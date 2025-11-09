Pacientes de Alicante reclaman más consultas virtuales contra las listas de espera

Las largas listas de espera para cita con los especialistas son la principal preocupación de los pacientes, que, para agilizar la atención, proponen un mayor uso de las teleconsultas tipo Telederma, que ya se utiliza en algunas áreas de salud de la provincia de Alicante, junto a la incorporación de enfermeras especializadas como intermediarias para reducir la carga de trabajo de los especialistas. La falta de conocimiento de los médicos de Atención Primaria sobre medicamentos especializados en determinadas enfermedades crónicas es otra situación con la que se topan a menudo los pacientes.

La teledermatología es una de las medidas potenciadas por la Conselleria de Sanidad para, por ejemplo, detectar en 24 horas cáncer de piel. Las consultas virtuales permiten al médico de Familia enviar al especialista de forma inmediata imágenes clínicas de alta resolución de la piel que hacen con el móvil para que las valore. Este sistema ayuda a diagnosticar patología tumoral y enfermedades inflamatorias graves.

InmunoExp busca la humanización de la atención sanitaria y en la Comunidad arranca por Alicante

Programa pionero

Algo similar es lo que proponen, también para otras patologías, los participantes en la experiencia del paciente, un programa pionero que sienta a la misma mesa a personas afectadas por distintas patologías y a profesionales médicos en una especie de brain storming que tiene por objetivo abordar problemas sistémicos dentro de la sanidad pública con los pacientes e implicarlos en la mejora de sus procesos asistenciales.

Se trata de pacientes con artritis reumatoide, colitis ulcerosa y alopecia areata, enfermedades que representan un reto por su complejidad clínica ya que tienen u curso evolutivo impredecible y un elevado impacto físico, emocional y social. Son crónicas y de alta prevalencia, requieren de circuitos asistenciales coordinados, seguimiento individualizado y un abordaje multiprofesional.

Sin embargo, las herramientas tradicionales de planificación presentan limitaciones para identificar disfunciones organizativas y anticipar necesidades reales en la atención diaria.

Sanidad ha elegido la provincia, y en concreto en la agrupación interdepartamental de Alicante-Hospital General, Elda y Alcoy, para implementar este proyecto de humanización de la atención sanitaria, bautizado InmunoExp, una iniciativa innovadora liderada por la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, en colaboración con el Instituto de Experiencia del Paciente y Pfizer. Los aprendizajes que surjan de esta experiencia podrán extrapolarse a otros departamentos de la Comunidad Valenciana, contribuyendo así a generar un impacto positivo en la salud y el bienestar de un mayor número de personas. Proyectos similares han generado iniciativas de valor en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.

Alopecia

Eva María Hernández, de 58 años, es una de las pacientes que participa en una iniciativa «muy gratificante y participativa. Se aprende muchísimo y sobre todo el enfoque que tiene, que es la humanización en el sistema sanitario, que me parece importantísimo». En su caso fue diagnosticada de alopecia areata hace más de 20 años, «con lo que supone quedarte sin pelo. No sabes si lo vas a recuperar, llevo desde entonces tirando de pelucas, tatuándome las cejas y demás».

Debido a esta patología, le cuesta salir a la calle. «Si esperas mucho se desencadenan otros problemas como ansiedades y miedos. Me afecta el no tener pelo, el que se me caigan cejas y pestañas, te crea una inseguridad porque no sabes cuánto va a durar». Desde entonces es atendida en Dermatología, con un seguimiento cada tres meses pues tiene etapas en la que está mejor y en otras peor, de ahí que sus visitas a los especialistas sean habituales.

Me afecta el no tener pelo, el que se me caigan cejas y pestañas, te crea una inseguridad porque no sabes cuánto va a durar Eva María Hernández — Paciente

En su caso, las consultas virtuales le evitarían tener que desplazarse tan a menudo al hospital desde Monforte, donde vive. La telemedicina es una de las soluciones por las que apuestan las personas con determinadas patologías crónicas que sufren recaídas después de dos o tres años de recibir el alta; y que se ven obligadas a reiniciar el circuito con la visita al médico de cabecera para que les den cita con el especialista, pues ahí empiezan otra vez los tiempos de espera.

Los pacientes, por otro lado, se han dado cuenta de que los profesionales también tienen muchas barreras y que «no pueden hacer más».

La artritis reumatoide, la colitis ulcerosa y la alopecia areata requieren un abordaje multiprofesional

Explicaciones

Mar Blanes, dermatóloga del Hospital Doctor Balmis, apunta que este cercano contacto con el paciente le ha permitido darse cuenta de que «se pueden mejorar las explicaciones que damos para que entiendan mejor su enfermedad, su manejo y lo que pueden esperar de los tratamientos».

A la vez, considera mejorables los circuitos para que las personas afectadas se sientan más dirigidas en caso de duda, como puede ser una consulta de Enfermería a la que puedan recurrir en un momento dado tanto el paciente como el médico de cabecera.

Esta figura intermedia especializada podría, en caso de recaída, agilizar el procedimiento pidiendo las analíticas, por ejemplo, que ya estarían hechas cuando acuda el paciente a consulta, lo que quitaría mucha carga al médico.

Se pueden mejorar las explicaciones que damos para que entiendan mejor su enfermedad, su manejo y lo que pueden esperar de los tratamientos Mar Blanes — Dermatóloga

Transformación

Francisco Soriano, gerente de la agrupación interdepartamental, considera que, con esta iniciativa, «comenzamos un camino que nos convierte en protagonistas de la transformación de nuestro sistema de salud en un modelo basado en la escucha, donde la voz del paciente es el motor para impulsar mejoras y rediseñar procesos».

Los pacientes, para ello, ha participado con profesionales de Reumatología, Medicina Digestiva, Dermatología, Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria, además de las unidades de calidad, en la elaboración de mapas y recogida de propuestas de mejora o Design Thinking antes de definir indicadores para planificar su implantación.

Comenzamos un camino que nos convierte en protagonistas de la transformación de nuestro sistema de salud Francisco Soriano — Gerente de la agrupación interdepartamental

“Con este modelo, que integra de manera estructurada la experiencia del paciente como fuente de mejora asistencial en el ámbito de las patologías inmunomediadas, queremos demostrar que es posible gestionar de forma colaborativa y obtener resultados de alto impacto en salud, calidad de vida y eficiencia”, finaliza Soriano.