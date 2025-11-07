Un colegio de Alicante sin personal, hasta arriba de alumnos extranjeros y con necesidades especiales

En un colegio donde más de una tercera parte de sus alumnos son extranjeros, que llegan sin saber apenas español, y donde prácticamente hay un niño por clase con dificultades de aprendizaje, tener suficientes profesores se hace más indispensable que en cualquier otro. Sin embargo, el CEIP La Condomina de Alicante sufre desde hace años un déficit de personal que ha llevado a las familias a alzar la voz para urgir soluciones.

La plaza sin cubrir, dos meses después de que comenzara el curso, de un especialista de Pedagogía Terapéutica "está generando una situación de desamparo para el alumnado con necesidades educativas especiales", según han expuesto ante la Conselleria de Educación padres a través de un escrito. Lamentan que la falta de este recurso está afectando directamente al desarrollo y aprendizaje de los alumnos que requieren apoyos específicos, además de dificultar gravemente la integración de estos niños en un colegio ordinario.

Los progenitores advierten de que la atención a la diversidad no es una opción, sino una obligación recogida en la normativa y que la intervención de estos especialistas son claves en la enseñanza "porque no sólo favorecen el progreso académico, sino que también contribuye a su bienestar emocional y social".

La tercera parte de los alumnos son extranjeros y en todas las aulas hay niños con necesidades especiales

Sin embargo, la ausencia de este profesional no es el único problema que tienen en este centro educativo del PAU5. Desde el centro educativo han advertido de que todas las semanas hacen reclamaciones a través de diferentes vías para poder reforzar la plantilla y cubrir la plaza que falta, sin éxito. Esta semana la Administración autonómica ha adjudicado 95 plazas para atender las necesidades especiales de los escolares en la provincia, pero este colegio no ha salido beneficiado.

Una clase del colegio La Condomina de Alicante / Jose Navarro

Pese a la necesidad que tiene, a este centro educativo por ser pequeño (tiene 284 alumnos) no le corresponde un especialista fijo de Audición y Lenguaje, ni de Pedagogía Terapéutica, sino itinerante, pero todavía no lo han recibido. A esto se suma que el equipo directivo tiene que compaginar sus funciones con la enseñanza, sin que se les cubra las horas de dirección.

Tampoco han tenido acceso a personal extra para la mejora académica del plan REMA, un recurso que el colegio considera clave porque estas instalaciones educativas reciben a alumnado con desconocimiento total del idioma, procedentes, sobre todo, de Rusia y Ucrania. Asimismo, tienen que compartir profesores con otros colegios, como es el caso del especialista en Religión. Con todo, desde el equipo directivo lamentan que las ratios están sobrepasadas en la mayoría de clases, con 26 y 27 niños por aula, cuando el límite es de 25.

El centro advierte de que las ratios están sobrepasadas, con 26 y 27 niños por aula

Las humedades que presenta el techo en una de las aulas del centro educativo. / Jose Navarro

Deficiencias

La Condomina es el colegio más antiguo de la zona de la playa alicantina y eso le está pasando factura. Las goteras se cuelan en las aulas cada vez que llueve, además de sufrir humedades. A esto se añade que en un comedor, con capacidad para un centenar de alumnos, están comiendo una media de 228 al día, por lo que la instalación se ha quedado pequeña.

Y no solo eso, el horno que tiene la cocina, similar al de una casa cualquiera, ha acabado rompiéndose y ante la falta de recursos, desde la Asociación de Padres y Madres (Ampas) están incluso organizando una fiesta para recaudar fondos y poder comprarlo.