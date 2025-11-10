Alicante no mide las emisiones contaminantes durante las escalas de cruceros

Alicante vive un auge en la llegada de cruceros. Para todo 2025 el puerto habrá sumado 104 escalas repartidas en 93 días, y esta misma semana atracaron cuatro buques en la ciudad. También se han anunciado recientemente las 112 escalas que se esperan el año próximo, lo que consolida un negocio que ya trajo 65,6 millones de euros a la provincia el año pasado.

Todos esos barcos, sin embargo, se ven obligados a quemar combustible en sus motores para tener electricidad durante sus estancias en el muelle 14 del puerto. El 82 % de las escalas las realizan buques propulsados con fueloil, un combustible pesado, el más generalizado en la flota naviera y mucho más contaminante que el de coches o aviones.

"Con 100 cruceros al año, el impacto puede empezar a ser relevante, pero hay que medirlo" Adoración Carratalá — Doctora en Ciencias Químicas

Además, según un estudio liderado por la Universidad de Girona, un gran crucero puede tener una huella de carbono superior a la de 12.000 vehículos, todo a un solo kilómetro del casco urbano y de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante. Adoración Carratalá, profesora de Química de la Atmósfera en la UA, añade que el fueloil "es un combustible de mala calidad, con alto contenido en azufre y metales. No hay duda de que contamina; lo difícil es medir cuánto".

No hay medidores de gases en el puerto

Carratalá recuerda que Alicante carece de estudios que analicen el impacto del tráfico de cruceros sobre la calidad del aire: "Solo se controlan partículas, no dióxido de azufre ni óxidos de nitrógeno. Las estaciones que miden gases están lejos del puerto, en El Pla y La Florida. Aunque el humo sea visible, difícilmente lo detectan". Por eso le parece interesante poder instalar estaciones de medición de gases en el puerto, y estudiar los datos en conjunto con los amarres de un periodo de un par de años. "Con 100 cruceros al año, el impacto puede empezar a ser relevante, pero hay que medirlo", resume la doctora en Ciencias Químicas.

El Puerto considera que la actividad de cruceros es aún "muy modesta" como para afectar de modo relevante

La Autoridad Portuaria de Alicante defiende que la actividad de cruceros es aún "muy modesta como para que afecte de forma relevante al aumento de ese tipo de gases". Fuentes del Puerto precisan que las estaciones de medición, aunque se valora ampliarlas a medio plazo, actualmente "están enfocadas a medir partículas PM10 y PM2,5", que hasta ahora habían sido los contaminantes que levantaban quejas vecinales y de grupos ecologistas, fruto del desembarco de graneles.

En contraparte, desde Ecologistas en Acción, Dídac Navarro coincide con el diagnóstico de Carratalá: "La calidad del aire seguro que se ve afectada en términos de óxidos de azufre y nitrógeno, carbono negro y partículas ultrafinas". Sobre la minimización del impacto que sostiene el Puerto, Navarro plantea que, si quisieran, "lo podrían demostrar midiendo con una estación móvil". También pide considerar "la cercanía de la terminal a las zonas habitadas y la dirección del viento predominante" para valorar la afección sobre la salud.

"La calidad del aire seguro que se ve afectada en términos de óxidos de azufre y nitrógeno, carbono negro y partículas ultrafinas" Dídac Navarro — Miembro de Ecologistas en Acción

En Alicante, entre abril y octubre predominan los vientos del sureste, que empujan las emisiones hacia la ciudad. Desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar, una de las más reividindicativas sobre el control de la descarga de graneles, el presidente Lorenzo Pérez señala que aunque hay residentes que se quejan por la emisión de humo de los cruceros, él particularmente no ve en ello un problema mayor.

La electrificación, por directiva europea

La Colla Ecologista d'Alacant, por otro lado, llegó a alegar en enero de 2023 la concesión de la terminal de cruceros para pedir la electrificación del muelle, en ese momento descartada por el alto costo de la obra. Sin embargo, una directiva europea aprobada en septiembre de ese año obliga a que los puertos ofrezcan suministro eléctrico a los buques para 2030.

En ese sentido, la Autoridad Portuaria confirma que el muelle 14 contará con sistemas se suministro eléctrico antes de 2029, dentro de un plan cuatrienal aprobado por el Ministerio de Transporte, y que los buques "tienen que adaptar sus sistemas para poder conectarse, antes de 2030". Además, desde el Puerto apuntan que llevan varios años trabajando en innovación con la esperanza de reducir el coste de la inversión.

Entre 2022 y 2024 se electrificaron los muelles de carga del puerto de Alicante, obra más asequible pues los barcos mercantes atracados no requieren ni la décima parte de energía que necesita un crucero, que puede ser equivalente al de un barrio pequeño.

La hoja de ruta, coinciden todos, pasa por electrificar el muelle: si los barcos se conectan a la red, dejan de quemar combustible en puerto y desaparecen prácticamente las emisiones locales asociadas a la generación eléctrica a bordo. Hasta entonces, la ciudad respira el auge del turismo de cruceros sin saber del todo qué deja en el aire.