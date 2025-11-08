El Cine Ideal vuelve a congregar espectadores, pero esta vez en la calle

Alicante ha vuelto este sábado a 1925. Frente al histórico edificio del Cine Ideal, en plena avenida de la Constitución, unas 250 personas, según la organización, se han reunido para revivir la primera película que se proyectó en su inauguración hace cien años: Tribulaciones, protagonizada por Harold Lloyd. No había butacas como entonces, pero sí un proyector, veinte sillas para los más mayores y un piano en directo que ha acompañando el cortometraje, emulando aquellas primeras sesiones de cine mudo.

Y es que el acto ha estado a punto de no celebrarse, al llegar la autorización del Ayuntamiento apenas un día antes. Aun así, la respuesta ciudadana ha desbordado las expectativas. "Ha sido un éxito abrumador. No me esperaba tanta gente. Esto demuestra que la ciudadanía pide cultura y pide el Cine Ideal", ha afirmado emocionado Gonzalo Pons, portavoz de la plataforma Salvem l’Ideal, tras terminar el acto.

El acto del centenario del Cine Ideal de Alicante, en imágenes / Jose Navarro

Durante la proyección se mezclaron miradas de nostalgia, aplausos y hasta algún nudo en la garganta. "Me acuerdo de venir cuando era pequeña, aquellas columnas del interior eran impresionantes", recordaba Angelita Gómez, una vecina que no quiso perderse la cita.

Otros asistentes compartían la misma sensación: "Es inevitable que no se me haga un nudo en el estómago con la situación que atraviesa este preciado cine", añadía Pedro Lillo. "Cuántas veces hemos hablado en casa de que este cine tiene que salvarse por todos los recuerdos que nos trae", compartía Ernesto Escudero.

Más allá de la celebración, el centenario se ha convertido en una reivindicación. La plataforma Salvem l’Ideal y la asociación Unir Alacant, organizadoras del acto, reclaman que el edificio sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para frenar su transformación en hotel, proyecto que actualmente impulsa la empresa propietaria del inmueble, Baraka.

Futuro incierto

"No es solo un cumpleaños", ha defendido Carmen Sánchez, presidenta de Unir Alacant. "Es memoria sentimental, historia de la ciudad y una petición clara: queremos que el Ideal sea cultura y vuelva a serlo. Alicante fue una ciudad culta, y queremos que lo siga siendo".

El futuro del edificio sigue siendo incierto. La conversión en hotel depende de una licencia municipal que todavía no ha sido concedida. Mientras tanto, las entidades culturales recuerdan que en 2022 la recuperación del Cine Ideal -para convertirlo en filmoteca- fue la propuesta más votada en los presupuestos participativos de la Generalitat, aunque la operación no llegó a materializarse y finalmente el inmueble fue comprado por la empresa privada.

La velada ha concluido con un grito unánime que ha resonado con fuerza en la avenida: "¡Salvem l’Ideal!"