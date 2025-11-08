Los vecinos del PAU 1 reactivan sus reivindicaciones por un centro social y un centro de salud

La Asociación de Vecinos del PAU 1- Juan Pablo II se ha reunido este sábado en el centro del parque que da nombre al barrio para articular sus próximas acciones reivindicativas. Como ya han manifestado en anteriores ocasiones, el barrio sigue sin contar con las dotaciones públicas que necesita pese a ir camino de los 8.000 habitantes y con todavía más margen de crecimiento.

Una de las principales demandas es la construcción de un centro social en el terreno de la "media luna", una parcela dotacional al principio del parque Juan Pablo II, en el corazón del barrio. En los últimos meses del pasado mandato la concejalía de Urbanismo, a cargo de Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), había llegado a adjudicar los estudios previos de este edificio. La presidenta de la asociación vecinal, Rosario Buyolo, afirma que a inicios del actual mandato llegó ver junto a los arquitectos municipales la maqueta del centro social, pero denuncia que el proyecto quedó archivado bajo la gestión de la actual edil, Rocío Gómez.

La otra necesidad que más acusan los vecinos es contar con un centro de salud. No acaban de ver como solución el ser asignados al centro del vecino barrio La Torreta, apenas en obras tras casi dos décadas de espera, porque además se preguntan cómo llegar, pues no hay autobús que conecte ambos barrios. Habrá quien piense que el PAU 1 y el PAU 2 se ubican uno al lado del otro, y sí, es verdad, pero son barrios de grandísimas dimensiones y, por poner contexto, desde el parque Juan Pablo II hasta el futuro centro de salud de La Torreta hay 22 minutos caminando, un solo minuto más del que se tarda en llegar al centro de salud de San Blas, y todo esto al paso de una persona joven.

Desatención

El enfado es mayúsculo entre algunos de los residentes. "Desde el 2006 nos prometieron unas instalaciones que ni están ni se les espera", exclamaba una vecina en la asamblea. Consideran que el Ayuntamiento no cumple con sus obligaciones y que, además, les excluye de los mecanismos de participación ciudadana. Lamentan, igualmente, que entre vecinos de otras partes de la ciudad se haya instalado la idea de que los PAU son "barrios de ricos" y que por ende no tienen problemas, o derecho a quejarse de ellos.

En Alicante las diferencias de renta, que desde luego influyen notablemente en la calidad de vida, no eximen de que en el todos los vecindarios haya una sensación de que la limpieza es insuficiente. En el caso del PAU 1 buena parte del problema se concentra en el parque Juan Pablo II, el más grande de la ciudad, donde los vecinos denuncian que hay menos trabajadores de limpieza y jardinería de los que deberían estar asignados.

Buscan fórmulas para la participación

Frente a la sede de la asociación, en el centro del parque, había una veintena de vecinos en asamblea. Su primer objetivo es que la próxima vez sean más, con la idea de sacar a los vecinos de sus urbanizaciones, que muchas veces funcionan como microbarrios, e implicarlos en las reivindicaciones que afectan a sus calles, a su vecindario entero y, por tanto, a la ciudad.

En cuestión de meses se abre la veda electoral de cara al 2027 y, como señalaban en la reunión vecinal, es "lamentablemente el único momento en el que los políticos escuchan". La idea es aprovechar el momento para alzar la voz en la exigencia de dotaciones para el barrio. Todo a la espera de que finalmente se presente el proyecto del Parque Central, que toca de lleno a Juan Pablo II y donde el mayor temor de los vecinos es que las viviendas que se construyan en la avenida del Médico Ricardo Ferre no superen la altura ya existente en el barrio y les "separe" del tan esperado parque metropolitano.