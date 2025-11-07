"Más música y menos ratas", la protesta por la segunda vida de las harineras de Benalúa

Con mordaces carteles de Hamelin y una consigna clara, la de dar una segunda vida digna a las célebres harineras de Benalúa: "Más música y menos ratas". La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha denunciado este viernes la inacción y el abandono del entorno de las empresas Bufort y Cloquell, históricas fábricas del pasado siglo de la ciudad en su acceso sur. Utilizadas por el Partido Popular en la anterior campaña electoral como reclamo, la prometida "Ciudad de la Música" es hoy un reducto fantasma por el que solo circulan roedores.

Desde aquella promesa electoral nada se sabe sobre la rehabilitación de las harineras, sólo que el proyecto cultural esbozado se difuminó con el paso del tiempo. "Ahora lo vinculan con la creación del nuevo Plan General, que es como decir sine die", lamenta Lorenzo Pérez, presidente de la asociación vecinal, durante la concentración en la calle Quintiliano, en Benalúa Sur, a la que han acudido un centenar de vecinos. En el acto los asistentes han reclamado "un uso digno y cultural" para la harinera Cloquell, la más próxima al hotel AC, que es de propiedad municipal. "Exigimos la rehabilitación del conjunto y su puesta en valor", indicaron los presentes. La otra fábrica, la de Bufort, es de propiedad privada y en ella se espera la construcción de un hotel.

La reivindicación se inserta dentro del anhelo vecinal por consolidar y desarrollar el potencial de la fachada marítima sur de Alicante, desaprovechada y que continuamente es objeto de movilizaciones ciudadanas. "No queremos que se convierta en un foco de inmundicia", indicó el presidente de la asociación, que recogió el sentir del barrio por que no se pierda "otro patrimonio más" de la ciudad. "Esto tiene pinta de una segunda edición del cine Ideal", denunciaron.

Protesta por la rehabilitación cultural de las harineras de Benalúa Sur. / Pilar Cortés

Descartada la "Ciudad de la Música", en la que se incluían conservatorios, la Asociación de Vecinos Parque del Mar propuso en el edificio de la harina Cloquell y su correspondiente silo la instalación del Museo Digital de Alicante; también la creación de un espacio etnológico, pero ambas sugerencias cayeron en saco roto. "Los interlocutores municipales no fueron nada receptivos ni ambiciosos”, critican. El entorno de ambas harineras, ubicadas en un antiguo complejo industrial con valor histórico, ha ido degradándose con el paso del tiempo y el pasado mes de septiembre la Asociación de Vecinos Parque del Mar reclamó por escrito al Ayuntamiento que procediera “de forma inmediata” a la desratización y a la limpieza del entorno de las fábricas. Este viernes, en la concentración, los convocantes denunciaron que dicha intervención la han realizado los propietarios de la fábrica Bufort y no el consistorio. El único concejal presente en la protesta de las harineras, Rafa Mas, de Compromís, lamenta el abandono de "un patrimonio industrial de primer nivel". "Otras ciudades como Barcelona, Valencia o incluso Alcoy transforman fábricas en grandes contenedores culturales y aquí las abandonamos".

La reivindicación de las harineras supone una batalla vecinal más por la renovación urbanística del entorno de Benalúa Sur, que ha bregado durante décadas con la supresión de las vías ferroviarias del litoral. Otra de las peticiones históricas del barrio de Benalúa, la del centro social, también fue comentada este viernes en la concentración, aunque eso, como rezaba otra pancarta, es "harina de otro costal".