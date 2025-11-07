Alicante inicia los trámites para limitar los puestos de restauración en los mercados

Alicante da el primer paso para poner orden en la expansión de los locales de restauración dentro de los mercados municipales. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para modificar la ordenanza de estos espacios con el propósito de regular las actividades gastronómicas, definir las condiciones de los traspasos de concesiones y adaptar la normativa a las nuevas tendencias de consumo con el objetivo de evitar que la restauración acabe desplazando a los puestos tradicionales de venta de alimentos, como ha ocurrido en otros mercados de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Para ello, el Consistorio ha abierto una consulta pública previa de veinte días para recoger las opiniones de comerciantes, asociaciones y vecinos antes de redactar el nuevo texto. La medida presentada por el equipo de gobierno de PP, que afecta a la norma vigente desde 2014, pretende "asegurar la convivencia entre los distintos tipos de actividad" y "evitar aglomeraciones y obstáculos a la circulación de los consumidores", garantizando la movilidad, la seguridad y el carácter público de estos espacios.

La propuesta municipal responde a una preocupación creciente en los últimos meses entre los vendedores. En los últimos años, los mercados de Alicante han visto cómo los bares, puestos de tapas y zonas de degustación ganaban terreno frente a los mostradores tradicionales. Algunos vendedores temen que los espacios se transformen en zonas de ocio y pierdan su esencia como lugares de venta diaria. Para evitarlo, el documento municipal plantea "desarrollar la regulación del ejercicio de las actividades de restauración y degustación" dentro de los mercados.

Según el texto, la intención es ordenar el uso del espacio interior para "asegurar la convivencia entre los distintos tipos de actividad". De este modo, se pretende delimitar los espacios y condiciones en los que pueden operar los locales de hostelería y degustación, marcando criterios sobre su número, ubicación y características. La idea, insisten fuentes municipales, no es eliminar la restauración, sino "regularla para que no se convierta en la actividad predominante".

Venta y traspasos

El documento no cierra la puerta a la presencia de locales de restauración ni negocios gastronómicos, sino que plantea integrarlos de forma equilibrada. Se permitirá combinar la venta de productos con su elaboración o consumo en el propio mercado, por ejemplo, preparar comida con ingredientes frescos del puesto, siempre que guarden relación con la actividad principal y cumplan las condiciones higiénico-sanitarias. El objetivo es modernizar los mercados y hacerlos más atractivos sin convertirlos en meros espacios de restauración.

Otro de los ejes de la futura ordenanza será la regulación de los traspasos y cesiones de concesiones. El Ayuntamiento quiere mantener la "profesionalidad" de los concesionarios y fijar parámetros claros para la actualización de las tasas en los casos de traspaso, especialmente cuando supongan un cambio de actividad.

Para ello, la futura ordenanza fijará nuevas condiciones para autorizar los traspasos y actualizar las tasas que se aplican en esos casos. Si el cambio de titular implica una modificación de la actividad, por ejemplo, pasar de una pescadería a un bar, la autorización dependerá de los criterios y límites que establezca la normativa. Además, se limitará el número máximo de puestos que puede tener una misma persona o empresa, para fomentar la competencia y evitar concentraciones excesivas.

Flexibilidad horaria y sanciones

El texto incluye también modificaciones sobre el uso de las zonas comunes, que podrían destinarse a actividades complementarias como degustaciones, eventos culturales o promociones comerciales, siempre que no afecten a la seguridad ni al funcionamiento del mercado. Otra novedad es la posibilidad de ampliar los horarios de apertura de las unidades comerciales y de los locales de restauración, adaptándolos "al interés general del mercado" y a la normativa vigente, siempre que no alteren el funcionamiento general del mercado.

Además, el Ayuntamiento plantea la elaboración de un plan de mejora de las instalaciones, cuyo mantenimiento, conservación y mejora corresponde al Ayuntamiento, que contemple la eficiencia energética, la accesibilidad y el mantenimiento de los edificios municipales que albergan los mercados.

También se prevé una revisión del régimen sancionador para actualizar las infracciones por incumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios y las cuantías de las multas en caso de incumplimiento.

Un modelo equilibrado

Esta iniciativa llega después de que, el pasado mes de mayo, el equipo de gobierno del PP ya anunciara su intención de revisar la normativa ante las quejas de los comerciantes. Entonces, fuentes municipales explicaron que se busca "una oferta adecuada tanto al contexto socioeconómico como a los nuevos estilos de vida", poniendo en valor el modelo tradicional de los mercados y, al mismo tiempo, impulsando su vertiente gastronómica, pero sin caer en el modelo de mercados-gourmet que ha transformado espacios similares en otras ciudades.

Por ahora, los interesados podrán presentar sus aportaciones durante veinte días desde la publicación del anuncio en el tablón de edictos municipal o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante. Será entonces, una vez finalizada esta fase de participación pública, cuando el gobierno local empiece a redactar el texto definitivo que marcará el futuro de los mercados de la ciudad.