El gobierno de Barcala rectifica y autoriza la celebración del centenario del cine Ideal en Alicante

Luz verde a la celebración del centenario del antiguo cine Ideal. Este viernes, a las 12:41 horas, ha llegado el permiso procedente del Ayuntamiento de Alicante a una de las entidades organizadoras del acto, Unir Alacant, a través de un decreto firmado tres cuartos de hora antes por el Departamento de Ocupación de Vía Pública.

El acto se celebrará a las 19:00 en la avenida de la Constitución, tal como ya propusieron los organizadores, con una proyección en pantalla y no sobre la fachada del Ideal, como se pretendía en un primer momento; con la instalación de veinte sillas y con un piano que amenizará el evento para emular una antigua sesión de cine.

Este es el desenlace después de semanas de desencuentros entre el Consistorio y los organizadores de un evento cultural que conmemorará los cien años del estreno del antiguo cine y en el que se proyectará, a las afueras del equipamiento cultural, hoy propiedad de una empresa que pretende convertirlo en un hotel, la película Tribulaciones, la primera que se emitió en la instalación.

Aquello ocurrió el 10 de octubre de 1925, cuando el cortometraje del cómico norteamericano Harold Lloyd estrenó el antiguo Cine que diversas entidades intentan preservar para un uso estrictamente cultural.

Cronología

Para celebrar la efeméride, tanto Salvem l’Ideal como Unir Alacant propusieron proyectar la película citada sobre la fachada del antiguo cine, petición que el Ayuntamiento denegó argumentando que había que contar con el permiso de la propiedad del inmueble. No fue el único argumento, ni tampoco el más criticado por los organizadores.

El pasado 17 de octubre el Ayuntamiento, a través del departamento de Ocupación de Vía Pública que dirige la concejala Cristina Cutanda (PP), rechazó en primera instancia la celebración del evento debido a la “potencial obstaculización que pueda suponer la actividad para el correcto desarrollo de los servicios públicos, el beneficio cultural, económico o promocional que para la ciudad de alicante pueda representar la actividad o la incomodidad que pueda suponer el libre uso de las vías públicas para el resto de ciudadanos”.

Otro de las justificaciones del Consistorio para defender su negativa era la intención de “evitar la saturación de una zona concebida como corredor peatonal de gran capacidad”, en referencia a la peatonalizada avenida de la Constitución, donde se encuentra el antiguo cine Ideal. Argumento que fue rechazado por los organizadores, que recuerdan los actos celebrados en esta ubicación con afluencia masiva de público, como la coca de mollitas gigante del pasado 18 de octubre.

Tras abrir un plazo de alegación de 10 días a los organizadores, éstos pidieron permiso a la Subdelegación del Gobierno para garantizar, al menos, la celebración de una concentración sin proyección, instrumentos ni sillas. A su vez, para asegurar la actividad cultural del acto con la proyección del cortometraje, los convocantes resolvieron las alegaciones y subsanaciones exigidas.

El acto

La proyección de Tribulaciones prevista sobre el antiguo cine se realizará, finalmente, en una pantalla de 1,80 metros por 1,80, frente a la cual habrá veinte sillas para las personas más mayores. El film tiene 25 minutos de duración y los organizadores calculan la asistencia de unas cincuenta personas, que tendrán un plazo de dos horas para estar concentrados en la avenida Constitución.

El acto será presentado por Gonçal Ponç, miembro de Salvem l’Ideal, y contará con sesión de micrófono abierto para que participen los asistentes. La película, muda y con intertítulos debido a su antigüedad, estará acompañada por un traductor oral a través de la figura del “explicador”, típica de la época de los inicios del cine ante la dificultad de leer en otros idiomas o las elevadas tasas de analfabetismo.

La organización también ha alquilado un piano eléctrico para acompañar la película muda con música de fondo, una costumbre también típica de la época. Dos altavoces garantizarán la llegada del sonido.

Reivindicación

La conmemoración del centenario del antiguo cine Ideal encaja, también, con la reivindicación de la recuperación del inmueble que en los últimos años han llevado a cabo las entidades convocantes, que llevan años solicitando que la instalación se convierta en Bien de Interés Cultural y que se preserve el uso cultural del espacio. Actualmente es propiedad de la empresa Baraka, que aspira a convertirlo en un hotel y está a la espera de recibir el permiso correspondiente del Ayuntamiento.

La recuperación del cine Ideal fue, además, la propuesta más votada de los presupuestos participativos promovidos por la Generalitat, entonces en manos del Botànic, en la provincia de Alicante en 2022. La propuesta era convertir el espacio en una filmoteca, pero la institución autonómica no llegó a adquirir el inmueble, que fue comprado por la empresa propietaria actual.