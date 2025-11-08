La Aemet mantiene en vigor el aviso amarillo por viento en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante vivirá este sábado en la que se esperan rachas de hasta 70 km/h en el interior, donde se ha activado el aviso amarillo por viento, y precipitaciones dispersas a primera hora que remitirán conforme avance la mañana.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios en el litoral y tenderán a subir levemente en el interior. El viento de componente oeste soplará moderado, con rachas que podrían ser fuertes en zonas elevadas durante las horas centrales.

El domingo volverá la estabilidad, con cielos despejados y ambiente más suave pero con un descenso de temperaturas en gran parte de la provincia de Alicante marcado por mínimas de hasta 10ºC.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina arranca el sábado con cielos despejados y ambiente agradable, aunque a partir de la tarde soplará viento del noroeste con fuerza moderada, y se notará una sensación térmica más fresca aunque las máximas son de 23ºC . El domingo habrá un descenso de temperaturas llegando a alcanzar los 10ºC de mínimas, los cielos estarán cubiertos y el viento soplará flojo.

El tiempo en Elche

En Elche el sábado se esperan cielos despejados, seguidos de un viento del noroeste de hasta 25 km/h. El domingo el cielo estará un poco nuboso y el ambiente será más templado.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un sábado luminoso durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 14 y 22 grados, y el viento del suroeste soplará moderado, amainando por la noche. El domingo se espera un descenso de temperaturas, con máximas de 19 grados.

El tiempo en Elda

Elda vivirá una jornada de sábado variable, bajo el aviso amarillo por viento. Por la tarde el cielo quedará despejado. El domingo el ambiente será soleado y fresco con cielos pocos nubosos y máximas que rondarán los 20 grados.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfrutará este sábado de una jornada de sol. Las temperaturas se situarán entre 14 y 23 grados, con viento del oeste moderado.

El domingo no habrá cambios notables, un ambiente algo más fresco.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un sábado en el que se notará más movimiento atmosférico, con rachas de hasta 30 km/h seguida de una tarde despejada. El domingo se espera tiempo estable pero con cielos un poco nubosos.

El tiempo en Alcoy

En el interior, Alcoy vivirá un sábado más inestable, con el aviso amarillo por viento que dará paso a una tarde despejada. El domingo se espera tiempo seco y un ligero aumento de temperatura, con máximas que podrían rozar los 19 grados.

El tiempo en Dénia

Dénia comenzará el sábado con cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 23 grados, y el viento del oeste soplará moderado con rachas de hasta 25 km/h. El domingo el cielo estará despejado, con ambiente templado y un descenso de temperaturas con máximas que alcanzarán los 21 grados.