Alicante abrió una vivienda turística al día entre 2021 y 2024

Entre 2021 y 2024, cada día se abrió una nueva vivienda turística en la ciudad de Alicante, es decir, unas 395 al año. Así lo ha recogido el último estudio de la Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante (UA), que ha confirmado que la capital de la provincia supera la barrera de los 407.000 habitantes en verano, entre vecinos y turistas, con base al consumo del agua, como indicador real de población, cruzado con registros de viviendas, turismo y transporte. La investigación ha constatado que entre los hoteles, los apartamentos turísticos y segunda residencia, en toda la ciudad, se está generando una "fuerte presión" sobre los servicios públicos, y en especial en el transporte urbano.

En concreto, el estudio ha advertido de que Alicante ha pasado de 3.134 viviendas turísticas en 2021 a 4.320 (representa el 1,59 del total de viviendas de la ciudad) el pasado año, principalmente en el centro y en la playa de San Juan, con su consiguiente impacto en los servicios públicos, es decir, en limpieza, seguridad, transporte, recogida de residuos, centros de salud y de educación. Para frenar la expansión de este tipo de alojamientos, el Ayuntamiento ha dejado de dar nuevas licencias para apartamentos turísticos en bloques residenciales (desde principios de 2025) y en bloques estrictamente turísticos (desde julio). Paralelamente, el equipo de gobierno está tramitando una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para concretar esas limitaciones.

Según la radiografía dirigida por Luis Aragonés, director de la cátedra de la UA, Alicante tenía en diciembre de 2024 una población estimada de 362.172 habitantes, pero durante el mes de julio la cifra ascendió a 407.042 personas, al sumar la llamada población flotante (turistas, visitantes temporales y residentes estacionales). Es decir, un 12,39% más de habitantes reales en los meses punta del año.

"Estamos viendo cómo la población internacional crece y se asienta, destacan de EE UU y países nórdicos. Viven entre lo residencial y lo turístico, y ese equilibrio definirá el futuro de Alicante. Ya no hablamos solo de visitantes, sino de nuevos residentes que permanecen gran parte del año", añadió Aragonés.

Alicante mantiene además su condición histórica de ciudad de segunda residencia. El estudio contabiliza 53.800 viviendas de este tipo, el 23% del total. Todo esto tiene su impacto en el consumo del agua, que se ha incrementado en un 2 % de 2024 a 2025, según explicó Sergio Sánchez, director de Aguas de Alicante. En el caso de la basura, entre la temporada alta y la temporada baja, hay una diferencia del 25% de la cantidad de residuos que se generan en la capital, según Alberto González, director de Prezero.

La cátedra se ha fijado en el consumo de agua como indicador poblacional, en registros de viviendas turísticas, ocupación hotelera y datos demográficos

Turistas paseando por el centro de Alicante, zona con más viviendas turísticas, junto a la playa de San Juan / Pilar Cortés

Más de 8.200 viviendas vacías

Frente a ello, en los últimos diez años, el municipio solo ha sumado 5.842 viviendas nuevas, mientras la población aumentaba en 35.914 personas. Esta falta de respuesta del mercado inmobiliario está tensionando especialmente los barrios con rentas más bajas. "Se están masificando las zonas donde la población alquila más que compra, y el desafío de la desigualdad es importante", advirtió Aragonés.

Actualmente, la ciudad presenta un contraste acusado entre zonas de renta alta, como el entorno de Diputación o Playa de San Juan, con ingresos medios de 45.000 euros y barrios con rentas de entre 17.000 y 19.000 euros, como Colonia Requena, Juan XXIII o Virgen del Remedio.

El estudio también identifica 8.262 viviendas vacías (un 4,43% del total), muchas localizadas precisamente en barrios con mayor vulnerabilidad. "Son viviendas sin contrato de luz ni agua. Y es paradójico, porque mientras unos barrios están saturados, otros mantienen un porcentaje alto de casas vacías", destacó el director de la cátedra.

El acto de la cátedra Vectalia Movilidad de la UA sobre el impacto del turismo en los servicios, este lunes / Rafa Arjones

Medidas en el transporte

El auge del turismo tiene un impacto directo en el transporte público. La oferta de servicio, medida en kilómetros anuales (autobuses y tranvía) en zona urbana, solo creció en un 13,9% y el número buses completos (momento en el que se satura la capacidad de pasaje del vehículo, sea autobús o tranvía) aumentó en 175 %, según el estudio. En el caso de la línea del aeropuerto que comunica con la ciudad, la cátedra ha constatado que el servicio ha ido adaptando su oferta con un crecimiento de un 32,6 % del 2022 a 2025, frente al 39,3% de incremento récord de pasajeros que ha experimentado el aeródromo en el mismo periodo.

Ante estos datos, Aragonés admitió de que "el transporte urbano no va a poder cubrir totalmente la demanda si no se adoptan medidas", además de apelar a una monitorización continua y planificación a medio plazo.

El director del estudio apela a tomar medidas en el transporte para poder cubrir la demanda

El estudio concluye que el turismo residencial y la nueva población flotante están transformando Alicante en una ciudad de ritmo propio, donde los datos censales ya no reflejan la presión real sobre los servicios públicos. La investigación de la cátedra apela a que la planificación urbana debe basarse en la demanda real, no solo en el conteo demográfico. Con ello, el informe de la Cátedra Vectalia Movilidad confirmó que la ciudad crece más rápido de lo que se planifica, y el futuro de su equilibrio urbano dependerá de cómo se gestione esa diferencia entre los habitantes censados y los que realmente viven, trabajan o disfrutan de la ciudad cada día.

En este ámbito, Manuel Ríos, director general de Transportes y Logística de la Generalitat, que participó en un debate posterior a la presentación del informe, lamentó que Alicante, pese a tener un aeropuerto con 19 millones de pasajeros, es la única ciudad de Europa que no tiene conexión ferroviaria con su aeropuerto ni este con el resto de la provincia. La reivindicación del tren fue compartida por por la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García, así como por Roberto Martínez, director de la Asociación de Cruceros de Alicante.

Turistas esperando un taxi en el aeropuerto de Alicante-Elche en pleno verano / Áxel Álvarez

Por su parte, otro de los lastres de la movilidad para el sector turístico que ha vuelto a quedar en evidencia es la falta de taxis en el aeropuerto. Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante reiteró el malestar que expresan los visitantes cuando llegan a Alicante por haber tenido que esperar una hora para subir a un taxi. "La movilidad es fundamental y hay que incrementar los servicios. Habría que reivindicar de forma urgente que queremos lo que merecemos", señaló, en referencia al enlace ferroviario.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, apuntó a que a nivel de transporte "estamos buscando no solo el mejor servicio posible, sino la excelencia" y anunció que en los próximos días el Ayuntamiento pondrá en funcionamiento la app "Alicante se mueve", que permitirá tener un mayor conocimiento de la movilidad, del tráfico, el aparcamiento y el transporte público. Asimismo, el primer edil reconoció que el turismo "pone en evidencia la neesidad de sobredimensionar los servicios públicos" y aprovechó para hacer un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que las administraciones locales tengan la financiación adecuada y "no nos pasen competencias impropias".