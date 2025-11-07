Solo tres de cada diez aulas de la provincia de Alicante tienen el valenciano como lengua base

Solo tres de cada diez aulas de los colegios e institutos de la provincia tienen el valenciano como idioma mayoritario. Una cifra que cae en picado en la comarca de la Vega Baja, donde la lengua vernácula es prácticamente testimonial con solo el 2 % de las clases de Infantil y Primaria de lengua base en valenciano o el Alto Vinalopó con un 9,2 %.

Un informe elaborado por las Unidades por la Educación Multilingüe de las Universidades de Alicante y Valencia, junto a Escola Valenciana, ha confirmado que los centros educativos alicantinos se han consolidado este curso como los que peor implantación han hecho de la lengua cooficial, tras la inédita consulta del Consell que apartó a los consejos escolares y equipos directivos dando solo voz a las familias para que votaran la lengua mayoritaria para la enseñanza de sus hijos. En conjunto, solo el 34,11% de las familias de Alicante optaron por el valenciano como lengua base, muy por debajo de Castellón (79,5%) y Valencia (57,8%

La cifra de unidades de Infantil y Primaria con el valenciano como protagonista también es notablemente bajo en las comarcas de L'Alacantí y el Vinalopó Mitjà, con solo un 18 % de las aulas en la lengua cooficial, mientras que en el Baix Vinalopó, sube ligeramente hasta el 35 %.

Por contra, en la Marina Baixa, las dos lenguas se equiparan. En esta comarca el 51,84% de las unidades son en valenciano. Y es que es en el norte de la provincia donde está la excepción, ya que el valenciano es claramente mayoritario y donde hay una fidelidad lingüística. En l’Alcoià, el 57 % de las unidades hablan la lengua cooficial, mientras que en la Marina Alta, 69 % y en el Comtat apenas hay clases que tengan el castellano como idioma principal, pues el 92 % de las aulas imparten las asignaturas mayoritariamente en valenciano.

La web para votar en la consulta de la lengua / Pilar Cortés

Respecto a Secundaria, el predominio del castellano se intensifica todavía más. La provincia presenta la cifra más baja de toda la Comunidad Valenciana en enseñanza en valenciano, según la radiografía que ha sido elaborada por el director de la Unidad por la Educación Multilingüe, Jordi Antolí y la coordinadora de la misma unidad en la Universidad de Valencia, Alícia Martí. En este nivel educativo, el 71, 8 % de unidades tienen la mayoría de clases en español, mientras que en Primaria el 67% de unidades son en castellano y en Infantil, el 66, 9 %.

Desigualdad entre territorios

Según sus autores, este trabajo aporta evidencias objetivas que demuestran que la Ley de Libertad Educativa del PP "no hace más que generar desigualdad entre territorios y centros educativos". Además, añaden que la comunidad educativa ha demostrado "sobradamente su capacidad para gestionar la actividad docente y adaptar los recursos al contexto sociolingüístico de cada centro". Por eso, consideran inadmisible "cualquier intromisión administrativa que limite esta autonomía" y denuncian que la consulta sobre la lengua base "fue una medida populista, innecesaria e ideológicamente sesgada que ha obstaculizado desproporcionadamente la organización de los centros educativos".

Las entidades reclaman un plan estratégico para reforzar el valenciano en las comarcas con el castellano como lengua mayoritaria y evitar la disgregación idiomática. Añaden que la aplicación de la ley ha "discriminado a las familias" de estas comarcas que habían solicitado una enseñanza en valenciano para sus hijos.