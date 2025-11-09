El castillo de San Fernando a oscuras de noche… y rocódromo improvisado de día

Hay un lugar de Alicante, un enclave histórico para ser más precisos, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y que además es uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Sin embargo, más allá del deterioro propio de la edad, se enfrenta también al botellón de los jóvenes los fines de semana y a otros problemas relacionados con su cuidado, como la clásica y actual falta de iluminación. Además de a todo lo enumerado, ahora, el castillo de San Fernando también se utiliza, al menos en las mañanas de los fines de semana, para practicar escalada.

La imagen que se ha visto este fin de semana en una de las entradas de la fortaleza impactó a los vecinos de la calle Ronda del Castillo, que observaron cómo un grupo de unos tres hombres se descolgaba por una de las fachadas del BIC con una cuerda.

Los "escaladores" iban totalmente equipados, casco incluido. Ante las preguntas de los vecinos, que luego trasladaron a INFORMACIÓN, no mostraron vergüenza alguna: "Estamos practicando", respondieron, dejando asombrados a los residentes.

A este suceso hay que sumar que la fortaleza vuelve a estar de nuevo a oscuras por las noches. Ni una farola encendida y una imagen que resulta otra vez tenebrosa. Y eso que hace más de una semana que pasó Halloween. No se sabe qué ha podido ocurrir con la iluminación: si se ha estropeado toda otra vez o de golpe. El caso es que la entrada por la puerta de los leones vuelve a registrar una estampa fantasmagórica, impropia de un BIC. El Ayuntamiento de Alicante tampoco ha explicado a INFORMACIÓN las causas del nuevo apagón.

Otros problemas

A esta circunstancia se une el hecho de que el castillo ha incumplido en incontables ocasiones su horario de visitas, establecido todos los días de 10 a 20 horas. Hace apenas unos meses, este hecho ya despertó las quejas de un vecino en redes sociales. Y no hay que olvidar la basura del botellón que se acumula en la puerta de los leones: restos de botellas de cristal de conocidas marcas de alcohol, vasos de plástico para mezclar, cartón, y las propias bolsas para transportar la mercancía.

La puerta de entrada al castillo de San Fernando, sumida en la oscuridad. / Rafa Arjones

El castillo de San Fernando, situado en el Monte Tossal, fue edificado durante la Guerra de la Independencia, en 1813, como respuesta a la amenaza de ocupación francesa. El proyecto tenía como propósito servir como prisión y reforzar la defensa del cercano Castillo de Santa Bárbara. Sin embargo, nunca llegó a cumplir su función principal: a pesar de los ataques previos a la ciudad, como el bombardeo del general francés Louis-Pierre Montbrun en enero de 1812, Alicante nunca fue ocupada por las tropas francesas.

A pesar de su importancia histórica, sigue siendo un ejemplo de abandono y falta de mantenimiento. Ahora, además de estar nuevamente a oscuras, parece haberse convertido en una especie de rocódromo gratuito para algunos valientes.