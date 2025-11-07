Nuevos cortes de luz en Alicante: así afectarán a 26 municipios de la provincia esta semana

Un total de 26 localidades de la provincia de Alicante se verán afectadas por los cortes eléctricos programados por Iberdrola. La compañía de Redes Eléctricas Inteligentes trabaja de manera continua en la red para mejorar la calidad de su servicio, según indica en su web. Estos trabajos obligan a realizar cortes en el suministro para poder llevar a cabo labores de mantenimiento y mejora de los diferentes elementos que componen la red (líneas, centros de transformación, subestaciones, etc.).

Son operaciones planificadas que la misma empresa publica todas las semanas en su web y de los que también avisan en el punto afectado. Estos son los cortes de luz programados para la provincia de Alicante entre el 8 y el 14 de noviembre.

Cortes de luz en la provincia de Alicante

Alcoy

Miércoles 12 de noviembre de 09.00 a 12.00 horas: Cl Enginyer Cort Merita: 2; Cl Metge Gonzal S.Llacer: 9; Cl Metge S. Garcia Muñoz: 9, 11; Cl Penáguila: 4; Cl Sant Joan Ribera: 4, 6, 14, 16, 18; Cl Tossal: 41, 43, 46; Cl Verge Del Pilar: 3, 10, 12, 14, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Cr Riba: 4, 10, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 40.

Alicante

Martes 11 de noviembre de 08.30 a 14.00 horas: Av Villajoyosa: 93, 95 A

Miércoles 12 de noviembre de 08.30 a 14.30 horas: Av Costa Blanca: 22 1, 22 2, 22

Jueves 13 de noviembre de 08.30 a 09.00 horas y de 16.30 a 17.00 horas: Cl Ingeniero Sanchis Pujalte: 24, 26; Cl Jaime Segarra: 11; Cl Javier Carratalá: 13, 15; Cl Primitivo Perez: 20, 22, 24; Cl Rafael Asin: 25 1, 25, 28; Pz América: 1 1

Alpatro | Vall de Gallinera

Jueves 13 de noviembre de 09.00 a 09.30 horas: Cl Diseminado: 68 Cl Enmig: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Cl La Morera: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; Cl Major: 1 A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26 A, 26, 28, 30; Cl Pilota: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Cl Raval: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 22 A, 22; Cl Sant Marc: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 38; Pz La Creu: 1, 2 A, 2, 3 A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

Jueves 13 de noviembre de 09.30 a 10.30 horas: Cl Joan Fuster: 7 BI; Cl Llavador: 10 B, 10; Cl Major: 36

Altea

Martes 11 de noviembre de 12.00 a 14.00 horas: Cl Peces: 28, 29; Cr Altea-Albir: 13 1, 14 A, 15, 18, 21, 62; Cr Del Albir: 13, 14 1, 14 2, 16, 17 BI 1, 17 BI, 17 1, 17 2, 17 3, 17 4, 17, 20; Cr Playa Albir: 9, 12, 13 A, 13 B, 19, 22

Benimantell

Miércoles 12 de noviembre de 08.30 a 09.00 horas: Cr Polop-Benimantell: 6 KM; Pd Almanaquer: 1 SN, 21, 41, 210, 260, 270, 280, 283, 290, 310, 320, 350, 360, 370; Pd Canonge: 133, 136, 142; Pd Lloques: 146 1; Pd Penyetes De L'Infern: 134; Pd Ventes De Poldo: 80, 90, 120, 140, 160, 190, 200

Miércoles 12 de noviembre de 09.00 a 09.30 horas: Cl Torre De Abajo: 1; Pd Clot De La Morera: 115, 125; Pd Foia Del Rey: 49, 50; Pd Morera: 30, 41 PC, 60, 85; Pd Torre De Arriba: 1; Pd Torre De Enmedio: 1 Po Siete: 48 PC

Jueves 13 de noviembre de 16.45 a 17.00 horas: Cr Polop-Benimantell: 6 KM; Pd Almanaquer: 1 SN, 21, 41, 210, 260, 270, 280, 283, 290, 310, 320, 350, 360, 370; Pd Canonge: 133, 136, 142; Pd Lloques: 146 1; Pd Penyetes De L'Infern: 134; Pd Ventes De Poldo: 80, 90, 120, 140, 160, 190, 200

Jueves 13 de noviembre de 17.00 a 17.15 horas: Cl Torre De Abajo: 1; Pd Clot De La Morera: 115, 125; Pd Foia Del Rey: 49, 50; Pd Morera: 30, 41 PC, 60, 85; Pd Torre De Arriba: 1; Pd Torre De Enmedio: 1 Po Siete: 48 PC

Viernes 14 de noviembre de 08.30 a 11.30 horas: Cl Torre De Abajo: 1; Cr Polop-Benimantell: 6 KM; Pd Almanaquer: 1 SN, 21, 41, 210, 260, 270, 280, 283, 290, 310, 320, 350, 360, 370; Pd Canonge: 133, 136, 142; Pd Clot De La Morera: 115, 125; Pd Foia Del Rey: 49, 50; Pd Lloques: 146 1; Pd Morera: 30, 41 PC, 60, 85; Pd Penyetes De L'Infern: 134; Pd Torre De Arriba: 1; Pd Torre De Enmedio: 1; Pd Ventes De Poldo: 80, 90, 120, 140, 160, 190, 200; Po Siete: 48 PC

Benimeli

Lunes 10 de noviembre de 08.15 a 12.00 horas: Cl Barranco De Ramon: 1 1, 1 2, 1 4, 1; Di Diseminados: 14; Pd Segaria: 1, 6, 7, 9, 16, 18, 19 1, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 37, 40, 44, 51, 63, 66, 67, 68 1, 71, 73, 78, 88, 119, 120, 123, 128, 167, 170, 174, 176, 179, 187, 189, 194, 202, 204, 206, 213, 216, 217, 220, 224, 228, 230 PC, 230 1, 254, 263 PR, 273, 282, 283, 284, 286, 292, 295, 297, 542; Pd Segaria P-2: 31 PC

Calp

Viernes 14 de noviembre de 09.00 a 14.00 horas: Pd Buenavista: 3 G, 4 PR G, 5 B, 5 G, 6 G, 8 B; Pd Carrió: 1 C, 1 D, 1 F, 1 G, 1 H, 1 I, 2 D, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 3 D, 3 F, 3 G, 3 H, 3 I, 4 C, 4 D, 4 E, 4 F, 4 G, 4 H, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G, 5 H, 5 I, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 G, 6 H, 6 I, 7 C, 7 D, 7 F, 7 G, 7 H, 7 I, 8 BI I, 8 PR D, 8 C, 8 F, 8 G, 8 H, 8 I, 9 BI I, 9 D, 9 F, 9 I, 10 PC G, 10 C, 10 D, 10 F, 10 G, 10 I, 11 C, 11 D, 11 F, 11 I, 12 C, 12 D, 12 F, 12 G, 12, 13 C, 13 D, 13 E, 13 I, 14 C, 14 D, 14 E, 14 G, 14 I, 15 C, 15 D, 15 E, 15 G, 15 I, 16 B, 16 C, 16 D, 16 E, 16 G, 16 I, 17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 17 G, 17 I, 18 B, 18 D, 18 E, 18 G, 18 I, 19 E, 19 G, 19 I, 20 C, 20 E, 20 G, 20 I, 21 PR E, 21 C, 21 G, 21 I, 22 E, 22 G, 22 I, 23 E, 23 G, 23 I, 24 E, 24 G, 25 E, 26 E, 26 G, 27 E, 27 G, 28 E, 28 G, 29 E, 29 G, 30 E, 31 E, 31 G, 32 E, 32 G, 33 E, 34 E, 37 E, 38 E, 39 E, 41 E, 42 E, 43 E, 44 E, 45 E, 46 E, 47 E, 48 E, 49 E, 51 E, 52 E, 53 E, 54 E; Pd Carrió Park-Dto. 48: 9 G; Pd Los Pinos-Dto.43: 1 L, 2 L, 3 L, 4 L, 17 I, 18 I, 19 I, 20 I, 22 I, 23 I, 51 C

Cocentaina

Lunes 10 de noviembre de 09.00 a 09.30 horas: Cl Ausias March: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18; Cl Ben Khanis: 1; Cl Conde Cocentaina: 8; Cl Convento: 2; Cl Miguel Crevea: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Cl Obispo Estaña: 2; Cl Padre Torro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; Cl Rey Don Jaime: 1, 4, 8; Cl Roger De Lauria: 5; Cl San Francisco: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Pe Del Comtat: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 30, 32, 34, 36; Pz Padre Anselmo Marti: 1 1, 1, 4, 5 1, 5

Lunes 10 de noviembre de 16.30 a 17.00 horas: Cl Ausias March: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18; Cl Ben Khanis: 1; Cl Conde Cocentaina: 8; Cl Convento: 2; Cl Miguel Crevea: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Cl Obispo Estaña: 2; Cl Padre Torro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; Cl Rey Don Jaime: 1, 4, 8; Cl Roger De Lauria: 5; Cl San Francisco: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Pe Del Comtat: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 30, 32, 34, 36; Pz Padre Anselmo Marti: 1 1, 1, 4, 5 1, 5

Viernes 14 de noviembre de 03.30 a 10.30 horas: Cl Brezo (Urb. Gormaig): 1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22; Cl Carrasca (Urb. Gormaig): 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; Cl Espigol (Urb. Gormaig): 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26; Cl Madreselva (Urb. Gormaig): 2 BI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; Cl Olmo (Urb. Gormaig): 7, 8, 10, 12; Cl Romer (Ur. Gormaig): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 B, 33; Cl Rosella (Urb. Gormaig): 1, 3 A, 3 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 A, 32 B; Cl Tejo (Urb. Gormaig): 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12; Cl Trébol (Urb. Gormaig): 3 PC, 5, 7, 11; Pz Mariola (Gormaig): 1, 2

Coveta fumà | El Campello

Jueves 13 de noviembre de 08.00 a 08.45 horas y de 17.15 a 18.00 horas: Cl Gales: 9, 11 B, 11, 19, 20, 24, 26, 28, 162, 215 Cl Islandia: 1, 3, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 26, 206, 214 Cl Portugal: 32, 40 1, 40, 67

Dénia

Lunes 10 de noviembre de 08.15 a 08.35 horas y de 11.45 a 12.00 horas: v Benimeli (Ur. Monte Pego): 2, 4, 6, 8, 9 PR, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; Cl El Ruiseñor (Ur. Monte Pego): 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 21, 29, 275; Cl Los Canarios (Ur. Monte Pego): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 21, 22, 23, 25, 26; Cl Los Jilgueros (Ur. Monte Pego): 2, 6 PR, 7; Ur Monte Pego: 282 1; Ur Monte Pego II: 184

Miércoles 12 de noviembre de 09.00 a 09.15 horas y de 16.45 a 17.00 horas: Cl Bresquilla: 1 BI, 1, 2, 3, 5, 6, 7; Cl Ginebrina (Florida, La): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Cl Jínjol (La Florida): 1, 2 PR, 3, 4, 5, 7 PR, 8 BI, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30; Cl Mora (Florida, La): 1, 2, 3, 4 B, 4, 5, 7, 9, 11; Cl Obero (Rotes-Vta. Burro): 1, 2, 4; Cl Ossa Major (Vta. Burro): 1 D, 1 E, 2, 3 A, 3 C, 3, 4, 5, 6 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 51, 56, 58, 59; Cn Vell Alt Denia A Xàbia: 2 A, 2 B, 2 F; Cr De Denia A Xàbia: 116, 118, 120, 122, 124; Ur Tosal De Belen: 15

Jueves 13 de noviembre de 08.00 a 13.00 horas: Cl Fénix (Rotes-Patos): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, 8 C, 8, 9 A, 9 B, 10 A, 10 C, 10 D, 11, 12 A, 14, 16, 20, 22, 24 A, 24 B, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 26 E, 26 F, 26 G, 26 H, 26 J, 26 K, 26 L, 26 M, 26 N, 26 Ñ, 26 O, 26; Cl Ganimedes (Rotes-Patos: 1, 3, 5, 7 A, 7 B, 9, 11 B, 11, 13, 15; Cl Géminis (Rotes-Patos): 2 B, 2; Cl Hércules (Rotes-Patos): 1 A, 1, 3, 4, 5, 7; Cl Hidra (Rotes-Patos): 4, 6; Cl Ío (Rotes-Patos): 1, 2 C, 2 D, 3, 5 A, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25; Cl Ofiuco (Rotes-Almendros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Cl Orio (Rotes-Almendros): 1, 2, 3, 5; Cn De Badia (Rotes: 1, 2, 4 B, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 A, 31; Cn De Uríos (Patos): 13; Cr Barranc Del Monyo (Rotas): 2 1, 2, 4, 6, 10, 13 A, 15, 17, 19, 23; Cr De Denia A Xàbia: 51, 55, 57, 59, 61, 63 1, 65 A, 65 B, 67, 69, 98, 100, 102, 104, 106 B, 106 C, 106, 108

Jueves 13 de noviembre de 13.00 a 17.00 horas: Cl Fénix (Rotes-Patos): 13, 28, 34 1; Cl Ío (Rotes-Patos): 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 6, 14, 16; Cl Iuno (Rotes- Racona): 1, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 4, 5, 6 B, 6, 7, 8, 9, 10; Cl Júpiter (Rotes-Patos): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 A, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Cl Pluto (Rotes. Almendros: 2 A, 2 B, 3, 4, 5, 6 A, 6 B, 8, 10, 12; Cn De Uríos (Patos): 1 B, 1 C, 1 D, 2, 3, 4, 5, 6 A, 7, 8, 9, 10 B, 10, 11, 12 A, 14, 16, 18, 20 B, 20, 22, 24 A, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Cr Barranc Del Monyo (Rotas): 14, 25, 27 BI, 27, 33, 35, 37, 39 C, 39

Viernes, 14 de noviembre de 08.00 a 08.15 horas: Cr Nacional 332: 2032 KM; Cr Nacional Valencia-Alicante (R. Racons): 4 A, 4 C, 4 D, 6; Cr Oliva: 13, 14, 15, 16 1, 17 1, 20 1, 186

Viernes, 14 de noviembre de 08.00 a 10.00 horas: Cl Riu Grande (Deveses): 19, 21, 23, 25 BI, 25 A, 25 B, 25 C, 28, 30, 32 A, 34, 36, 38, 40, 42, 43 A1, 44 A, 44 B, 44 C, 44 D, 46, 48, 50, 52 A, 52 B, 54, 56; Cr Marines Racons A Denia: 25 BI

Viernes, 14 de noviembre de 15.40 a 16.00 horas: Cr Nacional 332: 2032 KM; Cr Nacional Valencia-Alicante (R. Racons): 4 A, 4 C, 4 D, 6; Cr Oliva: 13, 14, 15, 16 1, 17 1, 20 1, 186

El Verger

Viernes, 14 de noviembre de 08.00 a 08.20 horas: Av Vía: 10, 18 1, 20; Cl Assegador Reyal (Sortane: 2 Cn Autopista (Sortan): 1, 24; Cn Santa Fe (Sortanel): 1, 2, 5, 7; Cr Nacional 332: 175, 2042 KM; Pd Santa Fe: 4 BI, 4, 9, 12 1, 12, 40, 56, 88, 91, 132, 148, 166 C, 166, 517; Pd Sortanelles: 166, 202 PC, 204 PC, 282 1, 292, 512 PC, 513 PC

Viernes, 14 de noviembre de 15.40 a 16.00 horas: Av Vía: 10, 18 1, 20; Cl Assegador Reyal (Sortane: 2 Cn Autopista (Sortan): 1, 24; Cn Santa Fe (Sortanel): 1, 2, 5, 7; Cr Nacional 332: 175, 2042 KM ;Pd Santa Fe: 4 BI, 4, 9, 12 1, 12, 40, 56, 88, 91, 132, 148, 166 C, 166, 517; Pd Sortanelles: 166, 202 PC, 204 PC, 282 1, 292, 512 PC, 513 PC

Fondo de les Neus

Viernes, 14 de noviembre de 09.00 a 10.00 horas: Av Alicante: 12; Av Valencia: 14, 16; Cl Albatera: 10 1, 10, 12, 13, 15; Cl Dolores: 7, 9, 11, 13, 14, 15

Gormaig | Cocentaina

Viernes, 14 de noviembre de 08.30 a 10.30 horas: Cl Fresno: 1, 2, 3, 4, 5 ., 5, 6, 7 BI, 7, 8, 9, 10, 11 PR, 12, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32

Guadalest

Miércoles 12 de noviembre de 08.30 a 09.00 horas: Lg Diseminado: 83, 84, 109; Pd Canet: 1; Pd Gines: 9, 100; Pd La Conillera (Pol. 2): 370 PC; Pd Venta Maset: 88; Pd Ventes Poldo: 20, 160, 170, 362 PC, 363; Po Dos: 350 PC, 359 PC, 364 PC; Po Dos (Planet): 381 PC

Jueves 13 de noviembre de de 16.45 a 17.00 horas: Lg Diseminado: 83, 84, 109; Pd Canet: 1; Pd Gines: 9, 100; Pd La Conillera (Pol. 2): 370 PC; Pd Venta Maset: 88; Pd Ventes Poldo: 20, 160, 170, 362 PC, 363; Po Dos: 350 PC, 359 PC, 364 PC; Po Dos (Planet): 381 PC

Viernes, 14 de noviembre de 08.30 a 11.30 horas:Lg Diseminado: 83, 84, 109; Pd Canet: 1; Pd Gines: 9, 100; Pd La Conillera (Pol. 2): 370 PC; Pd Venta Maset: 88; Pd Ventes Poldo: 20, 160, 170, 362 PC, 363; Po Dos: 350 PC, 359 PC, 364 PC; Po Dos (Planet): 381 PC

Jacarilla

Martes 11 de noviembre de 08.30 a 09.00 horas: Av Juan Carlos I: 3, 5, 7, 9, 11, 13; Av Paz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 A, 9 B, 9 C, 11 A, 11, 14, 15, 16, 17 1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Cl Alicante: 4, 5 1, 5, 6 A, 7, 8, 11 1, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27 1, 28, 31, 32, 33, 34; Cl Almudena: 4 2; Cl Atenas: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; Cl Congreso: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Cl Duque De Cubas: 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 A; Cl Federico Garcia Lorca: 1 1, 3 1; Cl Italia: 2, 4; Cl Las Eras: 8 Cl Marques De Cubas: 1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 1, 10, 11, 12, 13 1, 14 1, 14, 15, 17; Cl Marques Fontalba: 1 A, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; Cl Mayor: 2, 4, 6; Cl Miño: 1; Cl Pintor Sorolla: 1 BI, 1, 2; Cl Rafael Alberti: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Cl Rio Turia: 1, 3, 5, 13; Cl Rosario: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18; Cl San Juan: 1, 2, 5, 6, 9 1, 9, 11, 12, 14 A, 14, 15 1, 16, 17, 19, 20, 21 BI, 21; Cl San Pascual: 1 BI, 1 B, 1, 4, 6, 10; Cl Sandoval: 1, 2 B, 2, 3, 5 BI, 5, 6, 7 A, 7 B, 8, 10, 14, 20 1; Cl Togores: 3, 5, 7, 9; Cl Valencia: 1 B, 1, 2 B, 5 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 1, 17, 18 1, 18, 21, 22, 23, 24; Cl Vega Baja: 1, 2, 4, 5, 6, 7 ., 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Cl Vereda Las Palmeras: 15; Cr Benejúzar: 1 A, 1 1, 1 2, 1, 3 A, 5 A; Pj Los Murcias: 1 A, 1, 3, 4 A, 29; Po Tres: 18 PC, 32 PC, 126 PC; Pz Constitución: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Martes 11 de noviembre de 09.00 a 09.30 horas: Cl Ebro (Pg. Ind Las Viñas): 1, 7, 118 PC 1, 118 PC 2; Cl Guadiana: 1, 9, 11; Cl Júcar: 3; Cl Miño: 2; Cl Rio Turia: 17 PR; Pd La Viudez: 174; Po Jacarilla-Vial 8: 14

Martes 11 de noviembre de 17.30 a 18.00 horas: Av Juan Carlos I: 3, 5, 7, 9, 11, 13; Av Paz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 A, 9 B, 9 C, 11 A, 11, 14, 15, 16, 17 1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Cl Alicante: 4, 5 1, 5, 6 A, 7, 8, 11 1, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27 1, 28, 31, 32, 33, 34; Cl Almudena: 4 2; Cl Atenas: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; Cl Congreso: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Cl Duque De Cubas: 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 A; Cl Federico Garcia Lorca: 1 1, 3 1; Cl Italia: 2, 4; Cl Las Eras: 8; Cl Marques De Cubas: 1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 1, 10, 11, 12, 13 1, 14 1, 14, 15, 17; Cl Marques Fontalba: 1 A, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; Cl Mayor: 2, 4, 6 Cl Miño: 1; Cl Pintor Sorolla: 1 BI, 1, 2; Cl Rafael Alberti: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Cl Rio Turia: 1, 3, 5, 13; Cl Rosario: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18; Cl San Juan: 1, 2, 5, 6, 9 1, 9, 11, 12, 14 A, 14, 15 1, 16, 17, 19, 20, 21 BI, 21; Cl San Pascual: 1 BI, 1 B, 1, 4, 6, 10; Cl Sandoval: 1, 2 B, 2, 3, 5 BI, 5, 6, 7 A, 7 B, 8, 10, 14, 20 1; Cl Togores: 3, 5, 7, 9; Cl Valencia: 1 B, 1, 2 B, 5 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 1, 17, 18 1, 18, 21, 22, 23, 24; Cl Vega Baja: 1, 2, 4, 5, 6, 7 ., 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Cl Vereda Las Palmeras: 15; Cr Benejúzar: 1 A, 1 1, 1 2, 1, 3 A, 5 A; Pj Los Murcias: 1 A, 1, 3, 4 A, 29; Po Tres: 18 PC, 32 PC, 126 PC; Pz Constitución: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Martes 11 de noviembre de 18.00 a 18.30 horas: Cl Ebro (Pg. Ind Las Viñas): 1, 7, 118 PC 1, 118 PC 2; Cl Guadiana: 1, 9, 11 Cl Júcar: 3; Cl Miño: 2; Cl Rio Turia: 17 PR; Pd La Viudez: 174; Po Jacarilla-Vial 8: 14

Xàbia

Martes 11 de noviembre de 08.00 a 11.00 horas: Cl Acuario: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15; Cl Andrómeda: 1 PR, 2, 3 BI, 5, 6 1, 7 1, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27 PR A, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 50, 52, 54; Cl Aries: 3, 5, 14 D, 20 B, 20, 22, 37, 41, 45, 51; Cl Auriga: 3, 5; Cl Brújula: 2; Cl Cabellera Berenice: 1, 2 1, 2, 5; Cl Camaleón: 2, 4; Cl Capricornio: 1, 4; Cl Cruz Del Sur: 2, 3, 4, 6, 8 PR, 10, 12; Cl Estrella Polar: 1, 3, 4, 6; Cl Piscis: 8 1, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 29; Cr Jesus Pobre: 185, 191, 220, 222, 224; Pd Montgó: 335, 532; Ur Montgó Toscamar: 1 1

La Nucía

Martes 11 de noviembre de 08.30 a 09.00 horas y de 16.30 a 17.00 horas: Cl Bacalla: 1, 9, 11 Cl Murillo: 75 BI, 75, 79 Ur Finca Martina: 11

L'Albir | L'Alfàs del Pi

Martes 11 de noviembre de 12.00 a 14.00 horas: Cn Vell D'Altea: 87, 89, 93, 95, 97, 99

Monóvar

Martes 11 de noviembre de 08.00 a 08.30 horas, de 15.30 a 16.00 horas: Cl Ausias March: 1, 4, 5; Cl Bohuero: 15, 19, 23, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54; Cl Calvario: 1, 3, 5, 6, 7, 9; Cl Casas Don Pio: 10, 12, 14; Cl Cenia: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12; Cl Consuelo: 2, 3, 4, 5, 6, 7 B, 7 D, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22 A, 22, 24, 26, 32; Cl Cuevas Cenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 24; Cl Duque De Híjar: 1 C, 2, 7, 8; Cl Era Alta: 1, 3, 5, 7, 9, 11; Cl Escultor: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 48; Cl Espejo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 21; Cl Espejo, Espaldas: 4, 6 1, 6, 12; Cl Hospitalet: 1, 3, 4 1, 4; Cl Isleta: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14; Cl Jacinto Benavente: 6; Cl Joaquin Llorente: 1, 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31; Cl Major: 190, 192, 203, 218; Cl Manuel De Falla: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Cl Maño: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 A, 29, 35, 36, 39, 40, 48, 50, 52, 54, 62, 66, 68, 70, 72; Cl Nueva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Cl Pablo Casals: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11; Cl Pintor Enrique Vidal: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Cl Pintor Higinio Mallebrera: 2, 4, 6; Cl Poveda: 25, 29, 33, 35, 37, 38, 40 A, 40, 42, 46 1, 46, 48, 50, 54, 56, 62; Cl Rio Ebro: 1 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Cl Rio Guadiana: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11; Cl Salamanca: 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42 A, 42, 44, 48; Cl Salvador Crespo: 3, 7, 12; Cl San Francisco: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48; Cl San Pablo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 A, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50; Cl Santa Barbara: 5, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 1, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 1, 75, 77, 79; Cl Segura: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Cn Cenia: 2 1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 8 1, 10; Po Nd Zerep: 16, 17 1; Po Nd, Amarguin: 9; Po Nd,Carretera Cementerio: 14 Po Nh-Camí Cenia: 2, 3; Pz Alcalde Salamanca: 3; Pz Calvario: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12; Pz Mancebo: 2, 3, 4; Tr Joaquin Llorente: 4 Tr Segura: 2

Jueves 13 de noviembre de 08.00 a 16.00 horas: Cl Ausias March: 1, 4, 5; Cl Bohuero: 15, 19, 23, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54; Cl Calvario: 1, 3, 5, 6, 7, 9; Cl Casas Don Pio: 10, 12, 14; Cl Cenia: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12; Cl Consuelo: 2, 3, 4, 5, 6, 7 B, 7 D, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22 A, 22, 24, 26, 32; Cl Cuevas Cenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 24; Cl Duque De Híjar: 1 C, 2, 7, 8; Cl Era Alta: 1, 3, 5, 7, 9, 11; Cl Escultor: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 48; Cl Espejo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 21; Cl Espejo, Espaldas: 4, 6 1, 6, 12; Cl Hospitalet: 1, 3, 4 1, 4; Cl Isleta: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14; Cl Jacinto Benavente: 6; Cl Joaquin Llorente: 1, 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31; Cl Major: 190, 192, 203, 218; Cl Manuel De Falla: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Cl Maño: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 A, 29, 35, 36, 39, 40, 48, 50, 52, 54, 62, 66, 68, 70, 72; Cl Nueva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Cl Pablo Casals: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11; Cl Pintor Enrique Vidal: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Cl Pintor Higinio Mallebrera: 2, 4, 6; Cl Poveda: 25, 29, 33, 35, 37, 38, 40 A, 40, 42, 46 1, 46, 48, 50, 54, 56, 62; Cl Rio Ebro: 1 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Cl Rio Guadiana: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11; Cl Salamanca: 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42 A, 42, 44, 48; Cl Salvador Crespo: 3, 7, 12; Cl San Francisco: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48; Cl San Pablo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 A, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50; Cl Santa Barbara: 5, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 1, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 1, 75, 77, 79; Cl Segura: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Cn Cenia: 2 1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 8 1, 10; Po Nd Zerep: 16, 17 1; Po Nd, Amarguin: 9; Po Nd,Carretera Cementerio: 14 Po Nh-Camí Cenia: 2, 3; Pz Alcalde Salamanca: 3; Pz Calvario: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12; Pz Mancebo: 2, 3, 4; Tr Joaquin Llorente: 4 Tr Segura: 2

Pego

Miércoles 12 de noviembre de 08.20 a 08.40 horas: Pd Castello: 103 PC, 112 PC, 137 PR, 139, 140, 208, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 228, 235, 251 PC, 474; Pd Murtars: 196, 444, 455, 456, 465, 466, 491 PC, 499, 501; PC, 506; Pd Port De Sagra: 223 PC

Miércoles 12 de noviembre de 08.40 a 09.00 horas y de 16.40 a 17.00 horas: Pd Castello: 96 PC; Pd Gaia: 153, 155; Pd Murtars: 250 PC, 282, 292, 328, 527 PC, 585

Miércoles 12 de noviembre de 16.00 a 16.20 horas: Pd Benumeia: 12 PC, 14 PC, 25 PC; Pd Castello: 70; Pd Cotes: 66, 116 PC; Pd Gaia: 159, 165, 177, 183; Pd Rupais Polígono 23: 10, 11, 26, 34, 35, 105 PC, 121, 132, 196, 206, 209, 214 PC; Pd Sant Antoni: 28, 93 BI, 105, 122, 133, 135; Po Veintitrés: 210 PC

Miércoles 12 de noviembre de 16.20 a 16.40 horas: Pd Castello: 103 PC, 112 PC, 137 PR, 139, 140, 208, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 228, 235, 251 PC, 474; Pd Murtars: 196, 444, 455, 456, 465, 466, 491 PC, 499, 501 PC, 506; Pd Port De Sagra: 223 PC

Jueves 13 de noviembre de 08.00 a 11.45 horas: Pd Mostalla: 533 PC; Pd Penyalba: 52 A; Pd Raco De Botja: 7, 18 1, 18 2, 24, 61 PC, 63, 252 PC, 257, 281 PC, 320 PC

Jueves 13 de noviembre de 12.30 a 16.00 horas: Pd Estepar: 1, 3, 5 1, 5, 6, 7 PC, 7, 8, 25, 40, 61, 91 A, 91 B, 138, 174, 9911; Pd Mondes: 139; Pd Sorell: 7

Pilar de la Horadada

Viernes 14 de noviembre de 08.30 a 09.00 horas y de 13.00 a 13.30 horas: Bo Cañada De Praez: 1, 29 2, 29, 30 PR, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 3, 37, 38, 40, 41 2, 41, 43 1, 47 1, 48, 49, 50, 53 1, 56, 58, 59, 60, 62 2, 62, 63, 64, 65, 68 1, 68, 69 1, 69, 70 1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 1, 78 2, 80 BI, 80, 81 B, 83, 86, 87 1, 87, 88, 89, 90, 91, 92 1, 92, 93 1, 94 A, 94 B, 94, 95, 96, 97, 99, 107 PC, 114; Bo Los Garcías: 19; Cl Carpinteros (Pol. Ind. Cañada Praez): 3; Cr CV 925: 1 SN; Cr Iryda: 3 BI PC, 31, 78, 80, 81, 84, 123; Cr Orihuela: 5

Viernes 14 de noviembre de 13.00 a 13.30 horas: Bo Cañada De Praez: 1, 29 2, 29, 30 PR, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 3, 37, 38, 40, 41 2, 41, 43 1, 47 1, 48, 49, 50, 53 1, 56, 58, 59, 60, 62 2, 62, 63, 64, 65, 68 1, 68, 69 1, 69, 70 1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 1, 78 2, 80 BI, 80, 81 B, 83, 86, 87 1, 87, 88, 89, 90, 91, 92 1, 92, 93 1, 94 A, 94 B, 94, 95, 96, 97, 99, 107 PC, 114; Bo Los Garcías: 19; Cl Carpinteros (Pol. Ind. Cañada Praez): 3; Cr CV 925: 1 SN; Cr Iryda: 3 BI PC, 31, 78, 80, 81, 84, 123; Cr Orihuela: 5

Pla de Sant Josep | Elche

Jueves 13 de noviembre de 08.30 a 09.30 horas: Cl Ondara: 5 A, 5, 9 BI

Rafol de Almunia

Lunes 10 de noviembre de 08.15 a 08.35 horas y de 11.45 a 12.00 horas: Cl Salvador Dalí-M.Pego: 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 BI A, 144 B, 144 C, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 156 1, 156, 157 A, 157 B, 158, 159, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186 B, 187, 188, 189, 190, 191, 192 B, 192, 193, 194, 195, 196, 197 B, 197, 198 B

Lunes 10 de noviembre de 08.15 a 12.00 horas: Cl Segaria: 40, 61, 63 1, 64 3, 65

Salinas

Viernes 14 de noviembre de 12.00 a 13.00 horas: Pd La Umbría: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1, 2

Torrevieja

Jueves 13 de noviembre de 08.30 a 09.00 horas y de 16.00 a 16.30 horas: Cl Enol (Ur. Lago Jardín 1): 2; Mz Cuatro (Ur. Lago Jardín 1): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

La Vila Joiosa

Martes 11 de noviembre de 09.00 a 11.00 horas: Cl Colon: 113 BI, 150 1, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164 1, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 199, 201, 203, 205, 207, 209; Cn Vell De Valencia: 25, 33, 35 1, 35 2, 35 3, 62, 64, 66; Pd Barberes Norte: 125, 126, 128, 130, 131; Pd Barberes Sur: 89, 113, 120, 121, 122, 123, 124; Pd Michanet: 50 1, 53 1, 61, 62 A, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 87, 88 BI, 88, 89, 90; Pd Serrano: 45 1, 70

Xaló

Martes 11 de noviembre de 08.00 a 08.30 y de 16.30 a 17.00 horas: Cn Fonteta Pinca: 5, 6, 7, 8, 33 PR; Cn Passula Segador: 12, 13, 15, 96 PC; Cn Pasulas Mento: 16; Cn Segador Benibrai: 5, 6, 8 A, 10 Pd Benibrai: 5; Pd La Dehesa: 136 PC; Pd Passula: 137, 178; Po Seis: 86 PC

¿Qué hacer cuándo se va la luz?

La compañía Iberdrola ha dado una serie de recomendaciones ante estos cortes de luz: