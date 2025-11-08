El problema de una alicantina tras dar a luz: "Mis hijas me preguntaban si aún estaba embarazada"
No se sentía bien consigo misma, se notaba hinchada y flácida. Sus hijas pequeñas le preguntaban si estaba embarazada. Erika había dado a luz en dos ocasiones y ahora sufría, como muchas otras mujeres, lo que se conoce como diástasis abdominal. Después de intentar resolver este problema con ejercicio y ver que no le resultaba posible revertir la situación, acudió a HLA Clínica Vistahermosa, donde la doctora Vanesa Maturana estudió su caso y le guió en todo el proceso con una intervención única: la operación de diástasis abdominal por laparoscopia en Alicante. En este capítulo de ‘La Radiografía', Erika cuenta con todo tipo de detalles cómo está siendo su experiencia.
Guion, grabación, edición, locución: Pablo González Torres
Diseño visual: Jose Juan Martínez Sánchez
