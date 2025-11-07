Más de cuatro horas diarias de ensayos para conseguir ser el mejor "playback" de Hogueras
Las comisiones se preparan para vivir un Certamen Artístico con más de 2.000 participantes y 81 asociaciones inscritas que arranca este sábado con las semifinales de categoría Adulta
Las Hogueras empiezan a calentar motores para uno de sus eventos más esperados: los "playbacks". Este año, los preparativos para el Certamen Artístico son más intensos que nunca. Las comisiones, que han ido perfeccionando su arte a lo largo del año, ya han comenzado a mostrar el resultado de meses de trabajo: ensayos diarios, decorados que toman forma y vestuarios que dan el toque final a unas coreografías que prometen dejar huella.
Este fin de semana, el Hogar Provincial acoge las primeras clasificaciones de la categoría Adulta, donde las distintas hogueras lucharán por un puesto en la gran final, que se celebrará en el Centro de Tecnificación durante el primer fin de semana de diciembre. Un certamen que, año tras año, atrae a miles de espectadores, que disfrutan de una competencia llena de creatividad, música y una gran dosis de esfuerzo. Y es que, detrás de cada actuación, hay horas y horas de trabajo, dedicación y sacrificio.
"Al principio, los ensayos eran más espaciados, pero ahora ya ensayamos todos los días. Sabemos que no hay tiempo que perder"
Desde los primeros días de agosto, las comisiones se han volcado en los ensayos de los "playbacks". No se trata solo de una simple coreografía; es un despliegue de creatividad que implica vestuario, decorados, maquillaje, y, por supuesto, la coordinación perfecta entre todos los miembros del grupo. Es un trabajo en equipo en el que, a menudo, se necesitan más de cuatro horas diarias de ensayo para conseguir el nivel de perfección necesario.
El trabajo en equipo: una constante en todas las hogueras
En la hoguera Hernán Cortés, por ejemplo, los ensayos no han cesado. Andrea Úbeda, responsable de los "playbacks" de esta comisión, ganadora en categoría Única en 2024, comenta que desde el mes de agosto ya estaban trabajando en la música y, a partir de septiembre, comenzaron a ensayar casi todos los días. "Al principio, los ensayos eran más espaciados, pero ahora ya ensayamos todos los días. Sabemos que no hay tiempo que perder, y queremos estar a la altura de las expectativas", afirma Úbeda. Este año, el grupo está compuesto por 28 personas de diferentes edades, desde niños de cinco años hasta mamás que participan con entusiasmo en cada paso.
"Nosotros hacemos 'Única', pero la parte más potente del baile la hacen los niños. Los más pequeños tienen un nivel espectacular"
Algo que también comparten todas las hogueras es la importancia del trabajo en equipo. Miguel Zaragoza, delegado responsable de los "playbacks" en la hoguera Vía Parc-Vistahermosa, segunda clasificada en categoría Única en 2024, señala que, aunque los ensayos son intensos, "al final todos nos unimos, los fines de semana son nuestra mejor opción para ensayar". Este año, su grupo cuenta con 32 miembros, de los cuales la mayoría son infantiles. "Nosotros hacemos 'Única', pero la parte más potente del baile la hacen los niños. Los más pequeños tienen un nivel espectacular", comenta Zaragoza.
"Lo que más cuesta es la coordinación, sobre todo cuando se trata de organizar a tantos miembros en el escenario"
La ilusión de un certamen que crece cada año
Lucía Ramos, delegada de los "playbacks" en la hoguera Sagrada Familia, ganadora de la categoría Adulta en 2024, también habla de la coordinación como una de las piezas clave del éxito. "Tenemos 50 personas en adultos y 28 en infantil, por lo que ensayar con un grupo tan grande no es fácil. Pero lo que más cuesta es la coordinación, sobre todo cuando se trata de organizar a tantos miembros en el escenario", comenta. Los ensayos en esta comisión han sido igualmente intensos, y la dedicación de todos los miembros ha sido clave para avanzar en las coreografías, los decorados y los vestuarios. En este caso, la Hoguera Sagrada Familia ha decidido crear un número propio, con una idea original y una música menos convencional.
"Ahora estamos ensayando todos juntos, limpiando los pasos y haciendo los últimos retoques al vestuario"
La Hoguera Sant Blai-La Torreta, ganadora de Infantil en 2024, también se encuentra en plena fase de ensayos. António Fuentes, delegado responsable de los "playbacks" de la comisión, destaca que este año las cosas van muy bien. "Ya tenemos la coreografía terminada. Ahora estamos ensayando todos juntos, limpiando los pasos y haciendo los últimos retoques al vestuario", comenta Fuentes. El grupo de La Torreta ha crecido hasta las 46 personas y comenzó sus ensayos a principios de septiembre, y desde entonces se ha intensificado el ritmo. "Empezamos en septiembre con los ensayos y ahora estamos ensayando tres días a la semana, con sesiones de hasta cuatro horas", añade.
El Certamen Artístico de "playbacks" sigue ganando terreno, no solo en la participación, sino también en la calidad de las representaciones. Este año, 81 asociaciones festeras se han inscrito para competir, lo que demuestra que el certamen se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario foguerer. En total, se celebrarán 65 números musicales en las modalidades de Adulto, Infantil y Única, con un total de más de 2.000 participantes.
