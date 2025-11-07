Jose Santón y Ana Ballester, repiten como indumentaristas oficiales para las Hogueras de 2026

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha confirmado este viernes los nombres de los indumentaristas oficiales que vestirán a las máximas representantes de las Hogueras en el próximo ejercicio. José Santón ha sido designado como responsable de confeccionar los trajes de la Bellea del Foc y sus damas de honor 2026, mientras que Ana Ballester Indumentaria Tradicional será la encargada de realizar los atuendos de la Bellea del Foc Infantil y sus damas de honor.

Ambos talleres repiten experiencia, ya que también fueron los elegidos para elaborar la indumentaria oficial del año 2025, destacando por su cuidado en los detalles, la fidelidad a la tradición y la calidad artesanal de sus diseños. Al igual que en la edición anterior, confeccionarán trajes completos, compuestos por corpiño, falda, mantilla y delantal.

El anuncio oficial se realizó en el marco de Firalacant, donde la Federació cuenta este fin de semana con un expositor propio. En este espacio, los visitantes pueden contemplar una muestra del trabajo artesanal tanto de José Santón como de Ana Ballester, dos nombres ya consolidados en el ámbito de la indumentaria festera tradicional y que vuelven a asumir el reto de vestir con orgullo a las representantes de las Hogueras de 2026.