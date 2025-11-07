La Enfermería de Alicante reclama en su gala anual su derecho a prescribir medicamentos

La III Gala de la Enfermería de la provincia de Alicante “Prescripción, algo más que una definición" ha entregado sus galardones a los enfermeros más destacados del año en un acto institucional celebrado este viernes por la tarde en los salones Juan XXIII. Organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante en su 116 aniversario, el acto ha contado con las palabras del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), José Luis Cobos, primer español que dirige la entidad que representa a 30 millones de profesionales en el mundo, de 140 países, en sus 125 años de historia.

Cobos ha hablado de la prescripción de medicamentos y ha abundado en que "o queremos ser médicos, ni suplantar a ningún otro profesional, sino complementar en equipos multidisciplinares cada uno con sus competencias. Las enfermeras necesitamos tomar decisiones en el día a día en el ámbito de los medicamentos y los productos sanitarios".

José Luis Cobos / INFORMACIÓN

Curas de heridas

Así, ha recordado que enfermeras y enfermeros se enfrentan diariamente a realizar las curas de una herida, conocen su evolución y qué tipo de medicamentos utilizar. "No es de recibo que para hacer esas indicaciones tengamos que derivar al paciente al médico. Estamos duplicando consultas y alargando los tiempos de atención al paciente, aparte del encarecimiento, porque el sistema no resuelve en una única consulta con un solo profesional. Lo podemos hacer y se ha demostrado".

Cobos ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad que incorporó la indicación enfermera en 2009 y "no ha habido ni un solo caso de una negligencia que haya tenido que derivarse a los tribunales por una mala praxis, sino todo lo contrario, hemos ahorrado dinero al sistema, se ha comprobado que es seguro".

Especialización

El dirigente ha abundado en que "estamos hablando de incorporar este tipo de competencias en los cuidados generales, con enfermeras que tienen una formación de cuatro años en la universidad; o de seis años en total, que también es la formación que tiene un médico, si tiene una especialidad. Por ejemplo, una matrona cuando tiene que poner la oxitocina en una preparación al parto es la especialista en Obstetricia y Ginecología y puede tomar ese tipo de decisiones en el marco de un equipo multidisciplinar". Es la primera vez que un presidente del Consejo Internacional de Enfermeras ha visitado la provincia de Alicante.

Durante la Gala de la Enfermería se han entregado diferentes reconocimientos, destacando entre ellos, los nombramientos de Colegiado de Honor y Miembro de Honor, el premio al mejor expediente académico y los entregados por la Escuela de Liderazgo, la Escuela de RCP, el Departamento de Formación y la Asesoría de Investigación de la entidad colegial, entre otros. Al acto han asistido representantes de los ámbitos político, sanitario, colegial, sindical, profesional, universitario, asociacionismo, de diferentes sectores sociales y de entidades colaboradoras del Colegio de Enfermería de Alicante.

Galardones

Premio Labor Sociosanitaria de Enfermería: Silvia Vilar Amorós. Directora de Enfermería del Hospital La Pedrera de Denia

Premio al mejor expediente académico: Carolina Moran Vicente. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante; y Ainhoa Antón Gómez y Mª Herminia Mariño Álvarez. Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche

Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 años de colegiación

Premio Departamento de Formación del Colegio de Enfermería de Alicante: José Miguel Bellod Guillén

Premio Asesoría Investigación del Colegio de Enfermería de Alicante: María Flores Vizcaya Moreno

Premio Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante: Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante

Premio Escuela de Liderazgo del Colegio de Enfermería de Alicante: Manuela Domingo Pozo

Premio Labor Profesional de Enfermería: Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Universitario Vega Baja; Isabel de Castro Ibáñez, y la Unidad de Heridas Complejas Hospital del Vinalopó

Premio Trayectoria Profesional: Joan Clement Imbernón y Luis Llor Gutiérrez

Nombramiento Miembro de Honor: Universidad Europea de Valencia – Campus Alicante

Nombramiento Colegiado de Honor: Nancy Vicente Alcalde