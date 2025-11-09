Esta es la frontera que divide la Playa de San Juan y Muchavista

Una línea recta de bloques en el suelo, casi decorativa a simple vista, ha puesto en marcha una oleada de comentarios en redes sociales. ¿Qué es? La frontera que divide la Playa de San Juan (Alicante) y la de Muchavista (El Campello). Por fin visible, aunque no sin polémica: el vídeo de @yosoydelpau5 mostrando la obra ha generado miles de reacciones…

Ni carteles, ni marcas. Solo quienes conocían el detalle podían verlo mientras caminaban por el paseo. Pero esta semana, se publicó un vídeo mostrando cómo se han colocado adoquines de color claro marcando con precisión el punto exacto donde termina San Juan y comienza Muchavista. El vídeo se viralizó en cuestión de horas.

La grabación, de apenas 30 segundos, muestra la intervención urbanística recién terminada. Pero lo que más ha llamado la atención no es la obra en sí, sino los comentarios que ha desatado: “Olé, más gastos inútiles”, “Campello, cada vez peor”, o “Así al menos sabremos quién limpia y quién no”.

Una playa, dos gestiones

La Playa de San Juan está bajo la gestión del Ayuntamiento de Alicante; la playa de Muchavista, del de El Campello. Y aunque físicamente forman un solo paseo, en realidad son dos territorios distintos, con presupuestos, normas y servicios separados.

Este nuevo marcador visual pone sobre el suelo algo que antes solo aparecía en los planos. La intervención parece responder a una necesidad de marcar responsabilidades claras en un tramo donde las quejas vecinales por limpieza, mantenimiento o alumbrado eran recurrentes.

La frontera como punto de comparación

Muchos comentarios en redes apuntan en una dirección: ahora que la división está marcada, será más fácil ver qué ayuntamiento ofrece mejor servicio. "Ya no hay excusa", dicen varios usuarios. Si la acera está sucia, si la iluminación falla, si hay basura fuera de horario… bastará con mirar de qué lado de la línea ocurre.

Puede parecer solo un detalle estético, pero esta franja de adoquines ha reabierto un debate entre vecinos, turistas y seguidores en redes. ¿Era necesaria? ¿Es útil? ¿Se trata de un gasto innecesario o una medida lógica? Lo cierto es que, por primera vez, esa frontera entre dos playas ya no pasa desapercibida.