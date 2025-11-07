La Aemet activa el aviso amarillo por viento en Alicante para este fin de semana

La provincia de Alicante vivirá este viernes una jornada marcada por los contrastes. Tras un amanecer estable y con cielos despejados, las nubes ganarán terreno a partir del mediodía y podrán dejar chubascos ocasionales con tormenta en la segunda mitad del día, sobre todo en el norte y en el interior.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios en el litoral y tenderán a subir levemente en el interior. El viento de componente oeste soplará moderado, con rachas que podrían ser fuertes en zonas elevadas durante las horas centrales.

La situación se complicará el sábado, cuando se esperan rachas de hasta 70 km/h en el interior, donde se ha activado el aviso amarillo por viento, y precipitaciones dispersas a primera hora que remitirán conforme avance la mañana. El domingo volverá la estabilidad, con cielos despejados y ambiente más suave.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina arranca el viernes con cielos poco nubosos y ambiente agradable, aunque a partir de la tarde se prevé un aumento de la nubosidad con posibles lluvias débiles. Las temperaturas se moverán entre 14 y 24 grados, y el viento del oeste soplará moderado, con rachas de hasta 40 km/h.

El sábado amanecerá con intervalos nubosos y lluvias dispersas que tenderán a desaparecer al mediodía. Soplará viento del noroeste con fuerza moderada, y se notará una sensación térmica más fresca. El domingo el tiempo será estable y soleado, con máximas de 23 grados.

El tiempo en Elche

En Elche el viernes comenzará con ambiente tranquilo y cielos despejados, aunque por la tarde podrían aparecer nubes y alguna llovizna débil. Los termómetros oscilarán entre 12 y 23 grados, y el viento del oeste soplará moderado.

El sábado se esperan lluvias débiles al amanecer, seguidas de una tarde despejada y con viento del noroeste de hasta 45 km/h. El domingo predominará el sol y el ambiente será más templado, ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un viernes luminoso por la mañana y nublado por la tarde, con una probabilidad alta (60%) de lluvias débiles al final del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 13 y 23 grados, y el viento del suroeste soplará moderado, amainando por la noche.

El sábado se prevé inicio de jornada inestable, con intervalos nubosos y lluvias puntuales que desaparecerán al mediodía. Por la tarde el cielo quedará despejado y soplará viento del noroeste moderado. El domingo se espera tiempo seco y soleado, con máximas de 22 grados.

El tiempo en Elda

Elda vivirá una jornada de viernes variable, con cielos despejados al amanecer y probabilidad alta (75%) de chubascos y tormentas al caer la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 20 grados, y el viento del noroeste podría alcanzar rachas de 40 km/h, dejando sensación de más frío.

El sábado, bajo el aviso amarillo por viento, se esperan rachas de hasta 55 km/h y lluvias débiles a primera hora. Por la tarde el cielo quedará despejado. El domingo el ambiente será soleado y fresco, con máximas que rondarán los 20 grados.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfrutará este viernes de una mañana de sol y una tarde con nubes pasajeras, aunque con baja probabilidad de lluvia (45%). Las temperaturas se situarán entre 14 y 23 grados, con viento del oeste moderado.

El sábado podría llover de forma débil a primera hora, pero el cielo se abrirá rápidamente. El viento del noroeste soplará con rachas fuertes, de hasta 50 km/h, y el domingo predominará el sol, con ambiente algo más fresco.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un viernes tranquilo, con intervalos de nubes y claros y una probabilidad moderada (45%) de lluvia débil al final del día. Las temperaturas rondarán los 11 y 23 grados, con viento del oeste moderado.

El sábado se notará más movimiento atmosférico, con rachas de hasta 45 km/h y alguna precipitación dispersa de madrugada, seguida de una tarde despejada. El domingo se espera tiempo estable y soleado.

El tiempo en Alcoy

En el interior, Alcoy vivirá un viernes más inestable, con cielos despejados por la mañana y lluvias con tormenta al final del día. La probabilidad de precipitación es alta (75%) y las temperaturas oscilarán entre 7 y 18 grados, aunque la sensación térmica bajará a 6 en las primeras horas.

El sábado se mantendrá el aviso amarillo por viento, con rachas de hasta 70 km/h y lluvias débiles a primera hora que darán paso a una tarde despejada. El domingo se espera tiempo seco y más templado, con máximas que podrían rozar los 19 grados.

El tiempo en Dénia

Dénia comenzará el viernes con cielos despejados que se cubrirán al mediodía, dando paso a lluvias débiles (60% de probabilidad) durante la tarde y primeras horas de la noche. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 23 grados, y el viento del oeste soplará moderado con rachas de hasta 30 km/h.

El sábado se esperan tormentas a primera hora, seguidas de una clara mejoría por la tarde. El viento del noroeste soplará con rachas de 55 km/h. El domingo el cielo estará despejado, con ambiente templado y máximas que alcanzarán los 24 grados.