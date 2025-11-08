Los vecinos de Benalúa cumplen 100 semanas de protesta por un objetivo claro: "Queremos un centro social ya"

El barrio de Benalúa sigue alzando la voz por una causa que ya se ha convertido en símbolo de resistencia vecinal. Cien semanas después de su primera concentración, la Asociación de Vecinos "El Templete" volvió a ocupar este sábado la plaza Navarro Rodrigo de 12 a 13 horas para reclamar un centro comunitario que no llega. Una insistencia que se ha replicado cada sábado desde que se llevó a cabo la acción y que ahora ha alcanzado la protesta número 100.

Desde principios de los 2000, el proyecto de un centro social para el barrio figura de forma intermitente en diferentes planes municipales, pero la falta de avances ha llevado a los vecinos a mantener una movilización constante durante los dos últimos años. “Han pasado siete años sin que el alcalde haya encontrado tiempo para reunirse con nosotros”, lamentan desde la asociación, que insiste en que el proyecto es “fundamental para mejorar la calidad de vida de un barrio envejecido y con fuertes necesidades sociales”.

La protesta de este sábado, que reunió a un centenar de personas, contó también con la presencia de representantes políticos de Compromís y del Partido Socialista de Alicante. Los organizadores recuerdan que la falta de un espacio comunitario no es solo una cuestión de infraestructuras, sino un síntoma de un modelo urbano que prioriza la expansión frente a la cohesión social. Por eso, aseguran, su reivindicación “no es solo por Benalúa, sino por una ciudad más habitable y sostenible”.

Un modelo actualizado de barrio

Cada sábado, desde hace ya cien semanas, entre sesenta y setenta vecinos se reúnen en la plaza Navarro Rodrigo para reclamar un centro social que dé respuesta a las necesidades actuales del barrio. “El modelo del antiguo hogar del jubilado ha quedado obsoleto. Hoy entendemos que un centro social debe ser un espacio abierto, que fomente la relación entre personas de todas las edades, un punto de encuentro intergeneracional”, apunta Ernest Gil, presidente de la Asociación de Vecinos de Benalúa "El Templete".

Pancartas ubicadas en la plaza Navarro Rodrigo para reivindicar un centro social en Benalúa / Jose Navarro

Los vecinos insisten en una reivindicación que trasciende lo simbólico: buscan un cambio real en las políticas públicas del barrio. La creación de un centro social es la medida más urgente, pero su objetivo va más allá. Aspiran a un modelo de barrio dotado de equipamientos básicos como un centro de día, una biblioteca accesible o instalaciones deportivas. “La realidad es que Benalúa, en cuanto a infraestructuras sociales, es prácticamente un páramo. No contamos con instalaciones deportivas y la biblioteca ocupa un local alquilado desde hace años”, denuncia Gil. Además, recuerda, “al estar en un primer piso al que solo se accede por una escalera, no es accesible para todos los vecinos”.

Entre los asistentes a la concentración se encuentra Juan Carlos Corbí, vecino del barrio, que acude cada sábado junto a su madre, Lolita Martínez, de 100 años y dos meses. “Benalúa es un barrio con gente muy mayor y no tenemos un lugar donde reunirnos. No podemos organizar actividades, ni concursos de ajedrez o de petanca… la gente necesita un sitio donde poder ir”, lamenta Corbí. “En este barrio nunca hemos tenido nada, siempre nos hemos sentido abandonados”, añade.

Por su parte, Lolita, que se define como “benaluense de toda la vida”, acude también fielmente a las concentraciones cada semana. “Estaré apoyando a esta gente hasta el día en que me muera”, afirma con determinación. “El barrio me gusta, ha sido uno de los mejores de Alicante, pero ahora estamos abandonados porque el alcalde no nos quiere. No creo que llegue a ver ningún cambio, pero sigo resistiendo y alzando la voz para que mis hijos y mis vecinos tengan un futuro mejor”. Por su implicación en la causa, durante la protesta fue obsequiada con un ramo de flores.

Una reivindicación que va más allá de Benalúa

Durante la protesta, la Asociación de Vecinos de Benalúa destacó que la reclamación del centro social va más allá de un único edificio, pues es un pretexto para evaluar de manera integral las necesidades presentes y futuras de la ciudad. El cierre del centro de día de Plaza América, el pasado 14 de agosto, dejó sin atención a 40 usuarios y sin empleo a una decena de profesionales. “Quiero subrayar algo que me parece un auténtico escándalo: en Alicante solo ha existido un centro de día público en los últimos veinte años, y ahora está cerrado", apunta Gil. De esta manera, ha aprovechado para reivindicar una red de centros de día que cubra todos los barrios de la ciudad.

Los vecinos han obsequiado a Lolita Martínez, vecina reivindicativa, por cumplir 100 años / Jose Navarro

Gil advierte además sobre la situación de muchos vecinos mayores que viven solos. “A menudo tienen dificultades no solo para cocinar o hacer la compra, sino incluso para gestionar su medicación. Si el futuro centro social contara con una cafetería y un comedor, esas personas podrían socializar y comer allí, evitando situaciones de aislamiento en las que, muchas veces, se conforman con un vaso de leche y una magdalena. Son necesidades tan evidentes que cuesta entender cómo ni el Ayuntamiento ni la Generalitat actúan de oficio para resolverlas”.

En la concentración número 100 también participó Julia Martínez, extrabajadora del centro de día de Plaza América, quien se sumó a la reivindicación de los vecinos de Benalúa. Martínez destacó la necesidad de "ofrecer un espacio para todos los mayores, tanto dependientes como no dependientes, donde puedan mantenerse activos y combatir la soledad no deseada. Un centro social que incluya a todas las personas, sin discriminación de edad o sexo, que necesiten socializar y estar acompañadas".

Asimismo, aprovechó para recordar la importancia del centro de día, el único de estas características que existía en Alicante y que actualmente se encuentra cerrado. Según Martínez, la ciudad necesita reforzar los servicios de bienestar social, y puso el foco en la concejalía correspondiente: "queremos ver si en algún momento se pone en marcha". Una crítica general de unos vecinos que salen a la calle cada sábado para reivindicar "una ciudad amable y sostenible".

Un momento de la protesta, con la exhibición de castañuelas de fondo / Jose Navarro

Petición para adquirir el asilo de Benalúa

La concentración incluyó la participación musical de la Colla el Cocó, que ofreció un repertorio con dolçaines y tabals, y una exhibición de canciones tradicionales al ritmo de las castañuelas. Tras la actuación, Ernest Gil, presidente de la Asociación de Vecinos de Benalúa “El Templete”, subió al escenario para reivindicar la creación de un centro social para el barrio y respaldar la propuesta del diputado de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, de adquirir el antiguo asilo de Benalúa “para destinarlo a un espacio social, comunitario y cultural que responda a las necesidades del barrio”.

La iniciativa fue presentada ante la Diputación de Alicante el pasado viernes, con el objetivo de que la institución provincial se pronuncie al respecto. Durante la presentación, se recordó que Benalúa es uno de los barrios más envejecidos de la ciudad, con más del 35% de su población mayor de 65 años, y que cuenta con un elevado número de personas que viven solas, muchas de las cuales carecen de acceso a servicios municipales de este tipo.