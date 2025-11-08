Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El problema de una alicantina tras dar a luz: "Mis hijas me preguntaban si aún estaba embarazada"

La doctora Vanesa Maturana opera en Alicante de diástasis abdominal por laparoscopia.

La doctora Vanesa Maturana opera en Alicante de diástasis abdominal por laparoscopia. / José Juan Martínez

Pablo González

Pablo González

No se sentía bien consigo misma, se notaba hinchada y flácida. Sus hijas pequeñas le preguntaban si estaba embarazada. Erika había dado a luz en dos ocasiones y ahora sufría, como muchas otras mujeres, lo que se conoce como diástasis abdominal. Después de intentar resolver este problema con ejercicio y ver que no le resultaba posible revertir la situación, acudió a HLA Clínica Vistahermosa, donde la doctora Vanesa Maturana estudió su caso y le guió en todo el proceso con una intervención única: la operación de diástasis abdominal por laparoscopia en Alicante. En este capítulo de ‘La Radiografía', Erika cuenta con todo tipo de detalles cómo está siendo su experiencia.

Guion, grabación, edición, locución: Pablo González Torres

Diseño visual: Jose Juan Martínez Sánchez

