en los últimos años sus peores brotes de gripe aviar. La temporada 2021-2022 fue la más grave registrada, con más de 50 millones de aves muertas o sacrificadas.

El virus se transmite por aerosoles y contactos y EE UU y Camboya son los países que más preocupan

En España, los casos también se multiplican. El primer caso detectado en una granja de visones en Galicia fue muy alarmante, porque demostró que el virus, aunque sea aviar, puede infectar a mamíferos y transmitirse entre individuos. Solo en la última campaña se han registrado millones de aves de granjas sacrificadas, lo que la especialista calificó como "una situación muy preocupante, no solo para el sector avícola, sino también por el riesgo para los trabajadores". A ello se suma que la gripe aviar está afectando cada vez a más especies diferentes, incluidos los flamencos, las grullas y las rapaces, incluso a mamíferos marinos.

Estados Unidos y Camboya son los países que más preocupan a la comunidad científica por el impacto de una gripe que también se transmite por aerosoles, por manipular aves, por contacto con las heces, etc. Con ello, la viróloga recalcó la importancia de vigilar y aseguró que Europa "está en buenas manos".