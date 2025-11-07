Alicante renueva 200 calles en cinco meses con el refuerzo del plan de mantenimiento viario
El Ayuntamiento duplica hasta ocho millones de euros el contrato de conservación de espacios públicos y acelera las reparaciones en barrios y partidas rurales
El servicio municipal de mantenimiento viario ha intervenido en cerca de 200 calles desde la puesta en marcha del nuevo contrato de conservación, vigente desde junio, que duplica su presupuesto hasta los ocho millones de euros. En este tiempo se han asfaltado tramos, repuesto adoquines y corregido deficiencias en calzadas, rotondas, obras de drenaje y otros elementos de la red urbana.
Las actuaciones ya se han completado en zonas como el Casco Antiguo, el Centro, el Pla, Miguel Hernández o Vistahermosa, además de varias partidas rurales. Las obras continúan ahora en barrios como San Antón, Carolinas, Playa de San Juan, La Florida o Garbinet, con trabajos que abarcan desde grandes avenidas como Óscar Esplá, La Rambla o Lorenzo Carbonell hasta pequeños viales residenciales.
Nuevo contrato
Estas intervenciones se encuadran en el nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, adjudicado a Mediterráneo de Obras y Asfaltos, y que afecta a los 1.650 kilómetros de calles, avenidas, caminos y carriles bici del municipio.
La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha destacado la “importancia de estas actuaciones, que avanzan a buen ritmo tras la entrada en vigor del nuevo contrato de mantenimiento, cuyo importe se ha incrementado en el cien por cien”. Según la edil, “el compromiso es realizar un mantenimiento constante al tratarse de un servicio esencial para mantener en buen estado la red viaria y para la seguridad vial”, por lo que ha anunciado que van a “continuar con el plan calendarizado hasta fin de año”.
