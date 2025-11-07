Alicante recibe un reconocimiento por su labor como Capital Española de la Gastronomía

Alicante ha sido reconocida este viernes por su labor como Capital Española de la Gastronomía en un acto organizado por Makro y Hostelería de España con motivo del Día de la Hostelería. El evento, celebrado en el Palacio El Portalet, ha reunido a representantes del sector para rendir homenaje a los profesionales de la restauración y reivindicar su papel clave en la economía y la proyección turística de la ciudad.

La concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, ha dado la bienvenida al acto, al que han asistido el director de Makro Alicante, Sergio Boj; la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba; la presidenta de la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Varela; el presidente de la Asociación de Profesionales de Sala y Bar de Alicante, Manuel Vera; el director del CDT, Antonio Crespo, y la chef Rocío Riquelme, de Mujeres en Gastronomía. Los asistentes han participado en la lectura de un manifiesto de apoyo a la hostelería, donde se ha destacado la relevancia del sector como motor de empleo y parte esencial del patrimonio cultural local.

Las asociaciones del sector han aprovechado la cita para agradecer al Ayuntamiento su apoyo durante la capitalidad gastronómica, que ha contribuido a reforzar la proyección nacional de la cocina alicantina. Según han recordado, la hostelería representa uno de los sectores clave de la economía española, con más de 300.000 establecimientos que generan empleo para dos millones de personas y aportan el 6,7 % del PIB.

Motor económico

“La hostelería es motor económico de progreso de Alicante y logra situar a nuestra ciudad como un referente internacional gastronómico y modelo que impulsa el turismo, genera empleo y proyecta nuestra imagen como Capital Española de la Gastronomía”, ha afirmado Lidia López durante su intervención.

“Alicante Capital Española de la Gastronomía debe ser el pistoletazo de salida para que de verdad nos creamos que en Alicante se come muy bien, tenemos una gastronomía excepcional y debemos seguir dándola a conocer”, ha señalado Gabriela Córdoba.

Por su parte, María del Mar Varela ha destacado “la implicación, dedicación y trabajo constante del Ayuntamiento a favor del sector, que es cultura, convivencia y la mejor carta de presentación de la ciudad”. También ha intervenido Sergio Boj, que ha apuntado que “detrás de una barra o de una mesa hay mucho trabajo invisible, por eso llevamos diez años reconociendo su labor”.