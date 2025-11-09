Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuenta atrás para el mejor "playback" de las Hogueras de Alicante: estas son las 10 fogueras finalistas del Certamen Artístico adulto

El Centro de Tecnificación se prepara para acoger el 6 de diciembre la gran final del concurso

Primeras eliminatorias del XXXVII Certamen Artístico de las Hogueras de Alicante (2025-2026)

Primeras eliminatorias del Certamen Artístico de las Hogueras de Alicante (2025-2026) / Antonio Vigueras

Laura Morote

Las Hogueras de San Juan calientan motores con uno de sus actos más esperados: la gran final del XXXVII Certamen Artístico en modalidad adulta.

El jurado ha dado a conocer el listado de las 10 comisiones que han logrado un puesto en la última fase del concurso, que se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Centro de Tecnificación de Alicante.

Estas son las fogueras clasificadas:

  • Foguera Ángeles - Felipe Bergé
  • Foguera La Ceràmica
  • Foguera Los Ángeles
  • Foguera Sagrada Familia
  • Foguera Florida Portazgo
  • Foguera Sant Blai La Torreta
  • Foguera Baver - Els Antigons
  • Foguera Polígono de San Blas
  • Foguera Gran Vía - Garbinet
  • Foguera Avinguda de Loring - Estació

Con espectáculos que mezclan música, baile, humor y puesta en escena, el Certamen Artístico se ha convertido en una auténtica competición de talento sobre el escenario. Cada año, las comisiones festeras sorprenden con elaboradas coreografías y montajes que elevan el nivel artístico de las fiestas.

La final de la modalidad adulta se celebrará en el Centro de Tecnificación el cual se llenará de público dispuesto a aplaudir a sus favoritas y vivir de cerca la magia de este certamen.

Desde la organización se ha querido agradecer el esfuerzo de todas las asociaciones participantes y felicitar especialmente a las clasificadas, destacando el alto nivel artístico mostrado en esta edición.

