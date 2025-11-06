Sin acuerdo para zanjar la huelga en la FP en Alicante

Más de 5.000 alumnos de Formación Profesional (FP) de la provincia de Alicante seguirán sin clases sin que se sepa hasta cuándo. El intento de la Conselleria de Educación de acabar con la huelga indefinida de los profesores expertos en la Comunidad Valenciana ha caído en saco roto, porque sigue habiendo recortes respecto a años anteriores.

Para los sindicatos y los docentes, la oferta que ha presentado el departamento de José Antonio Rovira es "totalmente insuficiente", por lo que el parón continuará y los estudiantes seguirán sin poder formarse, dos meses después del inicio del curso y a pocos días de las evaluaciones. Y es que hay institutos donde ni siquiera tienen todavía completada la plantilla y que, por lo tanto, no pueden impartir todos los módulos, lo que ha llevado a los alumnos a mostrar su preocupación e incluso a sumarse a la huelga para protestar.

Estos profesionales, que se consideran insustituibles porque enseñan tareas muy específicas prácticas en los ciclos formativos, se plantaron el lunes y declinaron impartir clase al ver que este curso su sueldo ha bajado hasta un 40 %. Son desde bomberos, soldadores, profesores de autoescuela, electromecánicos, intérpretes en lenguas de signos etc. En la provincia, hay 180 profesores expertos.

Protesta frente a la Conselleria de Educación de sindicatos y expertos de FP, este jueves / INFORMACIÓN

Educación plantea compensar solo por una o dos horas semanales a los docentes

El director general de Personal docente, Pablo Ortega, ha mantenido este jueves un encuentro con representantes de estos profesionales y los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSO sin que se haya llegado a un acuerdo. Según los representantes sindicales consultados, la Administración autonómica tan solo se ha mostrado dispuesta a subir entre un 5 % y un 6% la retribución a los docentes especialistas, es decir, incrementarles una o dos horas semanales.

Sin embargo, el comité de huelga se ha negado en rotundo porque lo que aspiran es que los expertos de la FP cobren como un interino a tiempo parcial, es decir, que les paguen jornadas de 37 horas y media semanales, cuando ahora lo que propone Educación es retribuirles por 24 horas como máximo.

Como ejemplo, ahora mismo un docente a tiempo parcial (50%) tiene una jornada semanal de 18,75 horas con un salario bruto de 1.367 euros mensuales. En esta misma situación, un experto a tiempo parcial (50%) cobra 656 euros, por una jornada semanal de 10,8 horas.

Durante una hora y media de reunión, los representantes sindicales han tratado de convencer a la conselleria de que estos profesionales están dedicando las mismas horas que dedican los profesores corrientes de FP. "No puede haber ninguna diferencia, puesto que los compañeros expertos hacen exactamente el mismo trabajo e incluso hacen labores de mucho riesgo", aseguró Felip Vicedo, de CSO.

Los sindicatos han tachado de "migajas" las propuestas que Educación les ha ofrecido y han insistido en que lo que reivindican es una equiparación y mantener las mismas condiciones del pasado curso. Según Javier González Zurita, de UGT, lo que han defendido es una modificación del decreto autonómico que ha cambiado las condiciones laborales de los especialistas.

Huelga en el IES Cavanilles

La odisea que atraviesa la FP ha llevado a alumnos del ciclo de Soldadura del IES Antonio José Cavanilles de Alicante a realizar una huelga este jueves para protestar por la situación que están atravesando. Cada semana pierden 13 horas semanales por la ausencia de los profesores expertos, lo que supone la mitad de las clases, y están desesperados. Lamentan estar desperdiciando el curso, primero, por el retraso en contratar a estos profesores, y, segundo, por el parón que han secundado los docentes por ver recortadas sus condiciones laborales.