El último viaje de los tuctucs por el Casco Antiguo de Alicante

Son al menos cuatro las empresas de tuctucs que a día de hoy ofertan este servicio de transporte turístico en Alicante. Dos años después de su llegada, este domingo es el último día en el que estos vehículos pueden acceder al Casco Antiguo. La decisión, comunicada esta semana por el Ayuntamiento, pone fin a una situación que había generado crecientes problemas de convivencia y movilidad en las estrechas calles del barrio histórico.

La prohibición responde a la aplicación estricta de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aprobada hace un año por el equipo de gobierno del PP con el apoyo de Vox. Hasta ahora, los tuctucs accedían al Casco Antiguo mediante un permiso municipal que, según ha aclarado el propio consistorio, vulneraba la normativa, que establece que esta zona es exclusivamente para residentes, vehículos autorizados y tránsito peatonal.

Quejas

Durante los últimos meses se habían acumulado quejas vecinales por la presencia constante de estos vehículos en calles con capacidad limitada, así como por la saturación en zonas destinadas al acceso de residentes. Paralelamente, el sector del taxi -que reclama desde hace tiempo una mayor regulación del transporte turístico- realizó el pasado martes una protesta para pedir que se controlara la actividad de tuctucs y VTC en la ciudad.

Dos de los vehículos aparcados este domingo cerca de El Postiguet. / Jose Navarro

Entre los conductores del sector no ha sido una decisión bien recibida. Josué Collado, empleado de un tuctuc, reconoce que la medida les obligará a reorganizar sus rutas, aunque afirma: "No me parece bien, pero lo puedo entender. Tenemos más ciudad que enseñar y seguiremos trabajando. Es promover el turismo, cuanto más haya, mejor".

Otro conductor, que prefiere no identificarse, lamenta no haber alcanzado un acuerdo previo con el Ayuntamiento: "Se podía haber regulado, que subieran uno o dos. No queremos molestar a nadie, solo enseñar la ciudad". Y añadía que "esta medida solo perjudica al turista", poniendo de ejemplo a los cruceristas, quienes asegura "vienen con poco tiempo" y estarían eligiendo el tuctuc para poder ver la ciudad de forma "rápida y sentados".

La empinada realidad del barrio de Santa Cruz de Alicante: ni los tuctucs salen ilesos de sus cuestas / Jose Navarro

Lo que piensan los turistas

Sin embargo, la percepción entre los turistas es diferente. Muchos consideran razonable limitar el acceso de los vehículos motorizados al Casco Antiguo para preservar su carácter histórico y garantizar una visita tranquila. David y Helen, matrimonio de Manchester, lo expresan así: "Lo entendemos perfectamente. Subiremos andando, es parte de la experiencia. Además, así se disfruta más del barrio". La mayoría de turistas consultados coincidían: si el objetivo es preservar el Casco Antiguo y facilitar el paseo, vale la pena dejar los vehículos fuera.

A partir de mañana, los tuctucs seguirán circulando por la ciudad, pero este domingo es su último viaje por el Casco Antiguo.