Alicante lidera la innovación mediterránea con la celebración del III Alicante Futura Summit

El evento que refuerza el crecimiento del ecosistema innovador alicantino y su posición estratégica en el Mediterráneo tras ser elegida entre las seis ciudades semifinalistas al reconocimiento como Capital Europea de la Innovación.

Alicante se ha situado en el mapa europeo de la innovación tras su elección entre las seis ciudades semifinalistas al reconocimiento como Capital Europea de la Innovación por la Comisión Europea. Ahora, con la celebración del III Alicante Futura Summit el 20 de noviembre en el Parque Científico de la Universidad de Alicante, se darán a conocer los avances y las tecnologías que están transformando nuestra ciudad en un gran encuentro anual, que reúne a empresas, emprendedores, inversores y administraciones.

Este foro, organizado por Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, bajo sus programas Alicante Futura y ALIA, cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Parque Científico de la Universidad de Alicante y Aguas de Alicante, y es una cita imprescindible para quienes buscan impulsar su competitividad en un mercado cada vez más digital y global.

Alicante ha sido reconocida por Europa como ciudad innovadora, demostrando que su ecosistema no es una promesa, sino una realidad en expansión, donde instituciones, empresas y ciudadanía han trazado un camino común: impulsar el talento, atraer inversión y posicionar a la provincia como motor de innovación del mediterráneo. El Summit es la prueba más visible de ese impulso colectivo.

El evento se celebrará el 20 de noviembre en el Parque Científico de la Universidad de Alicante y contará con una programación que aborda los grandes ejes de la innovación actual: inteligencia artificial, emprendimiento tecnológico, competitividad empresarial, nuevas fuentes de financiación y transformación digital aplicada a sectores estratégicos. Mesas redondas, entrevistas, lanzaderas de proyectos y espacios de networking convertirán el recinto en un punto de encuentro vibrante para quienes construyen la innovación.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el keynote de Javier Sirvent, considerado el primer Technology Evangelist español. Sirvent aportará una visión inspiradora sobre cómo las tecnologías emergentes están transformando sectores enteros, modelos de negocio y el futuro del empleo, ofreciendo un análisis accesible, provocador y lleno de oportunidades para empresas y profesionales.

Como antesala y complemento, la EXPO Futura abrirá sus puertas el 19 de noviembre desde las 16:00 horas, ampliando su actividad durante el Summit. Allí podrá explorarse de cerca el talento innovador del territorio a través de proyectos tecnológicos, demos, soluciones creativas… y propuestas sorprendentes. Entre ellas destaca una exposición exclusiva de maquetas LEGO y el popular workshop Bricks, una experiencia participativa donde el público desarrolla el pensamiento creativo, la lógica y el trabajo en equipo.

Alicante vive un momento de transformación: una ciudad mediterránea que combina calidad de vida y vocación innovadora. Alicante Futura Summit canaliza ese impulso, creando un espacio donde talento y oportunidades se encuentran. Asistir es entender qué está pasando… y quién está liderando ese cambio.

Más información en este enlace.

Entradas gratuitas a través de su web.