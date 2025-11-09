Rosalía protege la marca de su nuevo disco al registrarla ante la EUIPO

La artista internacional Rosalía ha completado el registro de su cuarto disco 'Lux' ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La cantante formalizó la solicitud para reserva el uso comercial de su nuevo álbum el pasado 6 de junio, con la que podrá operar en el mercado de los 27 países que integran la Unión Europea.

La artista catalana protegerá de esta manera camisetas, pantalones, chaquetas, zapatos, cinturones y todo tipo de elementos relacionados con la explotación de su disco, según informa EFE.

Su petición ha quedado aceptada por la Euroagencia, con sede en Alicante, que lo ha confirmado a través de sus canales oficiales. Rosalía ya suma varias marcas registradas desde su salto a la fama, entre las que destacan 'Motomami' o su propio nombre artísitico ('Rosalía').

El tuit de la EUIPO

La EUIPO, a través de sus canales, ha publicado un post en el que confirma el registro de 'Lux', cuarto álbum de la artista. "Desde Malamente, TRÁ TRÁ hasta LUX, Rosalía se mueve ‘con altura’… y con una estrategia de propiedad intelectual inteligente. Posee marcas registradas de su nombre y de sus álbumes MOTOMAMI y LUX. Los derechos de autor también la protegen, ya que cada canción, letra y composición queda protegida automáticamente desde el momento en que se crea.", reza la publicación, constatando así la formalización de la solicitud del pasado 6 de junio.

El éxito de 'Lux'

El nuevo disco de Rosalía fue publicado el pasado viernes 7 de noviembre. Este deja muy lejos el imaginario urbano-tropical de ‘Motomami’ y ofrece un cancionero sinfónico a la vez celestial y humano con el que desafiar el orden del mercado musical, de casi 60 minutos de recorrido. Tanto en reproducciones como en la venta física de los discos se están marcando grandes registros.