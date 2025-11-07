INFORMACIÓN arranca “La calle es nuestra”, una serie para descubrir las arterias con más identidad de Alicante
El diario publica este domingo el primer reportaje, un recorrido por la calle Virgen del Socorro, un hogar de pescadores reconvertido en parada obligada de los turistas por sus privilegiadas vistas
INFORMACIÓN arranca este domingo la sección “La calle es nuestra”, una serie de reportajes semanales que recorrerán las arterias más vivas de la ciudad: esas calles donde late la historia, el comercio y la vida cotidiana. Un recorrido por los lugares donde todo sucede, donde se mezclan generaciones, acentos y oficios, donde los edificios conservan las huellas del pasado y los escaparates reflejan el presente.
En cada entrega dominical, la serie se detendrá en una de esas vías emblemáticas para mirar de nuevo lo que a menudo pasa desapercibido, descubriendo los cambios que han marcado su identidad y escuchando las voces de comerciantes y vecinos, tanto los de siempre como los recién llegados.
El primer capítulo se centra en la calle Virgen del Socorro, una de esas arterias que son historia y presente de la ciudad. Una calle de pescadores convertida hoy en un lugar privilegiado para vivir, con turistas que hacen parada obligada. Luego llegarán muchas más: desde las más visitadas, como la popular calle de las setas —oficialmente, San Francisco—, hasta las más locales y auténticas, como San Mateo. También habrá espacio para las céntricas Constitución o Quintana, para las vías más emblemáticas de los barrios, y para aquellas que son seña de identidad de la ciudad: la Explanada y la Rambla.
A través de testimonios, con imágenes actuales y recuerdos del pasado, “La calle es nuestra” propone un viaje por la memoria urbana. INFORMACIÓN quiere contar cómo se construye el pulso de la ciudad desde la gente: quienes madrugan para abrir sus negocios, quienes cierran al caer la tarde, quienes resisten y quienes llegan con nuevos sueños. Cada calle tiene su propio relato, fruto del pasado y del presente, que revela quiénes somos y cómo habitamos cada rincón de la ciudad. Porque la calle, cada calle, es de todos: la calle es nuestra.
